Il prezzo in tempo reale di Overlay Protocol oggi è 0.08267 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi OVL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di OVL su MEXC ora.

Logo Overlay Protocol

Valore Overlay Protocol (OVL)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in OVL:

$0.08267
$0.08267$0.08267
-2.50%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Overlay Protocol (OVL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:51:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Overlay Protocol (OVL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.08124
$ 0.08124$ 0.08124
Min sulle 24h
$ 0.09209
$ 0.09209$ 0.09209
Max sulle 24h

$ 0.08124
$ 0.08124$ 0.08124

$ 0.09209
$ 0.09209$ 0.09209

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

+1.12%

-2.50%

-25.86%

-25.86%

Il prezzo in tempo reale di Overlay Protocol (OVL) è $ 0.08267. Nelle ultime 24 ore, OVL ha oscillato tra un minimo di $ 0.08124 e un massimo di $ 0.09209, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di OVL è $ 0.7841389069548613, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.10678946055291266.

In termini di performance a breve termine, OVL è variato del +1.12% nell'ultima ora, del -2.50% nelle 24 ore e del -25.86% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 902.21K
$ 902.21K$ 902.21K

$ 56.76K
$ 56.76K$ 56.76K

$ 8.27M
$ 8.27M$ 8.27M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Overlay Protocol è $ 902.21K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 56.76K. La fornitura circolante di OVL è 10.91M, con una fornitura totale di 88871915.39447941. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.27M.

Cronologia dei prezzi di Overlay Protocol (OVL) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Overlay Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0021197-2.50%
30 giorni$ -0.18833-69.50%
60 giorni$ -0.06473-43.92%
90 giorni$ -0.08733-51.38%
Variazione del prezzo di Overlay Protocol di oggi

Oggi, OVL ha registrato una variazione di $ -0.0021197 (-2.50%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Overlay Protocol in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.18833 (-69.50%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Overlay Protocol in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, OVL ha registrato una variazione di $ -0.06473 (-43.92%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Overlay Protocol in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.08733 (-51.38%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Overlay Protocol (OVL)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Overlay Protocol.

Che cos'è Overlay Protocol (OVL)

Overlay sta sviluppando il primo protocollo decentralizzato per i derivati di dati. Ciò rende negoziabili le metriche del mondo reale, dal burn di ETH alle statistiche di Twitch, alle skin di CS2, alla temperatura e persino alle tendenze dei contenuti per adulti, il tutto on-chain e senza controparte. Overlay utilizza un modello dinamico di conio/burning basato sul token $OVL per consentire scambi senza controparte, eliminando le tradizionali limitazioni della liquidità bilaterale richiesta in passato per classi di prodotti simili. Con questo modello, viene risolto il problema della liquidità che affligge gli asset a coda lunga e i mercati esotici.

Overlay Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Overlay Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di OVL per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Overlay Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Overlay Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Overlay Protocol (USD)

Quanto varrà Overlay Protocol (OVL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Overlay Protocol (OVL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Overlay Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di Overlay Protocol!

Economia del token di Overlay Protocol (OVL)

Comprendere l'economia del token di Overlay Protocol (OVL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token OVL!

Come acquistare Overlay Protocol (OVL)

Stai cercando come acquistare Overlay Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Overlay Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

OVL in valute locali

Risorsa Overlay Protocol

Per una comprensione più approfondita di Overlay Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Overlay Protocol
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Overlay Protocol

Quanto vale oggi Overlay Protocol (OVL)?
Il prezzo in tempo reale di OVL in USD è 0.08267 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da OVL in USD?
Il prezzo attuale di OVL in USD è $ 0.08267. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Overlay Protocol?
La capitalizzazione di mercato per OVL è $ 902.21K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di OVL?
La fornitura circolante di OVL è 10.91M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di OVL?
OVL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.7841389069548613 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di OVL?
OVL ha visto un prezzo ATL di 0.10678946055291266 USD.
Qual è il volume di trading di OVL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per OVL è $ 56.76K USD.
OVL salirà quest'anno?
OVL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di OVL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:51:59 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

