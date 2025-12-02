Maggiori informazioni su OVL
Economia del token di Overlay Protocol (OVL)
Economia del token e analisi del prezzo di Overlay Protocol (OVL)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Overlay Protocol (OVL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Overlay Protocol OVL
Overlay sta sviluppando il primo protocollo decentralizzato per i derivati di dati. Ciò rende negoziabili le metriche del mondo reale, dal burn di ETH alle statistiche di Twitch, alle skin di CS2, alla temperatura e persino alle tendenze dei contenuti per adulti, il tutto on-chain e senza controparte. Overlay utilizza un modello dinamico di conio/burning basato sul token $OVL per consentire scambi senza controparte, eliminando le tradizionali limitazioni della liquidità bilaterale richiesta in passato per classi di prodotti simili. Con questo modello, viene risolto il problema della liquidità che affligge gli asset a coda lunga e i mercati esotici.
Economia del token di Overlay Protocol (OVL): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Overlay Protocol (OVL) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token OVL che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token OVL possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di OVL, esplora il prezzo in tempo reale del token OVL!
Come acquistare OVL
Vuoi aggiungere Overlay Protocol (OVL) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di OVL, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Overlay Protocol (OVL)
L'analisi della cronologia dei prezzi di OVL aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di OVL
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi OVL? La nostra pagina di previsione dei prezzi di OVL combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
