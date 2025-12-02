Overlay sta sviluppando il primo protocollo decentralizzato per i derivati di dati. Ciò rende negoziabili le metriche del mondo reale, dal burn di ETH alle statistiche di Twitch, alle skin di CS2, alla temperatura e persino alle tendenze dei contenuti per adulti, il tutto on-chain e senza controparte. Overlay utilizza un modello dinamico di conio/burning basato sul token $OVL per consentire scambi senza controparte, eliminando le tradizionali limitazioni della liquidità bilaterale richiesta in passato per classi di prodotti simili. Con questo modello, viene risolto il problema della liquidità che affligge gli asset a coda lunga e i mercati esotici.