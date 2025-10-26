Il prezzo in tempo reale di River oggi è 7.2427 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RIVER a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RIVER su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di River oggi è 7.2427 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RIVER a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RIVER su MEXC ora.

Logo River

Valore River (RIVER)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in RIVER:

$7.2427
$7.2427$7.2427
+3.10%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di River (RIVER)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:56:34 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di River (RIVER) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 6.4022
$ 6.4022$ 6.4022
Min sulle 24h
$ 8.0606
$ 8.0606$ 8.0606
Max sulle 24h

$ 6.4022
$ 6.4022$ 6.4022

$ 8.0606
$ 8.0606$ 8.0606

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

+3.86%

+3.10%

+69.45%

+69.45%

Il prezzo in tempo reale di River (RIVER) è $ 7.2427. Nelle ultime 24 ore, RIVER ha oscillato tra un minimo di $ 6.4022 e un massimo di $ 8.0606, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RIVER è $ 10.246419991222751, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 1.137662800262792.

In termini di performance a breve termine, RIVER è variato del +3.86% nell'ultima ora, del +3.10% nelle 24 ore e del +69.45% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di River (RIVER)

No.259

$ 141.96M
$ 141.96M$ 141.96M

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 724.27M
$ 724.27M$ 724.27M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di River è $ 141.96M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.40M. La fornitura circolante di RIVER è 19.60M, con una fornitura totale di 100000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 724.27M.

Cronologia dei prezzi di River (RIVER) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di River per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.217773+3.10%
30 giorni$ +4.5427+168.24%
60 giorni$ +6.7427+1,348.54%
90 giorni$ +6.7427+1,348.54%
Variazione del prezzo di River di oggi

Oggi, RIVER ha registrato una variazione di $ +0.217773 (+3.10%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di River in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +4.5427 (+168.24%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di River in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, RIVER ha registrato una variazione di $ +6.7427 (+1,348.54%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di River in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +6.7427 (+1,348.54%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di River (RIVER)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di River.

Che cos'è River (RIVER)

River sta sviluppando un sistema di stablecoin con astrazione di catena che consente garanzie, rendimenti e liquidità cross-chain, il tutto senza bisogno di bridging. Grazie alla stablecoin omni-CDP satUSD, gli utenti possono guadagnare, sfruttare la leva finanziaria e scalare in modo nativo su diversi ecosistemi.

River è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di River in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di RIVER per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su River sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di River fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di River (USD)

Quanto varrà River (RIVER) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset River (RIVER) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per River.

Controlla subito la previsione del prezzo di River!

Economia del token di River (RIVER)

Comprendere l'economia del token di River (RIVER) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RIVER!

Come acquistare River (RIVER)

Stai cercando come acquistare River? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente River su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

RIVER in valute locali

1 River (RIVER) in VND
190,591.6505
1 River (RIVER) in AUD
A$11.081331
1 River (RIVER) in GBP
5.432025
1 River (RIVER) in EUR
6.228722
1 River (RIVER) in USD
$7.2427
1 River (RIVER) in MYR
RM30.564194
1 River (RIVER) in TRY
303.758838
1 River (RIVER) in JPY
¥1,100.8904
1 River (RIVER) in ARS
ARS$10,793.868237
1 River (RIVER) in RUB
576.591347
1 River (RIVER) in INR
635.981487
1 River (RIVER) in IDR
Rp120,711.618382
1 River (RIVER) in PHP
425.508625
1 River (RIVER) in EGP
￡E.344.824947
1 River (RIVER) in BRL
R$38.965726
1 River (RIVER) in CAD
C$10.13978
1 River (RIVER) in BDT
885.05794
1 River (RIVER) in NGN
10,573.255595
1 River (RIVER) in COP
$28,072.415492
1 River (RIVER) in ZAR
R.125.009002
1 River (RIVER) in UAH
302.672433
1 River (RIVER) in TZS
T.Sh.18,016.650812
1 River (RIVER) in VES
Bs1,535.4524
1 River (RIVER) in CLP
$6,815.3807
1 River (RIVER) in PKR
Rs2,034.981419
1 River (RIVER) in KZT
3,900.19395
1 River (RIVER) in THB
฿236.474155
1 River (RIVER) in TWD
NT$223.364868
1 River (RIVER) in AED
د.إ26.580709
1 River (RIVER) in CHF
Fr5.721733
1 River (RIVER) in HKD
HK$56.203352
1 River (RIVER) in AMD
֏2,773.881673
1 River (RIVER) in MAD
.د.م66.777694
1 River (RIVER) in MXN
$133.627815
1 River (RIVER) in SAR
ريال27.160125
1 River (RIVER) in ETB
Br1,093.720127
1 River (RIVER) in KES
KSh935.684413
1 River (RIVER) in JOD
د.أ5.1350743
1 River (RIVER) in PLN
26.435855
1 River (RIVER) in RON
лв31.650599
1 River (RIVER) in SEK
kr68.08138
1 River (RIVER) in BGN
лв12.167736
1 River (RIVER) in HUF
Ft2,429.563715
1 River (RIVER) in CZK
151.444857
1 River (RIVER) in KWD
د.ك2.2162662
1 River (RIVER) in ILS
23.756056
1 River (RIVER) in BOB
Bs49.97463
1 River (RIVER) in AZN
12.31259
1 River (RIVER) in TJS
SM66.850121
1 River (RIVER) in GEL
19.627717
1 River (RIVER) in AOA
Kz6,644.670261
1 River (RIVER) in BHD
.د.ب2.7232552
1 River (RIVER) in BMD
$7.2427
1 River (RIVER) in DKK
kr46.498134
1 River (RIVER) in HNL
L189.324178
1 River (RIVER) in MUR
329.760131
1 River (RIVER) in NAD
$125.009002
1 River (RIVER) in NOK
kr72.499427
1 River (RIVER) in NZD
$12.529871
1 River (RIVER) in PAB
B/.7.2427
1 River (RIVER) in PGK
K30.491767
1 River (RIVER) in QAR
ر.ق26.363428
1 River (RIVER) in RSD
дин.731.078138
1 River (RIVER) in UZS
soʻm88,325.595624
1 River (RIVER) in ALL
L601.1441
1 River (RIVER) in ANG
ƒ12.964433
1 River (RIVER) in AWG
ƒ12.964433
1 River (RIVER) in BBD
$14.4854
1 River (RIVER) in BAM
KM12.167736
1 River (RIVER) in BIF
Fr21,358.7223
1 River (RIVER) in BND
$9.343083
1 River (RIVER) in BSD
$7.2427
1 River (RIVER) in JMD
$1,161.366945
1 River (RIVER) in KHR
29,204.377075
1 River (RIVER) in KMF
Fr3,070.9048
1 River (RIVER) in LAK
157,449.996851
1 River (RIVER) in LKR
රු2,199.390709
1 River (RIVER) in MDL
L123.053473
1 River (RIVER) in MGA
Ar32,772.348376
1 River (RIVER) in MOP
P57.9416
1 River (RIVER) in MVR
110.81331
1 River (RIVER) in MWK
MK12,574.123897
1 River (RIVER) in MZN
MT462.80853
1 River (RIVER) in NPR
रु1,016.802653
1 River (RIVER) in PYG
51,365.2284
1 River (RIVER) in RWF
Fr10,494.6723
1 River (RIVER) in SBD
$59.534994
1 River (RIVER) in SCR
101.252946
1 River (RIVER) in SRD
$287.462763
1 River (RIVER) in SVC
$63.301198
1 River (RIVER) in SZL
L125.226283
1 River (RIVER) in TMT
m25.421877
1 River (RIVER) in TND
د.ت21.2283537
1 River (RIVER) in TTD
$49.105506
1 River (RIVER) in UGX
Sh25,233.5668
1 River (RIVER) in XAF
Fr4,084.8828
1 River (RIVER) in XCD
$19.55529
1 River (RIVER) in XOF
Fr4,084.8828
1 River (RIVER) in XPF
Fr738.7554
1 River (RIVER) in BWP
P103.353329
1 River (RIVER) in BZD
$14.557827
1 River (RIVER) in CVE
$689.794748
1 River (RIVER) in DJF
Fr1,281.9579
1 River (RIVER) in DOP
$461.215136
1 River (RIVER) in DZD
د.ج942.782259
1 River (RIVER) in FJD
$16.440929
1 River (RIVER) in GNF
Fr62,975.2765
1 River (RIVER) in GTQ
Q55.406655
1 River (RIVER) in GYD
$1,515.17284
1 River (RIVER) in ISK
kr890.8521

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo River

Quanto vale oggi River (RIVER)?
Il prezzo in tempo reale di RIVER in USD è 7.2427 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RIVER in USD?
Il prezzo attuale di RIVER in USD è $ 7.2427. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di River?
La capitalizzazione di mercato per RIVER è $ 141.96M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RIVER?
La fornitura circolante di RIVER è 19.60M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RIVER?
RIVER ha raggiunto un prezzo ATH di 10.246419991222751 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RIVER?
RIVER ha visto un prezzo ATL di 1.137662800262792 USD.
Qual è il volume di trading di RIVER?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RIVER è $ 1.40M USD.
RIVER salirà quest'anno?
RIVER potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RIVER per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:56:34 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore RIVER in USD

Importo

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.2427 USD

Fai trading di RIVER

RIVER/USDT
$7.2427
$7.2427$7.2427
+3.10%

