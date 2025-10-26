Il prezzo in tempo reale di Nullora oggi è 0.0000001718 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NULLORA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NULLORA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Nullora oggi è 0.0000001718 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NULLORA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NULLORA su MEXC ora.

Logo Nullora

Valore Nullora (NULLORA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NULLORA:

$0.0000001722
$0.0000001722$0.0000001722
+5.32%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Nullora (NULLORA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:50:09 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Nullora (NULLORA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0000001598
$ 0.0000001598$ 0.0000001598
Min sulle 24h
$ 0.0000001728
$ 0.0000001728$ 0.0000001728
Max sulle 24h

$ 0.0000001598
$ 0.0000001598$ 0.0000001598

$ 0.0000001728
$ 0.0000001728$ 0.0000001728

--
----

--
----

+2.93%

+5.32%

-37.01%

-37.01%

Il prezzo in tempo reale di Nullora (NULLORA) è $ 0.0000001718. Nelle ultime 24 ore, NULLORA ha oscillato tra un minimo di $ 0.0000001598 e un massimo di $ 0.0000001728, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NULLORA è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, NULLORA è variato del +2.93% nell'ultima ora, del +5.32% nelle 24 ore e del -37.01% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Nullora (NULLORA)

--
----

$ 37.85K
$ 37.85K$ 37.85K

$ 3.44K
$ 3.44K$ 3.44K

--
----

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

OP

L'attuale capitalizzazione di mercato di Nullora è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 37.85K. La fornitura circolante di NULLORA è --, con una fornitura totale di 20000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 3.44K.

Cronologia dei prezzi di Nullora (NULLORA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Nullora per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000000008698+5.32%
30 giorni$ -0.0000168282-98.99%
60 giorni$ -0.0028158282-100.00%
90 giorni$ -0.0009998282-99.99%
Variazione del prezzo di Nullora di oggi

Oggi, NULLORA ha registrato una variazione di $ +0.000000008698 (+5.32%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Nullora in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0000168282 (-98.99%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Nullora in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NULLORA ha registrato una variazione di $ -0.0028158282 (-100.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Nullora in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0009998282 (-99.99%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Nullora (NULLORA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Nullora.

Che cos'è Nullora (NULLORA)

Nullora sta creando un nuovo standard per l'interazione anonima, in cui la tua identità rimane crittografata dall'inizio alla fine. Dimostrazioni a conoscenza zero, firme ad anello, indirizzi stealth. Tutto contribuisce a proteggere i dati degli utenti in ogni fase. Nessuna divulgazione di informazioni. Nessun compromesso. Solo accesso privato e senza interruzioni alle applicazioni decentralizzate.

Nullora è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Nullora in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NULLORA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Nullora sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Nullora fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Nullora (USD)

Quanto varrà Nullora (NULLORA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Nullora (NULLORA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Nullora.

Controlla subito la previsione del prezzo di Nullora!

Economia del token di Nullora (NULLORA)

Comprendere l'economia del token di Nullora (NULLORA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NULLORA!

Come acquistare Nullora (NULLORA)

Stai cercando come acquistare Nullora? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Nullora su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa Nullora

Per una comprensione più approfondita di Nullora, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Nullora
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Nullora

Quanto vale oggi Nullora (NULLORA)?
Il prezzo in tempo reale di NULLORA in USD è 0.0000001718 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NULLORA in USD?
Il prezzo attuale di NULLORA in USD è $ 0.0000001718. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Nullora?
La capitalizzazione di mercato per NULLORA è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NULLORA?
La fornitura circolante di NULLORA è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NULLORA?
NULLORA ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NULLORA?
NULLORA ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di NULLORA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NULLORA è $ 37.85K USD.
NULLORA salirà quest'anno?
NULLORA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NULLORA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:50:09 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Nullora (NULLORA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

