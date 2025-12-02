Maggiori informazioni su LITKEY
Economia del token di Lit Protocol (LITKEY)
Economia del token e analisi del prezzo di Lit Protocol (LITKEY)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Lit Protocol (LITKEY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Lit Protocol LITKEY
Lit Protocol è una rete decentralizzata di gestione delle chiavi per la firma e la crittografia programmabili. La rete consente agli sviluppatori di creare applicazioni sicure e decentralizzate che gestiscono gli asset crypto, i dati privati e l'autorità degli utenti in modo trasparente su tutte le piattaforme, senza un singolo punto di errore o un'autorità centralizzata.
Economia del token di Lit Protocol (LITKEY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Lit Protocol (LITKEY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token LITKEY che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token LITKEY possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di LITKEY, esplora il prezzo in tempo reale del token LITKEY!
Come acquistare LITKEY
Vuoi aggiungere Lit Protocol (LITKEY) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di LITKEY, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Lit Protocol (LITKEY)
L'analisi della cronologia dei prezzi di LITKEY aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di LITKEY
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi LITKEY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di LITKEY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
