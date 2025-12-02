Lit Protocol è una rete decentralizzata di gestione delle chiavi per la firma e la crittografia programmabili. La rete consente agli sviluppatori di creare applicazioni sicure e decentralizzate che gestiscono gli asset crypto, i dati privati e l'autorità degli utenti in modo trasparente su tutte le piattaforme, senza un singolo punto di errore o un'autorità centralizzata.