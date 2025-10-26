Il prezzo in tempo reale di KLK Foundation oggi è 0.4868 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KLK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KLK su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di KLK Foundation oggi è 0.4868 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KLK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KLK su MEXC ora.

Maggiori informazioni su KLK

Informazioni sul prezzo di KLK

Whitepaper di KLK

Sito web ufficiale di KLK

Economia del token di KLK

Previsioni del prezzo di KLK

Cronologia di KLK

Guida all'acquisto di KLK

Convertitore di KLK in valuta fiat

Spot KLK

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo KLK Foundation

Valore KLK Foundation (KLK)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in KLK:

$0.4869
$0.4869$0.4869
+0.14%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di KLK Foundation (KLK)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:42:04 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di KLK Foundation (KLK) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.4697
$ 0.4697$ 0.4697
Min sulle 24h
$ 0.489
$ 0.489$ 0.489
Max sulle 24h

$ 0.4697
$ 0.4697$ 0.4697

$ 0.489
$ 0.489$ 0.489

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

+0.55%

+0.14%

+4.68%

+4.68%

Il prezzo in tempo reale di KLK Foundation (KLK) è $ 0.4868. Nelle ultime 24 ore, KLK ha oscillato tra un minimo di $ 0.4697 e un massimo di $ 0.489, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di KLK è $ 0.631953236889443, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.35187983578947896.

In termini di performance a breve termine, KLK è variato del +0.55% nell'ultima ora, del +0.14% nelle 24 ore e del +4.68% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di KLK Foundation (KLK)

No.531

$ 48.68M
$ 48.68M$ 48.68M

$ 359.66K
$ 359.66K$ 359.66K

$ 486.80M
$ 486.80M$ 486.80M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di KLK Foundation è $ 48.68M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 359.66K. La fornitura circolante di KLK è 100.00M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 486.80M.

Cronologia dei prezzi di KLK Foundation (KLK) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di KLK Foundation per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000681+0.14%
30 giorni$ +0.0219+4.71%
60 giorni$ +0.0233+5.02%
90 giorni$ +0.1+25.85%
Variazione del prezzo di KLK Foundation di oggi

Oggi, KLK ha registrato una variazione di $ +0.000681 (+0.14%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di KLK Foundation in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0219 (+4.71%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di KLK Foundation in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, KLK ha registrato una variazione di $ +0.0233 (+5.02%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di KLK Foundation in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.1 (+25.85%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di KLK Foundation (KLK)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di KLK Foundation.

Che cos'è KLK Foundation (KLK)

La Fondazione KLK si propone di ridefinire la finanza decentralizzata e la gestione degli asset digitali, rivolgendosi a investitori istituzionali, aziende e privati interessati a pagamenti transfrontalieri fluidi, custodia sicura di asset virtuali e servizi finanziari innovativi negli ecosistemi Web 3.0.

KLK Foundation è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di KLK Foundation in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di KLK per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su KLK Foundation sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di KLK Foundation fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di KLK Foundation (USD)

Quanto varrà KLK Foundation (KLK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset KLK Foundation (KLK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per KLK Foundation.

Controlla subito la previsione del prezzo di KLK Foundation!

Economia del token di KLK Foundation (KLK)

Comprendere l'economia del token di KLK Foundation (KLK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token KLK!

Come acquistare KLK Foundation (KLK)

Stai cercando come acquistare KLK Foundation? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente KLK Foundation su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

KLK in valute locali

1 KLK Foundation (KLK) in VND
12,810.142
1 KLK Foundation (KLK) in AUD
A$0.744804
1 KLK Foundation (KLK) in GBP
0.3651
1 KLK Foundation (KLK) in EUR
0.418648
1 KLK Foundation (KLK) in USD
$0.4868
1 KLK Foundation (KLK) in MYR
RM2.054296
1 KLK Foundation (KLK) in TRY
20.416392
1 KLK Foundation (KLK) in JPY
¥73.9936
1 KLK Foundation (KLK) in ARS
ARS$725.482908
1 KLK Foundation (KLK) in RUB
38.754148
1 KLK Foundation (KLK) in INR
42.745908
1 KLK Foundation (KLK) in IDR
Rp8,113.330088
1 KLK Foundation (KLK) in PHP
28.5995
1 KLK Foundation (KLK) in EGP
￡E.23.176548
1 KLK Foundation (KLK) in BRL
R$2.618984
1 KLK Foundation (KLK) in CAD
C$0.68152
1 KLK Foundation (KLK) in BDT
59.48696
1 KLK Foundation (KLK) in NGN
710.65498
1 KLK Foundation (KLK) in COP
$1,886.817328
1 KLK Foundation (KLK) in ZAR
R.8.402168
1 KLK Foundation (KLK) in UAH
20.343372
1 KLK Foundation (KLK) in TZS
T.Sh.1,210.944208
1 KLK Foundation (KLK) in VES
Bs103.2016
1 KLK Foundation (KLK) in CLP
$458.0788
1 KLK Foundation (KLK) in PKR
Rs136.776196
1 KLK Foundation (KLK) in KZT
262.1418
1 KLK Foundation (KLK) in THB
฿15.89402
1 KLK Foundation (KLK) in TWD
NT$15.012912
1 KLK Foundation (KLK) in AED
د.إ1.786556
1 KLK Foundation (KLK) in CHF
Fr0.384572
1 KLK Foundation (KLK) in HKD
HK$3.777568
1 KLK Foundation (KLK) in AMD
֏186.439532
1 KLK Foundation (KLK) in MAD
.د.م4.488296
1 KLK Foundation (KLK) in MXN
$8.98146
1 KLK Foundation (KLK) in SAR
ريال1.8255
1 KLK Foundation (KLK) in ETB
Br73.511668
1 KLK Foundation (KLK) in KES
KSh62.889692
1 KLK Foundation (KLK) in JOD
د.أ0.3451412
1 KLK Foundation (KLK) in PLN
1.77682
1 KLK Foundation (KLK) in RON
лв2.127316
1 KLK Foundation (KLK) in SEK
kr4.57592
1 KLK Foundation (KLK) in BGN
лв0.817824
1 KLK Foundation (KLK) in HUF
Ft163.29706
1 KLK Foundation (KLK) in CZK
10.178988
1 KLK Foundation (KLK) in KWD
د.ك0.1489608
1 KLK Foundation (KLK) in ILS
1.596704
1 KLK Foundation (KLK) in BOB
Bs3.35892
1 KLK Foundation (KLK) in AZN
0.82756
1 KLK Foundation (KLK) in TJS
SM4.493164
1 KLK Foundation (KLK) in GEL
1.319228
1 KLK Foundation (KLK) in AOA
Kz446.604924
1 KLK Foundation (KLK) in BHD
.د.ب0.1830368
1 KLK Foundation (KLK) in BMD
$0.4868
1 KLK Foundation (KLK) in DKK
kr3.125256
1 KLK Foundation (KLK) in HNL
L12.724952
1 KLK Foundation (KLK) in MUR
22.164004
1 KLK Foundation (KLK) in NAD
$8.402168
1 KLK Foundation (KLK) in NOK
kr4.872868
1 KLK Foundation (KLK) in NZD
$0.842164
1 KLK Foundation (KLK) in PAB
B/.0.4868
1 KLK Foundation (KLK) in PGK
K2.049428
1 KLK Foundation (KLK) in QAR
ر.ق1.771952
1 KLK Foundation (KLK) in RSD
дин.49.137592
1 KLK Foundation (KLK) in UZS
soʻm5,936.584416
1 KLK Foundation (KLK) in ALL
L40.4044
1 KLK Foundation (KLK) in ANG
ƒ0.871372
1 KLK Foundation (KLK) in AWG
ƒ0.871372
1 KLK Foundation (KLK) in BBD
$0.9736
1 KLK Foundation (KLK) in BAM
KM0.817824
1 KLK Foundation (KLK) in BIF
Fr1,435.5732
1 KLK Foundation (KLK) in BND
$0.627972
1 KLK Foundation (KLK) in BSD
$0.4868
1 KLK Foundation (KLK) in JMD
$78.05838
1 KLK Foundation (KLK) in KHR
1,962.8993
1 KLK Foundation (KLK) in KMF
Fr206.4032
1 KLK Foundation (KLK) in LAK
10,582.608484
1 KLK Foundation (KLK) in LKR
රු147.826556
1 KLK Foundation (KLK) in MDL
L8.270732
1 KLK Foundation (KLK) in MGA
Ar2,202.711584
1 KLK Foundation (KLK) in MOP
P3.8944
1 KLK Foundation (KLK) in MVR
7.44804
1 KLK Foundation (KLK) in MWK
MK845.138348
1 KLK Foundation (KLK) in MZN
MT31.10652
1 KLK Foundation (KLK) in NPR
रु68.341852
1 KLK Foundation (KLK) in PYG
3,452.3856
1 KLK Foundation (KLK) in RWF
Fr705.3732
1 KLK Foundation (KLK) in SBD
$4.001496
1 KLK Foundation (KLK) in SCR
6.805464
1 KLK Foundation (KLK) in SRD
$19.321092
1 KLK Foundation (KLK) in SVC
$4.254632
1 KLK Foundation (KLK) in SZL
L8.416772
1 KLK Foundation (KLK) in TMT
m1.708668
1 KLK Foundation (KLK) in TND
د.ت1.4268108
1 KLK Foundation (KLK) in TTD
$3.300504
1 KLK Foundation (KLK) in UGX
Sh1,696.0112
1 KLK Foundation (KLK) in XAF
Fr274.5552
1 KLK Foundation (KLK) in XCD
$1.31436
1 KLK Foundation (KLK) in XOF
Fr274.5552
1 KLK Foundation (KLK) in XPF
Fr49.6536
1 KLK Foundation (KLK) in BWP
P6.946636
1 KLK Foundation (KLK) in BZD
$0.978468
1 KLK Foundation (KLK) in CVE
$46.362832
1 KLK Foundation (KLK) in DJF
Fr86.1636
1 KLK Foundation (KLK) in DOP
$30.999424
1 KLK Foundation (KLK) in DZD
د.ج63.366756
1 KLK Foundation (KLK) in FJD
$1.105036
1 KLK Foundation (KLK) in GNF
Fr4,232.726
1 KLK Foundation (KLK) in GTQ
Q3.72402
1 KLK Foundation (KLK) in GYD
$101.83856
1 KLK Foundation (KLK) in ISK
kr59.8764

Risorsa KLK Foundation

Per una comprensione più approfondita di KLK Foundation, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale KLK Foundation
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo KLK Foundation

Quanto vale oggi KLK Foundation (KLK)?
Il prezzo in tempo reale di KLK in USD è 0.4868 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da KLK in USD?
Il prezzo attuale di KLK in USD è $ 0.4868. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di KLK Foundation?
La capitalizzazione di mercato per KLK è $ 48.68M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di KLK?
La fornitura circolante di KLK è 100.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di KLK?
KLK ha raggiunto un prezzo ATH di 0.631953236889443 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di KLK?
KLK ha visto un prezzo ATL di 0.35187983578947896 USD.
Qual è il volume di trading di KLK?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per KLK è $ 359.66K USD.
KLK salirà quest'anno?
KLK potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di KLK per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:42:04 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di KLK Foundation (KLK)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore KLK in USD

Importo

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.4868 USD

Fai trading di KLK

KLK/USDT
$0.4869
$0.4869$0.4869
+0.14%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,663.42
$111,663.42$111,663.42

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.99
$3,961.99$3,961.99

+0.74%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05835
$0.05835$0.05835

-14.94%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4961
$7.4961$7.4961

+2.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,663.42
$111,663.42$111,663.42

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.99
$3,961.99$3,961.99

+0.74%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6205
$2.6205$2.6205

+0.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19750
$0.19750$0.19750

+0.64%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.153890
$0.153890$0.153890

+20,418.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5440
$0.5440$0.5440

+2,076.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5440
$0.5440$0.5440

+2,076.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00009700
$0.00009700$0.00009700

+155.26%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051867
$0.051867$0.051867

+106.14%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000699
$0.0000000000699$0.0000000000699

+51.62%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000157
$0.0000000000000000000157$0.0000000000000000000157

+42.72%