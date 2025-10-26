Il prezzo in tempo reale di OLAXBT oggi è 0.15574 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AIO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AIO su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di OLAXBT oggi è 0.15574 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AIO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AIO su MEXC ora.

Logo OLAXBT

Valore OLAXBT (AIO)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AIO:

$0.15574
$0.15574$0.15574
-0.32%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di OLAXBT (AIO)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:10 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di OLAXBT (AIO) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.15179
$ 0.15179$ 0.15179
Min sulle 24h
$ 0.20407
$ 0.20407$ 0.20407
Max sulle 24h

$ 0.15179
$ 0.15179$ 0.15179

$ 0.20407
$ 0.20407$ 0.20407

$ 0.20548860379382622
$ 0.20548860379382622$ 0.20548860379382622

$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995

+1.03%

-0.32%

+4.26%

+4.26%

Il prezzo in tempo reale di OLAXBT (AIO) è $ 0.15574. Nelle ultime 24 ore, AIO ha oscillato tra un minimo di $ 0.15179 e un massimo di $ 0.20407, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AIO è $ 0.20548860379382622, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.04215223361578995.

In termini di performance a breve termine, AIO è variato del +1.03% nell'ultima ora, del -0.32% nelle 24 ore e del +4.26% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di OLAXBT (AIO)

No.662

$ 35.86M
$ 35.86M$ 35.86M

$ 121.05K
$ 121.05K$ 121.05K

$ 155.74M
$ 155.74M$ 155.74M

230.25M
230.25M 230.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.02%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di OLAXBT è $ 35.86M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 121.05K. La fornitura circolante di AIO è 230.25M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 155.74M.

Cronologia dei prezzi di OLAXBT (AIO) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di OLAXBT per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0005-0.32%
30 giorni$ +0.00404+2.66%
60 giorni$ +0.07082+83.39%
90 giorni$ +0.13574+678.70%
Variazione del prezzo di OLAXBT di oggi

Oggi, AIO ha registrato una variazione di $ -0.0005 (-0.32%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di OLAXBT in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.00404 (+2.66%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di OLAXBT in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AIO ha registrato una variazione di $ +0.07082 (+83.39%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di OLAXBT in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.13574 (+678.70%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di OLAXBT (AIO)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di OLAXBT.

Che cos'è OLAXBT (AIO)

OlaXBT è una piattaforma di market intelligence basata su Web3 AI basata sulla BNB Smart Chain. Il progetto sfrutta il reinforcement learning (RL) e un marketplace Model Context Protocol (MCP), consentendo agli utenti di creare i propri sistemi agenti combinando moduli di trading, toolkit MCP e agenti per la generazione di segnali di trading e analisi. Il token nativo, AIO, supporta commissioni di transazione, staking di vault e governance. La piattaforma presenta un'interfaccia chatbot senza codice e un generatore di agenti simile a Langflow, che consente agli utenti di creare e personalizzare AI agent per il trading e la gestione patrimoniale. Il marketplace MCP facilita il trading e la monetizzazione degli agenti.

OLAXBT è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AIO per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su OLAXBT sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di OLAXBT fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di OLAXBT (USD)

Quanto varrà OLAXBT (AIO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset OLAXBT (AIO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per OLAXBT.

Controlla subito la previsione del prezzo di OLAXBT!

Economia del token di OLAXBT (AIO)

Comprendere l'economia del token di OLAXBT (AIO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AIO!

Come acquistare OLAXBT (AIO)

Stai cercando come acquistare OLAXBT? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente OLAXBT su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa OLAXBT

Per una comprensione più approfondita di OLAXBT, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale OLAXBT
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo OLAXBT

Quanto vale oggi OLAXBT (AIO)?
Il prezzo in tempo reale di AIO in USD è 0.15574 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AIO in USD?
Il prezzo attuale di AIO in USD è $ 0.15574. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di OLAXBT?
La capitalizzazione di mercato per AIO è $ 35.86M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AIO?
La fornitura circolante di AIO è 230.25M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AIO?
AIO ha raggiunto un prezzo ATH di 0.20548860379382622 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AIO?
AIO ha visto un prezzo ATL di 0.04215223361578995 USD.
Qual è il volume di trading di AIO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AIO è $ 121.05K USD.
AIO salirà quest'anno?
AIO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AIO per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:10 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

