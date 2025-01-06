Launchpool

Fai staking per guadagnare token dai progetti star

Montepremi totale (USDT)
1,239,239
Totale partecipanti
89,361
No. di progetti listati
15
EINSTEIN

EIN

Completato
Airdrop totali
28,000,000 EIN
Periodo dell'evento
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare EIN di airdrop

Tether
APR stimato
80.24%
Airdrop totali
14,000,000 EIN
Importo totale in staking
1,367,960 USDT
Partecipanti
948

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare EIN di airdrop

MX Token
APR stimato
7.33%
Airdrop totali
7,000,000 EIN
Importo totale in staking
7,628,495 MX
Partecipanti
5,771

Pool di EIN

Fai staking di EIN per guadagnare EIN di airdrop

EINSTEIN
APR stimato
2,995.28%
Airdrop totali
7,000,000 EIN
Importo totale in staking
18,886,122 EIN
Partecipanti
210
StablR USD

USDR

Completato
Airdrop totali
70,000 USDT
Periodo dell'evento
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare USDT di airdrop

Tether
APR stimato
207.08%
Airdrop totali
50,000 USDT
Importo totale in staking
1,781,074 USDT
Partecipanti
1,141

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare USDT di airdrop

MX Token
APR stimato
7.18%
Airdrop totali
10,000 USDT
Importo totale in staking
6,794,231 MX
Partecipanti
5,149

Pool di USDR

Fai staking di USDR per guadagnare USDT di airdrop

StablR USD
APR stimato
125.34%
Airdrop totali
10,000 USDT
Importo totale in staking
710,609 USDR
Partecipanti
697
StablR Euro

EURR

Completato
Airdrop totali
70,000 USDT
Periodo dell'evento
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare USDT di airdrop

Tether
APR stimato
265.30%
Airdrop totali
50,000 USDT
Importo totale in staking
1,273,366 USDT
Partecipanti
906

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare USDT di airdrop

MX Token
APR stimato
7.38%
Airdrop totali
10,000 USDT
Importo totale in staking
7,043,910 MX
Partecipanti
5,229

Pool di EURR

Fai staking di EURR per guadagnare USDT di airdrop

StablR Euro
APR stimato
179.68%
Airdrop totali
10,000 USDT
Importo totale in staking
411,359 EURR
Partecipanti
454
TRN

TRN

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
190,000 TRN
Periodo dell'evento
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare TRN di airdrop

Tether
APR stimato
28.14%
Airdrop totali
95,000 TRN
Importo totale in staking
1,569,907 USDT
Partecipanti
917

Pool di TRN

Fai staking di TRN per guadagnare TRN di airdrop

TRN
APR stimato
1,884.61%
Airdrop totali
95,000 TRN
Importo totale in staking
314,040 TRN
Partecipanti
702
EINSTEIN

EIN

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
42,500,000 EIN
Periodo dell'evento
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare EIN di airdrop

Tether
APR stimato
113.39%
Airdrop totali
25,000,000 EIN
Importo totale in staking
1,784,617 USDT
Partecipanti
1,868

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare EIN di airdrop

MX Token
APR stimato
8.80%
Airdrop totali
17,500,000 EIN
Importo totale in staking
8,019,955 MX
Partecipanti
8,622
Bombie

BOMB

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
6,000,000 BOMB
Periodo dell'evento
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare BOMB di airdrop

Tether
APR stimato
449.81%
Airdrop totali
4,000,000 BOMB
Importo totale in staking
1,085,194 USDT
Partecipanti
730

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare BOMB di airdrop

MX Token
APR stimato
22.01%
Airdrop totali
2,000,000 BOMB
Importo totale in staking
4,399,152 MX
Partecipanti
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
1,666,666,666 ICEBERG
Periodo dell'evento
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di ICEBERG

Fai staking di ICEBERG per guadagnare ICEBERG di airdrop

ICEBERG
APR stimato
8,488.44%
Airdrop totali
833,333,333 ICEBERG
Importo totale in staking
719,672,913 ICEBERG
Partecipanti
240

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare ICEBERG di airdrop

MX Token
APR stimato
4.66%
Airdrop totali
833,333,333 ICEBERG
Importo totale in staking
3,625,514 MX
Partecipanti
2,759
Shardeum

SHM

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
63,360 SHM
Periodo dell'evento
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare SHM di airdrop

Tether
APR stimato
600.58%
Airdrop totali
31,680 SHM
Importo totale in staking
1,212,768 USDT
Partecipanti
784

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare SHM di airdrop

MX Token
APR stimato
48.75%
Airdrop totali
31,680 SHM
Importo totale in staking
5,397,116 MX
Partecipanti
4,137
Balance

EPT

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
4,560,000 EPT
Periodo dell'evento
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare EPT di airdrop

Tether
APR stimato
221.06%
Airdrop totali
2,300,000 EPT
Importo totale in staking
1,955,829.733 USDT
Partecipanti
1,204

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare EPT di airdrop

MX Token
APR stimato
14.02%
Airdrop totali
1,300,000 EPT
Importo totale in staking
5,462,085.851 MX
Partecipanti
4,243

Pool di EPT

Fai staking di EPT per guadagnare EPT di airdrop

Balance
APR stimato
624.27%
Airdrop totali
960,000 EPT
Importo totale in staking
18,864,827.814 EPT
Partecipanti
393
Mantle

MNT

Completato
Airdrop totali
240,000 MNT
Periodo dell'evento
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare MNT di airdrop

Tether
APR stimato
134.91%
Airdrop totali
48,000 MNT
Importo totale in staking
2,757,307 USDT
Partecipanti
1,730

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare MNT di airdrop

MX Token
APR stimato
34.49%
Airdrop totali
72,000 MNT
Importo totale in staking
5,277,175 MX
Partecipanti
4,523

Pool di MNT

Fai staking di MNT per guadagnare MNT di airdrop

Mantle
APR stimato
96.05%
Airdrop totali
120,000 MNT
Importo totale in staking
12,425,855 MNT
Partecipanti
4,492
Kinto

KINTO

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
10,100 KINTO
Periodo dell'evento
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare KINTO di airdrop

Tether
APR stimato
397.35%
Airdrop totali
5,100 KINTO
Importo totale in staking
2,661,559.62 USDT
Partecipanti
1,702

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare KINTO di airdrop

MX Token
APR stimato
32.26%
Airdrop totali
3,000 KINTO
Importo totale in staking
6,137,476.3 MX
Partecipanti
5,185

Pool di KINTO

Fai staking di KINTO per guadagnare KINTO di airdrop

Kinto
APR stimato
3,934.48%
Airdrop totali
2,000 KINTO
Importo totale in staking
6,405.9 KINTO
Partecipanti
1,993
Term Finance

TERM

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
120,000 TERM
Periodo dell'evento
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare TERM di airdrop

Tether
APR stimato
539.01%
Airdrop totali
60,000 TERM
Importo totale in staking
1,028,611 USDT
Partecipanti
819

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare TERM di airdrop

MX Token
APR stimato
27.00%
Airdrop totali
36,000 TERM
Importo totale in staking
4,354,949 MX
Partecipanti
3,418

Pool di TERM

Fai staking di TERM per guadagnare TERM di airdrop

Term Finance
APR stimato
5,661.41%
Airdrop totali
24,000 TERM
Importo totale in staking
78,460 TERM
Partecipanti
1,531
Story

IP

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
60,000 IP
Periodo dell'evento
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare IP di airdrop

Tether
APR stimato
185.52%
Airdrop totali
30,000 IP
Importo totale in staking
3,489,508 USDT
Partecipanti
2,402

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare IP di airdrop

MX Token
APR stimato
19.55%
Airdrop totali
18,000 IP
Importo totale in staking
5,721,002 MX
Partecipanti
4,981

Pool di IP

Fai staking di IP per guadagnare IP di airdrop

Story
APR stimato
645.05%
Airdrop totali
12,000 IP
Importo totale in staking
221,808 IP
Partecipanti
1,866
Aptos

APT

Completato
Airdrop totali
30,500 APT
Periodo dell'evento
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare APT di airdrop

Tether
APR stimato
260.38%
Airdrop totali
16,000 APT
Importo totale in staking
6,176,889 USDT
Partecipanti
3,734

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare APT di airdrop

MX Token
APR stimato
58.36%
Airdrop totali
11,500 APT
Importo totale in staking
5,076,509 MX
Partecipanti
3,901

Pool di APT

Fai staking di APT per guadagnare APT di airdrop

Aptos
APR stimato
68.87%
Airdrop totali
3,000 APT
Importo totale in staking
525,988 APT
Partecipanti
2,460
Xterio

XTER

Listing iniziale
Completato
Airdrop totali
800,000 XTER
Periodo dell'evento
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Esclusivo per i nuovi utenti

Pool di USDT

Fai staking di USDT per guadagnare XTER di airdrop

Tether
APR stimato
279.69%
Airdrop totali
400,000 XTER
Importo totale in staking
8,436,874 USDT
Partecipanti
5,642

Pool di MX

Fai staking di MX per guadagnare XTER di airdrop

MX Token
APR stimato
47.02%
Airdrop totali
240,000 XTER
Importo totale in staking
5,004,835 MX
Partecipanti
3,627

Pool di XTER

Fai staking di XTER per guadagnare XTER di airdrop

Xterio
APR stimato
1,335.95%
Airdrop totali
160,000 XTER
Importo totale in staking
1,008,964 XTER
Partecipanti
2,698