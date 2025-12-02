Holoworld AI è un hub applicativo decentralizzato progettato per agenti di intelligenza artificiale, applicazioni e proprietà intellettuali (IP) digitali. Fondamentalmente, Holoworld AI funziona come un app store per applicazioni native basate sull'intelligenza artificiale. Queste applicazioni includono agenti autonomi, strumenti di media generativi e sistemi di contenuti interattivi. Combinando livelli di identità, proprietà e regolamento basati su blockchain con utility basate sull'intelligenza artificiale, la piattaforma consente ai creator di sviluppare e condividere prodotti digitali che possono funzionare in modo indipendente o interagire tra loro. Questo design mira ad abbattere le barriere per l'implementazione dell'intelligenza artificiale offrendo rilevabilità, monetizzazione e interoperabilità in un unico ecosistema.