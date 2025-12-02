Maggiori informazioni su HOLO
Informazioni sul prezzo di HOLO
Che cos'è HOLO
Whitepaper di HOLO
Sito web ufficiale di HOLO
Economia del token di HOLO
Previsioni del prezzo di HOLO
Cronologia di HOLO
Guida all'acquisto di HOLO
Convertitore di HOLO in valuta fiat
Spot HOLO
Futures USDT-M HOLO
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Holoworld AI (HOLO)
Economia del token e analisi del prezzo di Holoworld AI (HOLO)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Holoworld AI (HOLO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Holoworld AI HOLO
Holoworld AI è un hub applicativo decentralizzato progettato per agenti di intelligenza artificiale, applicazioni e proprietà intellettuali (IP) digitali. Fondamentalmente, Holoworld AI funziona come un app store per applicazioni native basate sull'intelligenza artificiale. Queste applicazioni includono agenti autonomi, strumenti di media generativi e sistemi di contenuti interattivi. Combinando livelli di identità, proprietà e regolamento basati su blockchain con utility basate sull'intelligenza artificiale, la piattaforma consente ai creator di sviluppare e condividere prodotti digitali che possono funzionare in modo indipendente o interagire tra loro. Questo design mira ad abbattere le barriere per l'implementazione dell'intelligenza artificiale offrendo rilevabilità, monetizzazione e interoperabilità in un unico ecosistema.
Economia del token di Holoworld AI (HOLO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Holoworld AI (HOLO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token HOLO che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token HOLO possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di HOLO, esplora il prezzo in tempo reale del token HOLO!
Come acquistare HOLO
Vuoi aggiungere Holoworld AI (HOLO) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di HOLO, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Holoworld AI (HOLO)
L'analisi della cronologia dei prezzi di HOLO aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di HOLO
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi HOLO? La nostra pagina di previsione dei prezzi di HOLO combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Holoworld AI (HOLO)
Importo
1 HOLO = 0.07577 USD
Fai trading di Holoworld AI (HOLO)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione