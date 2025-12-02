Maggiori informazioni su CYPR
Economia del token di Cypher (CYPR)
Economia del token e analisi del prezzo di Cypher (CYPR)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Cypher (CYPR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Cypher CYPR
Cypher Protocol è un protocollo che consente ai brand di interagire con gli utenti offrendo premi di spesa per la Cypher Crypto Card a livello globale. Questo rappresenterà il futuro delle miglia aeree e dei punti delle carte di credito. Cypher è un conto bancario globale on-chain.
Economia del token di Cypher (CYPR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Cypher (CYPR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token CYPR che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token CYPR possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di CYPR, esplora il prezzo in tempo reale del token CYPR!
Come acquistare CYPR
Vuoi aggiungere Cypher (CYPR) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di CYPR, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Cypher (CYPR)
L'analisi della cronologia dei prezzi di CYPR aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di CYPR
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi CYPR? La nostra pagina di previsione dei prezzi di CYPR combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
