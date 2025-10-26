Il prezzo in tempo reale di Cypher oggi è 0.04636 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CYPR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CYPR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Cypher oggi è 0.04636 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CYPR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CYPR su MEXC ora.

Logo Cypher

Valore Cypher (CYPR)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CYPR:

$0.04634
$0.04634$0.04634
-1.67%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Cypher (CYPR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:30:23 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Cypher (CYPR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.03802
$ 0.03802$ 0.03802
Min sulle 24h
$ 0.05595
$ 0.05595$ 0.05595
Max sulle 24h

$ 0.03802
$ 0.03802$ 0.03802

$ 0.05595
$ 0.05595$ 0.05595

$ 0.4680578929249782
$ 0.4680578929249782$ 0.4680578929249782

$ 0.03851365132680709
$ 0.03851365132680709$ 0.03851365132680709

-6.20%

-1.67%

-9.28%

-9.28%

Il prezzo in tempo reale di Cypher (CYPR) è $ 0.04636. Nelle ultime 24 ore, CYPR ha oscillato tra un minimo di $ 0.03802 e un massimo di $ 0.05595, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CYPR è $ 0.4680578929249782, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.03851365132680709.

In termini di performance a breve termine, CYPR è variato del -6.20% nell'ultima ora, del -1.67% nelle 24 ore e del -9.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Cypher (CYPR)

No.1545

$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M

$ 125.88K
$ 125.88K$ 125.88K

$ 46.36M
$ 46.36M$ 46.36M

94.83M
94.83M 94.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.48%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Cypher è $ 4.40M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 125.88K. La fornitura circolante di CYPR è 94.83M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 46.36M.

Cronologia dei prezzi di Cypher (CYPR) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Cypher per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000787-1.67%
30 giorni$ -0.05364-53.64%
60 giorni$ -0.05364-53.64%
90 giorni$ -0.05364-53.64%
Variazione del prezzo di Cypher di oggi

Oggi, CYPR ha registrato una variazione di $ -0.000787 (-1.67%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Cypher in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.05364 (-53.64%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Cypher in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CYPR ha registrato una variazione di $ -0.05364 (-53.64%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Cypher in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.05364 (-53.64%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Cypher (CYPR)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Cypher.

Che cos'è Cypher (CYPR)

Cypher Protocol è un protocollo che consente ai brand di interagire con gli utenti offrendo premi di spesa per la Cypher Crypto Card a livello globale. Questo rappresenterà il futuro delle miglia aeree e dei punti delle carte di credito. Cypher è un conto bancario globale on-chain.

Cypher è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Cypher in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CYPR per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Cypher sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Cypher fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Cypher (USD)

Quanto varrà Cypher (CYPR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Cypher (CYPR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Cypher.

Controlla subito la previsione del prezzo di Cypher!

Economia del token di Cypher (CYPR)

Comprendere l'economia del token di Cypher (CYPR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CYPR!

Come acquistare Cypher (CYPR)

Stai cercando come acquistare Cypher? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Cypher su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

CYPR in valute locali

1 Cypher (CYPR) in VND
1,219.9634
1 Cypher (CYPR) in AUD
A$0.0709308
1 Cypher (CYPR) in GBP
0.03477
1 Cypher (CYPR) in EUR
0.0398696
1 Cypher (CYPR) in USD
$0.04636
1 Cypher (CYPR) in MYR
RM0.1956392
1 Cypher (CYPR) in TRY
1.9443384
1 Cypher (CYPR) in JPY
¥7.04672
1 Cypher (CYPR) in ARS
ARS$69.0907716
1 Cypher (CYPR) in RUB
3.6907196
1 Cypher (CYPR) in INR
4.0708716
1 Cypher (CYPR) in IDR
Rp772.6663576
1 Cypher (CYPR) in PHP
2.72365
1 Cypher (CYPR) in EGP
￡E.2.2071996
1 Cypher (CYPR) in BRL
R$0.2494168
1 Cypher (CYPR) in CAD
C$0.064904
1 Cypher (CYPR) in BDT
5.665192
1 Cypher (CYPR) in NGN
67.678646
1 Cypher (CYPR) in COP
$179.6895056
1 Cypher (CYPR) in ZAR
R.0.8001736
1 Cypher (CYPR) in UAH
1.9373844
1 Cypher (CYPR) in TZS
T.Sh.115.3232816
1 Cypher (CYPR) in VES
Bs9.82832
1 Cypher (CYPR) in CLP
$43.62476
1 Cypher (CYPR) in PKR
Rs13.0257692
1 Cypher (CYPR) in KZT
24.96486
1 Cypher (CYPR) in THB
฿1.513654
1 Cypher (CYPR) in TWD
NT$1.4297424
1 Cypher (CYPR) in AED
د.إ0.1701412
1 Cypher (CYPR) in CHF
Fr0.0366244
1 Cypher (CYPR) in HKD
HK$0.3597536
1 Cypher (CYPR) in AMD
֏17.7554164
1 Cypher (CYPR) in MAD
.د.م0.4274392
1 Cypher (CYPR) in MXN
$0.855342
1 Cypher (CYPR) in SAR
ريال0.17385
1 Cypher (CYPR) in ETB
Br7.0008236
1 Cypher (CYPR) in KES
KSh5.9892484
1 Cypher (CYPR) in JOD
د.أ0.03286924
1 Cypher (CYPR) in PLN
0.169214
1 Cypher (CYPR) in RON
лв0.2025932
1 Cypher (CYPR) in SEK
kr0.435784
1 Cypher (CYPR) in BGN
лв0.0778848
1 Cypher (CYPR) in HUF
Ft15.551462
1 Cypher (CYPR) in CZK
0.9693876
1 Cypher (CYPR) in KWD
د.ك0.01418616
1 Cypher (CYPR) in ILS
0.1520608
1 Cypher (CYPR) in BOB
Bs0.319884
1 Cypher (CYPR) in AZN
0.078812
1 Cypher (CYPR) in TJS
SM0.4279028
1 Cypher (CYPR) in GEL
0.1256356
1 Cypher (CYPR) in AOA
Kz42.5320548
1 Cypher (CYPR) in BHD
.د.ب0.01743136
1 Cypher (CYPR) in BMD
$0.04636
1 Cypher (CYPR) in DKK
kr0.2976312
1 Cypher (CYPR) in HNL
L1.2118504
1 Cypher (CYPR) in MUR
2.1107708
1 Cypher (CYPR) in NAD
$0.8001736
1 Cypher (CYPR) in NOK
kr0.4640636
1 Cypher (CYPR) in NZD
$0.0802028
1 Cypher (CYPR) in PAB
B/.0.04636
1 Cypher (CYPR) in PGK
K0.1951756
1 Cypher (CYPR) in QAR
ر.ق0.1687504
1 Cypher (CYPR) in RSD
дин.4.6795784
1 Cypher (CYPR) in UZS
soʻm565.3657632
1 Cypher (CYPR) in ALL
L3.84788
1 Cypher (CYPR) in ANG
ƒ0.0829844
1 Cypher (CYPR) in AWG
ƒ0.0829844
1 Cypher (CYPR) in BBD
$0.09272
1 Cypher (CYPR) in BAM
KM0.0778848
1 Cypher (CYPR) in BIF
Fr136.71564
1 Cypher (CYPR) in BND
$0.0598044
1 Cypher (CYPR) in BSD
$0.04636
1 Cypher (CYPR) in JMD
$7.433826
1 Cypher (CYPR) in KHR
186.93511
1 Cypher (CYPR) in KMF
Fr19.65664
1 Cypher (CYPR) in LAK
1,007.8260668
1 Cypher (CYPR) in LKR
රු14.0781412
1 Cypher (CYPR) in MDL
L0.7876564
1 Cypher (CYPR) in MGA
Ar209.7734368
1 Cypher (CYPR) in MOP
P0.37088
1 Cypher (CYPR) in MVR
0.709308
1 Cypher (CYPR) in MWK
MK80.4860596
1 Cypher (CYPR) in MZN
MT2.962404
1 Cypher (CYPR) in NPR
रु6.5084804
1 Cypher (CYPR) in PYG
328.78512
1 Cypher (CYPR) in RWF
Fr67.17564
1 Cypher (CYPR) in SBD
$0.3810792
1 Cypher (CYPR) in SCR
0.6481128
1 Cypher (CYPR) in SRD
$1.8400284
1 Cypher (CYPR) in SVC
$0.4051864
1 Cypher (CYPR) in SZL
L0.8015644
1 Cypher (CYPR) in TMT
m0.1627236
1 Cypher (CYPR) in TND
د.ت0.13588116
1 Cypher (CYPR) in TTD
$0.3143208
1 Cypher (CYPR) in UGX
Sh161.51824
1 Cypher (CYPR) in XAF
Fr26.14704
1 Cypher (CYPR) in XCD
$0.125172
1 Cypher (CYPR) in XOF
Fr26.14704
1 Cypher (CYPR) in XPF
Fr4.72872
1 Cypher (CYPR) in BWP
P0.6615572
1 Cypher (CYPR) in BZD
$0.0931836
1 Cypher (CYPR) in CVE
$4.4153264
1 Cypher (CYPR) in DJF
Fr8.20572
1 Cypher (CYPR) in DOP
$2.9522048
1 Cypher (CYPR) in DZD
د.ج6.0346812
1 Cypher (CYPR) in FJD
$0.1052372
1 Cypher (CYPR) in GNF
Fr403.1002
1 Cypher (CYPR) in GTQ
Q0.354654
1 Cypher (CYPR) in GYD
$9.698512
1 Cypher (CYPR) in ISK
kr5.70228

Risorsa Cypher

Per una comprensione più approfondita di Cypher, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Cypher
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Cypher

Quanto vale oggi Cypher (CYPR)?
Il prezzo in tempo reale di CYPR in USD è 0.04636 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CYPR in USD?
Il prezzo attuale di CYPR in USD è $ 0.04636. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Cypher?
La capitalizzazione di mercato per CYPR è $ 4.40M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CYPR?
La fornitura circolante di CYPR è 94.83M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CYPR?
CYPR ha raggiunto un prezzo ATH di 0.4680578929249782 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CYPR?
CYPR ha visto un prezzo ATL di 0.03851365132680709 USD.
Qual è il volume di trading di CYPR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CYPR è $ 125.88K USD.
CYPR salirà quest'anno?
CYPR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CYPR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:30:23 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore CYPR in USD

Importo

CYPR
CYPR
USD
USD

1 CYPR = 0.04636 USD

Fai trading di CYPR

CYPR/USDT
$0.04634
$0.04634$0.04634
-1.71%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

$111,632.42
$3,957.99
$0.05852
$7.6371
$194.34
$111,632.42
$3,957.99
$2.6193
$194.34
$0.19745
