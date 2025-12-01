Alliance Games è una rete decentralizzata che combina la creazione di giochi basata sull'intelligenza artificiale, una rete multiplayer integrata con blockchain e un sistema di nodi di lavoro distribuiti per ridefinire il modo in cui i giochi vengono creati, ospitati e monetizzati. Il token nativo, $COA, alimenta l'intero ecosistema: utilizzato dagli sviluppatori per accedere all'infrastruttura, dagli operatori di nodi per ottenere ricompense e dagli utenti per fare staking, gestire e sbloccare funzionalità premium.