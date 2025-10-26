Il prezzo in tempo reale di Alliance Games oggi è 0.00515 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi COA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di COA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Alliance Games oggi è 0.00515 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi COA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di COA su MEXC ora.

Prezzi in tempo reale di 1 USD in COA:

$0.00515
$0.00515
+0.78%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Alliance Games (COA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:03:58 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Alliance Games (COA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00483
$ 0.00483
Min sulle 24h
$ 0.00612
$ 0.00612
Max sulle 24h

$ 0.00483
$ 0.00483$ 0.00483

$ 0.00612
$ 0.00612$ 0.00612

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

+2.18%

+0.78%

-31.34%

-31.34%

Il prezzo in tempo reale di Alliance Games (COA) è $ 0.00515. Nelle ultime 24 ore, COA ha oscillato tra un minimo di $ 0.00483 e un massimo di $ 0.00612, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di COA è $ 0.03474769210606202, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.003300711612594677.

In termini di performance a breve termine, COA è variato del +2.18% nell'ultima ora, del +0.78% nelle 24 ore e del -31.34% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Alliance Games (COA)

No.1806

$ 2.13M
$ 2.13M

$ 5.35K
$ 5.35K

$ 10.30M
$ 10.30M

414.42M
414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

20.72%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Alliance Games è $ 2.13M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 5.35K. La fornitura circolante di COA è 414.42M, con una fornitura totale di 2000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 10.30M.

Cronologia dei prezzi di Alliance Games (COA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Alliance Games per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0000399+0.78%
30 giorni$ +0.00149+40.71%
60 giorni$ +0.00006+1.17%
90 giorni$ -0.00748-59.23%
Variazione del prezzo di Alliance Games di oggi

Oggi, COA ha registrato una variazione di $ +0.0000399 (+0.78%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Alliance Games in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.00149 (+40.71%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Alliance Games in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, COA ha registrato una variazione di $ +0.00006 (+1.17%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Alliance Games in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00748 (-59.23%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Alliance Games (COA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Alliance Games.

Che cos'è Alliance Games (COA)

Alliance Games è una rete decentralizzata che combina la creazione di giochi basata sull'intelligenza artificiale, una rete multiplayer integrata con blockchain e un sistema di nodi di lavoro distribuiti per ridefinire il modo in cui i giochi vengono creati, ospitati e monetizzati. Il token nativo, $COA, alimenta l'intero ecosistema: utilizzato dagli sviluppatori per accedere all'infrastruttura, dagli operatori di nodi per ottenere ricompense e dagli utenti per fare staking, gestire e sbloccare funzionalità premium.

Alliance Games è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Alliance Games in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di COA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Alliance Games sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Alliance Games fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Alliance Games (USD)

Quanto varrà Alliance Games (COA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Alliance Games (COA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Alliance Games.

Controlla subito la previsione del prezzo di Alliance Games!

Economia del token di Alliance Games (COA)

Comprendere l'economia del token di Alliance Games (COA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token COA!

Come acquistare Alliance Games (COA)

Stai cercando come acquistare Alliance Games? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Alliance Games su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

COA in valute locali

1 Alliance Games (COA) in VND
135.52225
1 Alliance Games (COA) in AUD
A$0.0078795
1 Alliance Games (COA) in GBP
0.0038625
1 Alliance Games (COA) in EUR
0.004429
1 Alliance Games (COA) in USD
$0.00515
1 Alliance Games (COA) in MYR
RM0.021733
1 Alliance Games (COA) in TRY
0.215991
1 Alliance Games (COA) in JPY
¥0.7828
1 Alliance Games (COA) in ARS
ARS$7.6750965
1 Alliance Games (COA) in RUB
0.4099915
1 Alliance Games (COA) in INR
0.4522215
1 Alliance Games (COA) in IDR
Rp85.833299
1 Alliance Games (COA) in PHP
0.3025625
1 Alliance Games (COA) in EGP
￡E.0.2451915
1 Alliance Games (COA) in BRL
R$0.027707
1 Alliance Games (COA) in CAD
C$0.00721
1 Alliance Games (COA) in BDT
0.62933
1 Alliance Games (COA) in NGN
7.5182275
1 Alliance Games (COA) in COP
$19.961194
1 Alliance Games (COA) in ZAR
R.0.088889
1 Alliance Games (COA) in UAH
0.2152185
1 Alliance Games (COA) in TZS
T.Sh.12.810934
1 Alliance Games (COA) in VES
Bs1.0918
1 Alliance Games (COA) in CLP
$4.84615
1 Alliance Games (COA) in PKR
Rs1.4469955
1 Alliance Games (COA) in KZT
2.773275
1 Alliance Games (COA) in THB
฿0.1681475
1 Alliance Games (COA) in TWD
NT$0.158826
1 Alliance Games (COA) in AED
د.إ0.0189005
1 Alliance Games (COA) in CHF
Fr0.0040685
1 Alliance Games (COA) in HKD
HK$0.039964
1 Alliance Games (COA) in AMD
֏1.9723985
1 Alliance Games (COA) in MAD
.د.م0.047483
1 Alliance Games (COA) in MXN
$0.0950175
1 Alliance Games (COA) in SAR
ريال0.0193125
1 Alliance Games (COA) in ETB
Br0.7777015
1 Alliance Games (COA) in KES
KSh0.6653285
1 Alliance Games (COA) in JOD
د.أ0.00365135
1 Alliance Games (COA) in PLN
0.0187975
1 Alliance Games (COA) in RON
лв0.0225055
1 Alliance Games (COA) in SEK
kr0.04841
1 Alliance Games (COA) in BGN
лв0.008652
1 Alliance Games (COA) in HUF
Ft1.7275675
1 Alliance Games (COA) in CZK
0.1076865
1 Alliance Games (COA) in KWD
د.ك0.0015759
1 Alliance Games (COA) in ILS
0.016892
1 Alliance Games (COA) in BOB
Bs0.035535
1 Alliance Games (COA) in AZN
0.008755
1 Alliance Games (COA) in TJS
SM0.0475345
1 Alliance Games (COA) in GEL
0.0139565
1 Alliance Games (COA) in AOA
Kz4.7247645
1 Alliance Games (COA) in BHD
.د.ب0.0019364
1 Alliance Games (COA) in BMD
$0.00515
1 Alliance Games (COA) in DKK
kr0.033063
1 Alliance Games (COA) in HNL
L0.134621
1 Alliance Games (COA) in MUR
0.2344795
1 Alliance Games (COA) in NAD
$0.088889
1 Alliance Games (COA) in NOK
kr0.0515515
1 Alliance Games (COA) in NZD
$0.0089095
1 Alliance Games (COA) in PAB
B/.0.00515
1 Alliance Games (COA) in PGK
K0.0216815
1 Alliance Games (COA) in QAR
ر.ق0.018746
1 Alliance Games (COA) in RSD
дин.0.519841
1 Alliance Games (COA) in UZS
soʻm62.804868
1 Alliance Games (COA) in ALL
L0.42745
1 Alliance Games (COA) in ANG
ƒ0.0092185
1 Alliance Games (COA) in AWG
ƒ0.0092185
1 Alliance Games (COA) in BBD
$0.0103
1 Alliance Games (COA) in BAM
KM0.008652
1 Alliance Games (COA) in BIF
Fr15.18735
1 Alliance Games (COA) in BND
$0.0066435
1 Alliance Games (COA) in BSD
$0.00515
1 Alliance Games (COA) in JMD
$0.8258025
1 Alliance Games (COA) in KHR
20.7660875
1 Alliance Games (COA) in KMF
Fr2.1836
1 Alliance Games (COA) in LAK
111.9565195
1 Alliance Games (COA) in LKR
රු1.5639005
1 Alliance Games (COA) in MDL
L0.0874985
1 Alliance Games (COA) in MGA
Ar23.303132
1 Alliance Games (COA) in MOP
P0.0412
1 Alliance Games (COA) in MVR
0.078795
1 Alliance Games (COA) in MWK
MK8.9409665
1 Alliance Games (COA) in MZN
MT0.329085
1 Alliance Games (COA) in NPR
रु0.7230085
1 Alliance Games (COA) in PYG
36.5238
1 Alliance Games (COA) in RWF
Fr7.46235
1 Alliance Games (COA) in SBD
$0.042333
1 Alliance Games (COA) in SCR
0.071997
1 Alliance Games (COA) in SRD
$0.2044035
1 Alliance Games (COA) in SVC
$0.045011
1 Alliance Games (COA) in SZL
L0.0890435
1 Alliance Games (COA) in TMT
m0.0180765
1 Alliance Games (COA) in TND
د.ت0.01509465
1 Alliance Games (COA) in TTD
$0.034917
1 Alliance Games (COA) in UGX
Sh17.9426
1 Alliance Games (COA) in XAF
Fr2.9046
1 Alliance Games (COA) in XCD
$0.013905
1 Alliance Games (COA) in XOF
Fr2.9046
1 Alliance Games (COA) in XPF
Fr0.5253
1 Alliance Games (COA) in BWP
P0.0734905
1 Alliance Games (COA) in BZD
$0.0103515
1 Alliance Games (COA) in CVE
$0.490486
1 Alliance Games (COA) in DJF
Fr0.91155
1 Alliance Games (COA) in DOP
$0.327952
1 Alliance Games (COA) in DZD
د.ج0.6703755
1 Alliance Games (COA) in FJD
$0.0116905
1 Alliance Games (COA) in GNF
Fr44.77925
1 Alliance Games (COA) in GTQ
Q0.0393975
1 Alliance Games (COA) in GYD
$1.07738
1 Alliance Games (COA) in ISK
kr0.63345

Risorsa Alliance Games

Per una comprensione più approfondita di Alliance Games, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Alliance Games
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Alliance Games

Quanto vale oggi Alliance Games (COA)?
Il prezzo in tempo reale di COA in USD è 0.00515 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da COA in USD?
Il prezzo attuale di COA in USD è $ 0.00515. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Alliance Games?
La capitalizzazione di mercato per COA è $ 2.13M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di COA?
La fornitura circolante di COA è 414.42M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di COA?
COA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.03474769210606202 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di COA?
COA ha visto un prezzo ATL di 0.003300711612594677 USD.
Qual è il volume di trading di COA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per COA è $ 5.35K USD.
COA salirà quest'anno?
COA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di COA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:03:58 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore COA in USD

Importo

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.00515 USD

Fai trading di COA

COA/USDT
$0.00515
$0.00515$0.00515
+0.78%

