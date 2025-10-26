Che cos'è Alliance Games (COA)

Alliance Games è una rete decentralizzata che combina la creazione di giochi basata sull'intelligenza artificiale, una rete multiplayer integrata con blockchain e un sistema di nodi di lavoro distribuiti per ridefinire il modo in cui i giochi vengono creati, ospitati e monetizzati. Il token nativo, $COA, alimenta l'intero ecosistema: utilizzato dagli sviluppatori per accedere all'infrastruttura, dagli operatori di nodi per ottenere ricompense e dagli utenti per fare staking, gestire e sbloccare funzionalità premium. Alliance Games è una rete decentralizzata che combina la creazione di giochi basata sull'intelligenza artificiale, una rete multiplayer integrata con blockchain e un sistema di nodi di lavoro distribuiti per ridefinire il modo in cui i giochi vengono creati, ospitati e monetizzati. Il token nativo, $COA, alimenta l'intero ecosistema: utilizzato dagli sviluppatori per accedere all'infrastruttura, dagli operatori di nodi per ottenere ricompense e dagli utenti per fare staking, gestire e sbloccare funzionalità premium.

Alliance Games è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Alliance Games in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di COA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Alliance Games sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Alliance Games fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Alliance Games (USD)

Quanto varrà Alliance Games (COA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Alliance Games (COA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Alliance Games.

Controlla subito la previsione del prezzo di Alliance Games!

Economia del token di Alliance Games (COA)

Comprendere l'economia del token di Alliance Games (COA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token COA!

Come acquistare Alliance Games (COA)

Stai cercando come acquistare Alliance Games? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Alliance Games su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

COA in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Alliance Games

Per una comprensione più approfondita di Alliance Games, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Alliance Games Quanto vale oggi Alliance Games (COA)? Il prezzo in tempo reale di COA in USD è 0.00515 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da COA in USD? $ 0.00515 . Consulta Il prezzo attuale di COA in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Alliance Games? La capitalizzazione di mercato per COA è $ 2.13M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di COA? La fornitura circolante di COA è 414.42M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di COA? COA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.03474769210606202 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di COA? COA ha visto un prezzo ATL di 0.003300711612594677 USD . Qual è il volume di trading di COA? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per COA è $ 5.35K USD . COA salirà quest'anno? COA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di COA per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Alliance Games (COA)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025