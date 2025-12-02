Maggiori informazioni su BBSNEK
Economia del token e analisi del prezzo di BBSNEK (BBSNEK)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BBSNEK (BBSNEK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su BBSNEK BBSNEK
Benvenuti a BabySnek, l'innovativo progetto memecoin che integra asset del mondo reale nel mondo blockchain. Il nostro obiettivo è rendere le criptovalute accessibili a tutti, collegando oggetti fisici con le criptovalute. Scoprite come il nostro esclusivo meccanismo di "Proof of Possession" collega il mondo digitale e quello fisico, creando nuove opportunità di investimento e crescita.
Economia del token di BBSNEK (BBSNEK): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di BBSNEK (BBSNEK) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BBSNEK che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BBSNEK possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BBSNEK, esplora il prezzo in tempo reale del token BBSNEK!
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
