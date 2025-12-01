Maggiori informazioni su ARIA
Informazioni sul prezzo di ARIA
Che cos'è ARIA
Whitepaper di ARIA
Sito web ufficiale di ARIA
Economia del token di ARIA
Previsioni del prezzo di ARIA
Cronologia di ARIA
Guida all'acquisto di ARIA
Convertitore di ARIA in valuta fiat
Spot ARIA
Futures USDT-M ARIA
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di AriaAI (ARIA)
Economia del token e analisi del prezzo di AriaAI (ARIA)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AriaAI (ARIA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su AriaAI ARIA
AriaAI è un esperimento di sviluppo e pubblicazione di giochi di nuova generazione ispirato ai mondi immersivi in stile Disney e alla tecnologia IA, progettato con un gameplay basato su una proprietà intellettuale esclusiva. Rappresenta un importante passo avanti nel portare il design dei giochi e gli standard di pubblicazione di qualità Web2 nell'era Web3. Con l'integrazione dell'intelligenza artificiale, ARIA si sta evolvendo in un mondo di gioco vivace e adattivo, con NPC intelligenti, narrazione personalizzata, contenuti generati dall'intelligenza artificiale e un gameplay dinamico che cresce insieme ai giocatori. $Aria è il token nativo di Aria.
Economia del token di AriaAI (ARIA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di AriaAI (ARIA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token ARIA che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token ARIA possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di ARIA, esplora il prezzo in tempo reale del token ARIA!
Come acquistare ARIA
Vuoi aggiungere AriaAI (ARIA) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di ARIA, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di AriaAI (ARIA)
L'analisi della cronologia dei prezzi di ARIA aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di ARIA
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi ARIA? La nostra pagina di previsione dei prezzi di ARIA combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista AriaAI (ARIA)
Importo
1 ARIA = 0.06256 USD
Fai trading di AriaAI (ARIA)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione