Economia del token di AriaAI (ARIA)

Scopri informazioni chiave su AriaAI (ARIA), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-01 23:46:00 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di AriaAI (ARIA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AriaAI (ARIA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 15.63M
Fornitura totale:
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 249.83M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 62.56M
Massimo storico:
$ 0.24897
Minimo storico:
$ 0.03247204859891276
Prezzo attuale:
$ 0.06256
Informazioni su AriaAI ARIA

AriaAI è un esperimento di sviluppo e pubblicazione di giochi di nuova generazione ispirato ai mondi immersivi in stile Disney e alla tecnologia IA, progettato con un gameplay basato su una proprietà intellettuale esclusiva. Rappresenta un importante passo avanti nel portare il design dei giochi e gli standard di pubblicazione di qualità Web2 nell'era Web3. Con l'integrazione dell'intelligenza artificiale, ARIA si sta evolvendo in un mondo di gioco vivace e adattivo, con NPC intelligenti, narrazione personalizzata, contenuti generati dall'intelligenza artificiale e un gameplay dinamico che cresce insieme ai giocatori. $Aria è il token nativo di Aria.

Sito web ufficiale:
https://www.playariagame.com
Whitepaper:
https://docs.playariagame.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5d3A12c42E5372B2CC3264AB3cdcF660a1555238

Economia del token di AriaAI (ARIA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di AriaAI (ARIA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token ARIA che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token ARIA possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di ARIA, esplora il prezzo in tempo reale del token ARIA!

