AriaAI è un esperimento di sviluppo e pubblicazione di giochi di nuova generazione ispirato ai mondi immersivi in stile Disney e alla tecnologia IA, progettato con un gameplay basato su una proprietà intellettuale esclusiva. Rappresenta un importante passo avanti nel portare il design dei giochi e gli standard di pubblicazione di qualità Web2 nell'era Web3. Con l'integrazione dell'intelligenza artificiale, ARIA si sta evolvendo in un mondo di gioco vivace e adattivo, con NPC intelligenti, narrazione personalizzata, contenuti generati dall'intelligenza artificiale e un gameplay dinamico che cresce insieme ai giocatori. $Aria è il token nativo di Aria.