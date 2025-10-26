Il prezzo in tempo reale di AriaAI oggi è 0.1676 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ARIA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ARIA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di AriaAI oggi è 0.1676 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ARIA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ARIA su MEXC ora.

Logo AriaAI

Valore AriaAI (ARIA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ARIA:

$0.1676
$0.1676$0.1676
-1.55%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di AriaAI (ARIA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:48 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di AriaAI (ARIA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.16044
$ 0.16044$ 0.16044
Min sulle 24h
$ 0.17322
$ 0.17322$ 0.17322
Max sulle 24h

$ 0.16044
$ 0.16044$ 0.16044

$ 0.17322
$ 0.17322$ 0.17322

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276

-1.01%

-1.55%

+10.28%

+10.28%

Il prezzo in tempo reale di AriaAI (ARIA) è $ 0.1676. Nelle ultime 24 ore, ARIA ha oscillato tra un minimo di $ 0.16044 e un massimo di $ 0.17322, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ARIA è $ 0.2461952287601809, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.03247204859891276.

In termini di performance a breve termine, ARIA è variato del -1.01% nell'ultima ora, del -1.55% nelle 24 ore e del +10.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di AriaAI (ARIA)

No.613

$ 39.26M
$ 39.26M$ 39.26M

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

$ 167.60M
$ 167.60M$ 167.60M

234.22M
234.22M 234.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.42%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di AriaAI è $ 39.26M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 3.41M. La fornitura circolante di ARIA è 234.22M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 167.60M.

Cronologia dei prezzi di AriaAI (ARIA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di AriaAI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0026387-1.55%
30 giorni$ -0.02323-12.18%
60 giorni$ +0.1283+326.46%
90 giorni$ +0.1476+738.00%
Variazione del prezzo di AriaAI di oggi

Oggi, ARIA ha registrato una variazione di $ -0.0026387 (-1.55%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di AriaAI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.02323 (-12.18%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di AriaAI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ARIA ha registrato una variazione di $ +0.1283 (+326.46%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di AriaAI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.1476 (+738.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di AriaAI (ARIA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di AriaAI.

Che cos'è AriaAI (ARIA)

AriaAI è un esperimento di sviluppo e pubblicazione di giochi di nuova generazione ispirato ai mondi immersivi in stile Disney e alla tecnologia IA, progettato con un gameplay basato su una proprietà intellettuale esclusiva. Rappresenta un importante passo avanti nel portare il design dei giochi e gli standard di pubblicazione di qualità Web2 nell'era Web3. Con l'integrazione dell'intelligenza artificiale, ARIA si sta evolvendo in un mondo di gioco vivace e adattivo, con NPC intelligenti, narrazione personalizzata, contenuti generati dall'intelligenza artificiale e un gameplay dinamico che cresce insieme ai giocatori. $Aria è il token nativo di Aria.

AriaAI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di AriaAI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ARIA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su AriaAI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di AriaAI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di AriaAI (USD)

Quanto varrà AriaAI (ARIA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset AriaAI (ARIA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per AriaAI.

Controlla subito la previsione del prezzo di AriaAI!

Economia del token di AriaAI (ARIA)

Comprendere l'economia del token di AriaAI (ARIA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ARIA!

Come acquistare AriaAI (ARIA)

Stai cercando come acquistare AriaAI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente AriaAI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ARIA in valute locali

1 AriaAI (ARIA) in VND
4,410.394
1 AriaAI (ARIA) in AUD
A$0.256428
1 AriaAI (ARIA) in GBP
0.1257
1 AriaAI (ARIA) in EUR
0.144136
1 AriaAI (ARIA) in USD
$0.1676
1 AriaAI (ARIA) in MYR
RM0.707272
1 AriaAI (ARIA) in TRY
7.029144
1 AriaAI (ARIA) in JPY
¥25.4752
1 AriaAI (ARIA) in ARS
ARS$249.775956
1 AriaAI (ARIA) in RUB
13.342636
1 AriaAI (ARIA) in INR
14.716956
1 AriaAI (ARIA) in IDR
Rp2,793.332216
1 AriaAI (ARIA) in PHP
9.8465
1 AriaAI (ARIA) in EGP
￡E.7.979436
1 AriaAI (ARIA) in BRL
R$0.901688
1 AriaAI (ARIA) in CAD
C$0.23464
1 AriaAI (ARIA) in BDT
20.48072
1 AriaAI (ARIA) in NGN
244.67086
1 AriaAI (ARIA) in COP
$649.610896
1 AriaAI (ARIA) in ZAR
R.2.892776
1 AriaAI (ARIA) in UAH
7.004004
1 AriaAI (ARIA) in TZS
T.Sh.416.915056
1 AriaAI (ARIA) in VES
Bs35.5312
1 AriaAI (ARIA) in CLP
$157.7116
1 AriaAI (ARIA) in PKR
Rs47.090572
1 AriaAI (ARIA) in KZT
90.2526
1 AriaAI (ARIA) in THB
฿5.47214
1 AriaAI (ARIA) in TWD
NT$5.168784
1 AriaAI (ARIA) in AED
د.إ0.615092
1 AriaAI (ARIA) in CHF
Fr0.132404
1 AriaAI (ARIA) in HKD
HK$1.300576
1 AriaAI (ARIA) in AMD
֏64.189124
1 AriaAI (ARIA) in MAD
.د.م1.545272
1 AriaAI (ARIA) in MXN
$3.09222
1 AriaAI (ARIA) in SAR
ريال0.6285
1 AriaAI (ARIA) in ETB
Br25.309276
1 AriaAI (ARIA) in KES
KSh21.652244
1 AriaAI (ARIA) in JOD
د.أ0.1188284
1 AriaAI (ARIA) in PLN
0.61174
1 AriaAI (ARIA) in RON
лв0.732412
1 AriaAI (ARIA) in SEK
kr1.57544
1 AriaAI (ARIA) in BGN
лв0.281568
1 AriaAI (ARIA) in HUF
Ft56.22142
1 AriaAI (ARIA) in CZK
3.504516
1 AriaAI (ARIA) in KWD
د.ك0.0512856
1 AriaAI (ARIA) in ILS
0.549728
1 AriaAI (ARIA) in BOB
Bs1.15644
1 AriaAI (ARIA) in AZN
0.28492
1 AriaAI (ARIA) in TJS
SM1.546948
1 AriaAI (ARIA) in GEL
0.454196
1 AriaAI (ARIA) in AOA
Kz153.761268
1 AriaAI (ARIA) in BHD
.د.ب0.0630176
1 AriaAI (ARIA) in BMD
$0.1676
1 AriaAI (ARIA) in DKK
kr1.075992
1 AriaAI (ARIA) in HNL
L4.381064
1 AriaAI (ARIA) in MUR
7.630828
1 AriaAI (ARIA) in NAD
$2.892776
1 AriaAI (ARIA) in NOK
kr1.677676
1 AriaAI (ARIA) in NZD
$0.289948
1 AriaAI (ARIA) in PAB
B/.0.1676
1 AriaAI (ARIA) in PGK
K0.705596
1 AriaAI (ARIA) in QAR
ر.ق0.610064
1 AriaAI (ARIA) in RSD
дин.16.917544
1 AriaAI (ARIA) in UZS
soʻm2,043.902112
1 AriaAI (ARIA) in ALL
L13.9108
1 AriaAI (ARIA) in ANG
ƒ0.300004
1 AriaAI (ARIA) in AWG
ƒ0.300004
1 AriaAI (ARIA) in BBD
$0.3352
1 AriaAI (ARIA) in BAM
KM0.281568
1 AriaAI (ARIA) in BIF
Fr494.2524
1 AriaAI (ARIA) in BND
$0.216204
1 AriaAI (ARIA) in BSD
$0.1676
1 AriaAI (ARIA) in JMD
$26.87466
1 AriaAI (ARIA) in KHR
675.8051
1 AriaAI (ARIA) in KMF
Fr71.0624
1 AriaAI (ARIA) in LAK
3,643.478188
1 AriaAI (ARIA) in LKR
රු50.895092
1 AriaAI (ARIA) in MDL
L2.847524
1 AriaAI (ARIA) in MGA
Ar758.369888
1 AriaAI (ARIA) in MOP
P1.3408
1 AriaAI (ARIA) in MVR
2.56428
1 AriaAI (ARIA) in MWK
MK290.972036
1 AriaAI (ARIA) in MZN
MT10.70964
1 AriaAI (ARIA) in NPR
रु23.529364
1 AriaAI (ARIA) in PYG
1,188.6192
1 AriaAI (ARIA) in RWF
Fr242.8524
1 AriaAI (ARIA) in SBD
$1.377672
1 AriaAI (ARIA) in SCR
2.343048
1 AriaAI (ARIA) in SRD
$6.652044
1 AriaAI (ARIA) in SVC
$1.464824
1 AriaAI (ARIA) in SZL
L2.897804
1 AriaAI (ARIA) in TMT
m0.588276
1 AriaAI (ARIA) in TND
د.ت0.4912356
1 AriaAI (ARIA) in TTD
$1.136328
1 AriaAI (ARIA) in UGX
Sh583.9184
1 AriaAI (ARIA) in XAF
Fr94.5264
1 AriaAI (ARIA) in XCD
$0.45252
1 AriaAI (ARIA) in XOF
Fr94.5264
1 AriaAI (ARIA) in XPF
Fr17.0952
1 AriaAI (ARIA) in BWP
P2.391652
1 AriaAI (ARIA) in BZD
$0.336876
1 AriaAI (ARIA) in CVE
$15.962224
1 AriaAI (ARIA) in DJF
Fr29.6652
1 AriaAI (ARIA) in DOP
$10.672768
1 AriaAI (ARIA) in DZD
د.ج21.816492
1 AriaAI (ARIA) in FJD
$0.380452
1 AriaAI (ARIA) in GNF
Fr1,457.282
1 AriaAI (ARIA) in GTQ
Q1.28214
1 AriaAI (ARIA) in GYD
$35.06192
1 AriaAI (ARIA) in ISK
kr20.6148

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo AriaAI

Quanto vale oggi AriaAI (ARIA)?
Il prezzo in tempo reale di ARIA in USD è 0.1676 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ARIA in USD?
Il prezzo attuale di ARIA in USD è $ 0.1676. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di AriaAI?
La capitalizzazione di mercato per ARIA è $ 39.26M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ARIA?
La fornitura circolante di ARIA è 234.22M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ARIA?
ARIA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.2461952287601809 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ARIA?
ARIA ha visto un prezzo ATL di 0.03247204859891276 USD.
Qual è il volume di trading di ARIA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ARIA è $ 3.41M USD.
ARIA salirà quest'anno?
ARIA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ARIA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:48 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di AriaAI (ARIA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ARIA in USD

Importo

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0.1676 USD

Fai trading di ARIA

ARIA/USDT
$0.1676
$0.1676$0.1676
-1.55%

