Autonomys Network, che è la base per l'AI 3.0, è un'infrastruttura iper-scalabile e decentralizzata (deAI) che include archiviazione distribuita permanente ad alta velocità, disponibilità e accesso ai dati ed esecuzione modulare. Il nostro ecosistema deAI offre tutto quello che serve per creare e distribuire super dApp sicure (dApp basate sull'intelligenza artificiale) e agenti on-chain, dotandoli di funzionalità AI avanzate per un funzionamento dinamico e autonomo.