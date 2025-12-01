Economia del token di 200Million (200M)

Scopri informazioni chiave su 200Million (200M), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-01 23:44:07 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di 200Million (200M)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per 200Million (200M), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
--
----
Fornitura totale:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Fornitura circolante:
--
----
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 77.00K
$ 77.00K$ 77.00K
Massimo storico:
$ 0.013294
$ 0.013294$ 0.013294
Minimo storico:
--
----
Prezzo attuale:
$ 0.000077
$ 0.000077$ 0.000077

Informazioni su 200Million 200M

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

Sito web ufficiale:
https://200mbonk.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4ujx7weoPYqFyHkk3px1QWM3HSfG6oBxbyfBY4HHbonk

Economia del token di 200Million (200M): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di 200Million (200M) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token 200M che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token 200M possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di 200M, esplora il prezzo in tempo reale del token 200M!

Come acquistare 200M

Vuoi aggiungere 200Million (200M) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di 200M, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di 200Million (200M)

L'analisi della cronologia dei prezzi di 200M aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di 200M

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi 200M? La nostra pagina di previsione dei prezzi di 200M combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

