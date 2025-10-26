Che cos'è 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di 200Million in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di 200M per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su 200Million sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di 200Million fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di 200Million (USD)

Quanto varrà 200Million (200M) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset 200Million (200M) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per 200Million.

Controlla subito la previsione del prezzo di 200Million!

Economia del token di 200Million (200M)

Comprendere l'economia del token di 200Million (200M) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token 200M!

Come acquistare 200Million (200M)

Stai cercando come acquistare 200Million? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente 200Million su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

200M in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa 200Million

Per una comprensione più approfondita di 200Million, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo 200Million Quanto vale oggi 200Million (200M)? Il prezzo in tempo reale di 200M in USD è 0.00464 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da 200M in USD? $ 0.00464 . Consulta Il prezzo attuale di 200M in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di 200Million? La capitalizzazione di mercato per 200M è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di 200M? La fornitura circolante di 200M è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di 200M? 200M ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di 200M? 200M ha visto un prezzo ATL di -- USD . Qual è il volume di trading di 200M? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per 200M è $ 4.16K USD . 200M salirà quest'anno? 200M potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di 200M per un'analisi più approfondita.

