ZeroTrust (ZERØ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00787145 $ 0.00787145 $ 0.00787145 24h alacsony $ 0.0086091 $ 0.0086091 $ 0.0086091 24h magas 24h alacsony $ 0.00787145$ 0.00787145 $ 0.00787145 24h magas $ 0.0086091$ 0.0086091 $ 0.0086091 Minden idők csúcspontja $ 0.00896326$ 0.00896326 $ 0.00896326 Legalacsonyabb ár $ 0.00134542$ 0.00134542 $ 0.00134542 Árváltozás (1H) +1.95% Árváltozás (1D) +0.01% Árváltozás (7D) +5.66% Árváltozás (7D) +5.66%

ZeroTrust (ZERØ) valós idejű ár: $0.0083341. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZERØ legalacsonyabb ára $ 0.00787145, legmagasabb ára pedig $ 0.0086091 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZERØ valaha volt legmagasabb ára $ 0.00896326, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00134542 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZERØ változása a következő volt: +1.95% az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és +5.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZeroTrust (ZERØ) piaci információk

Piaci érték $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Forgalomban lévő készlet 367.74M 367.74M 367.74M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ZeroTrust jelenlegi piaci plafonja $ 3.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZERØ keringésben lévő tokenszáma 367.74M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.34M.