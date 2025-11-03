TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő ZeroTrust ár ma 0.0083341 USD. Kövesd nyomon a(z) ZERØ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZERØ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ZeroTrust ár ma 0.0083341 USD. Kövesd nyomon a(z) ZERØ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZERØ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZERØ

ZERØ árinformációk

Mi a(z) ZERØ

ZERØ hivatalos webhely

ZERØ tokenomikai adatai

ZERØ árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ZeroTrust Logó

ZeroTrust Ár (ZERØ)

Nem listázott

1 ZERØ-USD élő ár:

$0.0083341
$0.0083341$0.0083341
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ZeroTrust (ZERØ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:19 (UTC+8)

ZeroTrust (ZERØ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00787145
$ 0.00787145$ 0.00787145
24h alacsony
$ 0.0086091
$ 0.0086091$ 0.0086091
24h magas

$ 0.00787145
$ 0.00787145$ 0.00787145

$ 0.0086091
$ 0.0086091$ 0.0086091

$ 0.00896326
$ 0.00896326$ 0.00896326

$ 0.00134542
$ 0.00134542$ 0.00134542

+1.95%

+0.01%

+5.66%

+5.66%

ZeroTrust (ZERØ) valós idejű ár: $0.0083341. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZERØ legalacsonyabb ára $ 0.00787145, legmagasabb ára pedig $ 0.0086091 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZERØ valaha volt legmagasabb ára $ 0.00896326, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00134542 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZERØ változása a következő volt: +1.95% az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és +5.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZeroTrust (ZERØ) piaci információk

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

--
----

$ 8.34M
$ 8.34M$ 8.34M

367.74M
367.74M 367.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ZeroTrust jelenlegi piaci plafonja $ 3.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZERØ keringésben lévő tokenszáma 367.74M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.34M.

ZeroTrust (ZERØ) árelőzmények USD

A(z) ZeroTrustUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ZeroTrust USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0129275525.
A(z) ZeroTrust USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0123335820.
A(z) ZeroTrust USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.01%
30 nap$ +0.0129275525+155.12%
60 nap$ +0.0123335820+147.99%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ZeroTrust (ZERØ)

ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ZeroTrust (ZERØ) Erőforrás

Hivatalos webhely

ZeroTrust árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ZeroTrust (ZERØ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ZeroTrust (ZERØ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ZeroTrust rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ZeroTrust árelőrejelzését most!

ZERØ helyi valutákra

ZeroTrust (ZERØ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZeroTrust (ZERØ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZERØ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ZeroTrust (ZERØ)

Mennyit ér ma a(z) ZeroTrust (ZERØ)?
A(z) élő ZERØ ár a(z) USD esetében 0.0083341 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZERØ ára a(z) USD esetében?
A(z) ZERØ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0083341. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ZeroTrust piaci plafonja?
A(z) ZERØ piaci plafonja $ 3.07M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZERØ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZERØ keringésben lévő tokenszáma 367.74M USD.
Mi volt a(z) ZERØ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZERØ mindenkori legmagasabb ára 0.00896326 USD.
Mi volt a(z) ZERØ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZERØ mindenkori legalacsonyabb ára 0.00134542 USD.
Mekkora a(z) ZERØ kereskedési volumene?
A(z) ZERØ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZERØ ára emelkedni fog idén?
A(z) ZERØ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZERØ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:19 (UTC+8)

ZeroTrust (ZERØ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,849.55
$107,849.55$107,849.55

-2.05%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,749.58
$3,749.58$3,749.58

-2.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.24
$178.24$178.24

-3.01%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0775
$1.0775$1.0775

-14.61%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,849.55
$107,849.55$107,849.55

-2.05%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,749.58
$3,749.58$3,749.58

-2.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.24
$178.24$178.24

-3.01%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.89
$87.89$87.89

-0.80%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4496
$2.4496$2.4496

-2.01%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05557
$0.05557$0.05557

+177.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10675
$0.10675$0.10675

+29.22%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002295
$0.000000002295$0.000000002295

+427.58%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000512
$0.0000512$0.0000512

+103.17%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005471
$0.00005471$0.00005471

+49.44%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000520
$0.000000000520$0.000000000520

+33.67%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000350
$0.0000350$0.0000350

+26.81%