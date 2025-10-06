Mi a(z) Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma (XAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Anoma (XAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XAN token kapcsán!

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Anoma Mennyit ér ma a(z) Anoma (XAN)? A(z) élő XAN ár a(z) USD esetében 0.03105 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) XAN ára a(z) USD esetében? $ 0.03105 . Keresd fel a A(z) XAN jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Anoma piaci plafonja? A(z) XAN piaci plafonja $ 77.63M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) XAN keringésben lévő tokenszáma? A(z) XAN keringésben lévő tokenszáma 2.50B USD . Mi volt a(z) XAN mindenkori legmagasabb ára? A(z) XAN mindenkori legmagasabb ára 0.2551582195617884 USD . Mi volt a(z) XAN mindenkori legmagasabb ár? A(z) XAN mindenkori legalacsonyabb ára 0.02529599016007131 USD . Mekkora a(z) XAN kereskedési volumene? A(z) XAN élő 24 órás kereskedési volumene $ 303.99K USD . A(z) XAN ára emelkedni fog idén? A(z) XAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Anoma (XAN) fontos iparági frissítések

