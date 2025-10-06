TőzsdeDEX+
A(z) élő Anoma ár ma 0.03105 USD. Kövesd nyomon a(z) XAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Anoma Logó

Anoma árfolyam(XAN)

1 XAN-USD élő ár:

$0.03105
$0.03105$0.03105
-0.16%1D
USD
Anoma (XAN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:24 (UTC+8)

Anoma (XAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03028
$ 0.03028$ 0.03028
24h alacsony
$ 0.03338
$ 0.03338$ 0.03338
24h magas

$ 0.03028
$ 0.03028$ 0.03028

$ 0.03338
$ 0.03338$ 0.03338

$ 0.2551582195617884
$ 0.2551582195617884$ 0.2551582195617884

$ 0.02529599016007131
$ 0.02529599016007131$ 0.02529599016007131

-1.03%

-0.16%

-38.08%

-38.08%

Anoma (XAN) valós idejű ár: $ 0.03105. Az elmúlt 24 órában, a(z)XAN legalacsonyabb ára $ 0.03028, legmagasabb ára pedig $ 0.03338 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.2551582195617884, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02529599016007131 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XAN változása a következő volt: -1.03% az elmúlt órában, -0.16% az elmúlt 24 órában, és -38.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Anoma (XAN) piaci információk

No.362

$ 77.63M
$ 77.63M$ 77.63M

$ 303.99K
$ 303.99K$ 303.99K

$ 310.50M
$ 310.50M$ 310.50M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

0.01%

ETH

A(z) Anoma jelenlegi piaci plafonja $ 77.63M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 303.99K. A(z) XAN keringésben lévő tokenszáma 2.50B, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 310.50M.

Anoma (XAN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Anoma mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000498-0.16%
30 nap$ -0.07615-71.04%
60 nap$ -0.01895-37.90%
90 nap$ -0.01895-37.90%
Anoma árváltozása ma

A mai napon a(z) XAN ára $ -0.0000498 (-0.16%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Anoma 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.07615 (-71.04%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Anoma 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) XAN ára $ -0.01895 (-37.90%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Anoma 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.01895 (-37.90%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Anoma (XAN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Anoma árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Anoma befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd XAN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Anoma a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Anoma vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Anoma árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Anoma (XAN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Anoma (XAN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Anoma rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Anoma árelőrejelzését most!

Anoma (XAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Anoma (XAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XAN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Anoma (XAN)

A következőt szeretnél vásárolni: Anoma? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Anoma eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Anoma Forrás

A(z) Anoma alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Anoma Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Anoma

Mennyit ér ma a(z) Anoma (XAN)?
A(z) élő XAN ár a(z) USD esetében 0.03105 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XAN ára a(z) USD esetében?
A(z) XAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03105. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Anoma piaci plafonja?
A(z) XAN piaci plafonja $ 77.63M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XAN keringésben lévő tokenszáma 2.50B USD.
Mi volt a(z) XAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XAN mindenkori legmagasabb ára 0.2551582195617884 USD.
Mi volt a(z) XAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XAN mindenkori legalacsonyabb ára 0.02529599016007131 USD.
Mekkora a(z) XAN kereskedési volumene?
A(z) XAN élő 24 órás kereskedési volumene $ 303.99K USD.
A(z) XAN ára emelkedni fog idén?
A(z) XAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:24 (UTC+8)

Anoma (XAN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal.

