ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés (USD)

A(z) ZeroTrust árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ZERØ a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) ZeroTrust árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

ZeroTrust árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:29:19 (UTC+8)

ZeroTrust árelőrejelzése 2025-2050 USD

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) ZeroTrust ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.008924.

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) ZeroTrust ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.009370.

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ZERØ 2027-re jelzett ára $ 0.009839 10.25% növekedési aránnyal.

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ZERØ 2028-ra jelzett ára $ 0.010331 15.76% növekedési aránnyal.

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ZERØ 2029-es célára $ 0.010848 21.55% növekedési aránnyal.

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ZERØ 2030-as célára $ 0.011390 27.63% növekedési aránnyal.

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) ZeroTrust ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.018553.

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) ZeroTrust ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.030222.

A(z) ZeroTrust rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.008924
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.008925
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.008933
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.008961
    0.41%
ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzése ma

A(z) ZERØ előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.008924. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ZERØ árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.008925. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ZERØ árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.008933. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

ZeroTrust (ZERØ) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ZERØ előrejelzett ára $0.008961. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális ZeroTrust árstatisztikák

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

367.74M
367.74M 367.74M

A legfrissebb ZERØ ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) ZERØ 367.74M keringésben lévő tokenszámmal és $ 3.28M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

ZeroTrust Korábbi ár

A(z) ZeroTrust élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) ZeroTrust jelenlegi ára 0.008924USD. A(z) ZeroTrust (ZERØ) forgalomban lévő kínálata 367.74M ZERØ, így piaci kapitalizációja $3,281,986.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    11.49%
    $ 0.000919
    $ 0.009771
    $ 0.007871
  • 7 nap
    18.71%
    $ 0.001669
    $ 0.009767
    $ 0.003007
  • 30 nap
    194.57%
    $ 0.017365
    $ 0.009767
    $ 0.003007
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) ZeroTrust árfolyama $0.000919 értékben változott, ami 11.49%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) ZeroTrust legmagasabb kereskedési értéke $0.009767, míg a legalacsonyabb $0.003007 volt. Az árváltozás mértéke 18.71% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ZERØ további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) ZeroTrust 194.57%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.017365 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ZERØ esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzési modul?

A(z) ZeroTrust árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ZERØ lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) ZeroTrust következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ZERØ tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) ZeroTrust árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ZERØ jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ZERØ lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) ZeroTrust jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ZERØ árelőrejelzés?

ZERØ Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: ZERØ?
Az előrejelzéseid szerint a(z) ZERØ -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) ZERØ árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) ZeroTrust (ZERØ) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ZERØ ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 ZERØ 2026-ban?
1 ZeroTrust (ZERØ) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ZERØ 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) ZERØ előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) ZeroTrust (ZERØ) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ZERØ 2027-ig.
Mi a(z) ZERØ becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) ZeroTrust (ZERØ) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) ZERØ becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) ZeroTrust (ZERØ) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 ZERØ 2030-ban?
1 ZeroTrust (ZERØ) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ZERØ 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) ZERØ árelőrejelzése 2040-re?
A(z) ZeroTrust (ZERØ) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ZERØ 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:29:19 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.