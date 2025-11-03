TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő VOLT ár ma 0.003069 USD. Kövesd nyomon a(z) XVM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XVM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő VOLT ár ma 0.003069 USD. Kövesd nyomon a(z) XVM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XVM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XVM

XVM árinformációk

Mi a(z) XVM

XVM hivatalos webhely

XVM tokenomikai adatai

XVM árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

VOLT Logó

VOLT Ár (XVM)

Nem listázott

1 XVM-USD élő ár:

$0.00306917
$0.00306917$0.00306917
-12.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
VOLT (XVM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:57:31 (UTC+8)

VOLT (XVM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00289925
$ 0.00289925$ 0.00289925
24h alacsony
$ 0.00361626
$ 0.00361626$ 0.00361626
24h magas

$ 0.00289925
$ 0.00289925$ 0.00289925

$ 0.00361626
$ 0.00361626$ 0.00361626

$ 0.078437
$ 0.078437$ 0.078437

$ 0.00145538
$ 0.00145538$ 0.00145538

-1.96%

-12.85%

-17.12%

-17.12%

VOLT (XVM) valós idejű ár: $0.003069. Az elmúlt 24 órában, a(z)XVM legalacsonyabb ára $ 0.00289925, legmagasabb ára pedig $ 0.00361626 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XVM valaha volt legmagasabb ára $ 0.078437, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00145538 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XVM változása a következő volt: -1.96% az elmúlt órában, -12.85% az elmúlt 24 órában, és -17.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VOLT (XVM) piaci információk

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

--
----

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,064.968687
999,871,064.968687 999,871,064.968687

A(z) VOLT jelenlegi piaci plafonja $ 3.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XVM keringésben lévő tokenszáma 999.87M, és a teljes tokenszám 999871064.968687. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.07M.

VOLT (XVM) árelőzmények USD

A(z) VOLTUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000452563826458353.
A(z) VOLT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0015815416.
A(z) VOLT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) VOLT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000452563826458353-12.85%
30 nap$ -0.0015815416-51.53%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) VOLT (XVM)

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

VOLT (XVM) Erőforrás

Hivatalos webhely

VOLT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) VOLT (XVM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VOLT (XVM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VOLT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) VOLT árelőrejelzését most!

XVM helyi valutákra

VOLT (XVM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VOLT (XVM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XVM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: VOLT (XVM)

Mennyit ér ma a(z) VOLT (XVM)?
A(z) élő XVM ár a(z) USD esetében 0.003069 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XVM ára a(z) USD esetében?
A(z) XVM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.003069. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) VOLT piaci plafonja?
A(z) XVM piaci plafonja $ 3.07M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XVM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XVM keringésben lévő tokenszáma 999.87M USD.
Mi volt a(z) XVM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XVM mindenkori legmagasabb ára 0.078437 USD.
Mi volt a(z) XVM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XVM mindenkori legalacsonyabb ára 0.00145538 USD.
Mekkora a(z) XVM kereskedési volumene?
A(z) XVM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XVM ára emelkedni fog idén?
A(z) XVM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XVM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:57:31 (UTC+8)

VOLT (XVM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,856.43
$107,856.43$107,856.43

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,743.88
$3,743.88$3,743.88

-2.83%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.66
$177.66$177.66

-3.33%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0621
$1.0621$1.0621

-15.83%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,856.43
$107,856.43$107,856.43

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,743.88
$3,743.88$3,743.88

-2.83%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.66
$177.66$177.66

-3.33%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.45
$87.45$87.45

-1.29%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4430
$2.4430$2.4430

-2.27%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0336
$0.0336$0.0336

-32.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10271
$0.10271$0.10271

+24.33%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001988
$0.000000001988$0.000000001988

+357.01%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000514
$0.0000514$0.0000514

+103.96%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005502
$0.00005502$0.00005502

+50.28%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010233
$0.0010233$0.0010233

+33.43%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000499
$0.000000000499$0.000000000499

+28.27%