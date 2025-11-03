VOLT (XVM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00289925 $ 0.00289925 $ 0.00289925 24h alacsony $ 0.00361626 $ 0.00361626 $ 0.00361626 24h magas 24h alacsony $ 0.00289925$ 0.00289925 $ 0.00289925 24h magas $ 0.00361626$ 0.00361626 $ 0.00361626 Minden idők csúcspontja $ 0.078437$ 0.078437 $ 0.078437 Legalacsonyabb ár $ 0.00145538$ 0.00145538 $ 0.00145538 Árváltozás (1H) -1.96% Árváltozás (1D) -12.85% Árváltozás (7D) -17.12% Árváltozás (7D) -17.12%

VOLT (XVM) valós idejű ár: $0.003069. Az elmúlt 24 órában, a(z)XVM legalacsonyabb ára $ 0.00289925, legmagasabb ára pedig $ 0.00361626 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XVM valaha volt legmagasabb ára $ 0.078437, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00145538 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XVM változása a következő volt: -1.96% az elmúlt órában, -12.85% az elmúlt 24 órában, és -17.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VOLT (XVM) piaci információk

Piaci érték $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Forgalomban lévő készlet 999.87M 999.87M 999.87M Teljes tokenszám 999,871,064.968687 999,871,064.968687 999,871,064.968687

A(z) VOLT jelenlegi piaci plafonja $ 3.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XVM keringésben lévő tokenszáma 999.87M, és a teljes tokenszám 999871064.968687. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.07M.