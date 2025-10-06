TőzsdeDEX+
A(z) élő Everlyn AI ár ma 0.1024 USD. Kövesd nyomon a(z) LYN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LYN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Everlyn AI árfolyam(LYN)

1 LYN-USD élő ár:

$0.1025
-1.53%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:07:44 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1022
24h alacsony
$ 0.1115
24h magas

$ 0.1022
$ 0.1115
$ 1.0104430541406704
$ 0.09852911009767969
-3.49%

-1.53%

-31.92%

-31.92%

Everlyn AI (LYN) valós idejű ár: $ 0.1024. Az elmúlt 24 órában, a(z)LYN legalacsonyabb ára $ 0.1022, legmagasabb ára pedig $ 0.1115 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LYN valaha volt legmagasabb ára $ 1.0104430541406704, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.09852911009767969 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LYN változása a következő volt: -3.49% az elmúlt órában, -1.53% az elmúlt 24 órában, és -31.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Everlyn AI (LYN) piaci információk

No.713

$ 26.18M
$ 123.14K
$ 102.40M
255.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.56%

BSC

A(z) Everlyn AI jelenlegi piaci plafonja $ 26.18M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 123.14K. A(z) LYN keringésben lévő tokenszáma 255.64M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 102.40M.

Everlyn AI (LYN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Everlyn AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001593-1.53%
30 nap$ +0.0024+2.40%
60 nap$ +0.0024+2.40%
90 nap$ +0.0024+2.40%
Everlyn AI árváltozása ma

A mai napon a(z) LYN ára $ -0.001593 (-1.53%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Everlyn AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0024 (+2.40%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Everlyn AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LYN ára $ +0.0024 (+2.40%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Everlyn AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0024 (+2.40%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Everlyn AI (LYN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Everlyn AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Everlyn AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LYN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Everlyn AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Everlyn AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Everlyn AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Everlyn AI (LYN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Everlyn AI (LYN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Everlyn AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Everlyn AI árelőrejelzését most!

Everlyn AI (LYN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Everlyn AI (LYN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LYN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Everlyn AI (LYN)

A következőt szeretnél vásárolni: Everlyn AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Everlyn AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LYN helyi valutákra

A(z) Everlyn AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Everlyn AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Everlyn AI

Mennyit ér ma a(z) Everlyn AI (LYN)?
A(z) élő LYN ár a(z) USD esetében 0.1024 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LYN ára a(z) USD esetében?
A(z) LYN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1024. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Everlyn AI piaci plafonja?
A(z) LYN piaci plafonja $ 26.18M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LYN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LYN keringésben lévő tokenszáma 255.64M USD.
Mi volt a(z) LYN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LYN mindenkori legmagasabb ára 1.0104430541406704 USD.
Mi volt a(z) LYN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LYN mindenkori legalacsonyabb ára 0.09852911009767969 USD.
Mekkora a(z) LYN kereskedési volumene?
A(z) LYN élő 24 órás kereskedési volumene $ 123.14K USD.
A(z) LYN ára emelkedni fog idén?
A(z) LYN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LYN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:07:44 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

1 LYN = 0.1024 USD

