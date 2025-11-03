TőzsdeDEX+
A(z) élő PandaSui Coin ár ma 0.00003771 USD. Kövesd nyomon a(z) PANS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PANS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

PandaSui Coin (PANS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:26 (UTC+8)

PandaSui Coin (PANS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00003807
$ 0.00003807$ 0.00003807
24h alacsony
$ 0.00004601
$ 0.00004601$ 0.00004601
24h magas

$ 0.00003807
$ 0.00003807$ 0.00003807

$ 0.00004601
$ 0.00004601$ 0.00004601

$ 0.00009997
$ 0.00009997$ 0.00009997

$ 0.00000207
$ 0.00000207$ 0.00000207

-2.92%

-14.57%

+35.12%

+35.12%

PandaSui Coin (PANS) valós idejű ár: $0.00003771. Az elmúlt 24 órában, a(z)PANS legalacsonyabb ára $ 0.00003807, legmagasabb ára pedig $ 0.00004601 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PANS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00009997, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000207 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PANS változása a következő volt: -2.92% az elmúlt órában, -14.57% az elmúlt 24 órában, és +35.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PandaSui Coin (PANS) piaci információk

$ 256.99K
$ 256.99K$ 256.99K

--
----

$ 297.02K
$ 297.02K$ 297.02K

6.82B
6.82B 6.82B

7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

A(z) PandaSui Coin jelenlegi piaci plafonja $ 256.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PANS keringésben lévő tokenszáma 6.82B, és a teljes tokenszám 7876857596.906344. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 297.02K.

PandaSui Coin (PANS) árelőzmények USD

A(z) PandaSui CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) PandaSui Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000585435.
A(z) PandaSui Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000180338.
A(z) PandaSui Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000019267657423779695.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-14.57%
30 nap$ +0.0000585435+155.25%
60 nap$ +0.0000180338+47.82%
90 nap$ -0.000019267657423779695-33.81%

Mi a(z) PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PandaSui Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PandaSui Coin (PANS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PandaSui Coin (PANS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PandaSui Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PandaSui Coin árelőrejelzését most!

PANS helyi valutákra

PandaSui Coin (PANS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PandaSui Coin (PANS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PANS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PandaSui Coin (PANS)

Mennyit ér ma a(z) PandaSui Coin (PANS)?
A(z) élő PANS ár a(z) USD esetében 0.00003771 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PANS ára a(z) USD esetében?
A(z) PANS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00003771. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PandaSui Coin piaci plafonja?
A(z) PANS piaci plafonja $ 256.99K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PANS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PANS keringésben lévő tokenszáma 6.82B USD.
Mi volt a(z) PANS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PANS mindenkori legmagasabb ára 0.00009997 USD.
Mi volt a(z) PANS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PANS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000207 USD.
Mekkora a(z) PANS kereskedési volumene?
A(z) PANS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PANS ára emelkedni fog idén?
A(z) PANS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PANS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:26 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

