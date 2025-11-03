TőzsdeDEX+
A(z) élő Orcasm ár ma 0.00004662 USD. Kövesd nyomon a(z) ORCASM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ORCASM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Orcasm ár ma 0.00004662 USD. Kövesd nyomon a(z) ORCASM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ORCASM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ORCASM

ORCASM árinformációk

Mi a(z) ORCASM

ORCASM hivatalos webhely

ORCASM tokenomikai adatai

ORCASM árelőrejelzés

Orcasm Logó

Orcasm Ár (ORCASM)

Nem listázott

1 ORCASM-USD élő ár:

--
----
-2.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Orcasm (ORCASM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:13 (UTC+8)

Orcasm (ORCASM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00004716
$ 0.00004716$ 0.00004716
24h alacsony
$ 0.00004927
$ 0.00004927$ 0.00004927
24h magas

$ 0.00004716
$ 0.00004716$ 0.00004716

$ 0.00004927
$ 0.00004927$ 0.00004927

$ 0.00140093
$ 0.00140093$ 0.00140093

$ 0.00004436
$ 0.00004436$ 0.00004436

-2.79%

-1.19%

-33.45%

-33.45%

Orcasm (ORCASM) valós idejű ár: $0.00004662. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORCASM legalacsonyabb ára $ 0.00004716, legmagasabb ára pedig $ 0.00004927 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORCASM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00140093, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004436 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORCASM változása a következő volt: -2.79% az elmúlt órában, -1.19% az elmúlt 24 órában, és -33.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Orcasm (ORCASM) piaci információk

$ 38.78K
$ 38.78K$ 38.78K

--
----

$ 38.78K
$ 38.78K$ 38.78K

831.69M
831.69M 831.69M

831,694,710.0732028
831,694,710.0732028 831,694,710.0732028

A(z) Orcasm jelenlegi piaci plafonja $ 38.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORCASM keringésben lévő tokenszáma 831.69M, és a teljes tokenszám 831694710.0732028. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.78K.

Orcasm (ORCASM) árelőzmények USD

A(z) OrcasmUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Orcasm USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000318856.
A(z) Orcasm USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000319234.
A(z) Orcasm USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0004189771580010805.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.19%
30 nap$ -0.0000318856-68.39%
60 nap$ -0.0000319234-68.47%
90 nap$ -0.0004189771580010805-89.98%

Mi a(z) Orcasm (ORCASM)

ORCASM is a filthy little memecoin that knows exactly what you came for. It launched on Orca's Wavebreak but was born to make waves—wet, loud, and unforgettable. This isn’t your ordinary meme. ORCASM builds up the tension slow, goes deep, and leaves you gasping for more. It’s raw, unfiltered trencher energy dripping with shameless satisfaction. No promises. No roadmaps. Just pure, orcasmic pleasure.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Orcasm (ORCASM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Orcasm árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Orcasm (ORCASM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Orcasm (ORCASM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Orcasm rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Orcasm árelőrejelzését most!

ORCASM helyi valutákra

Orcasm (ORCASM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Orcasm (ORCASM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ORCASM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Orcasm (ORCASM)

Mennyit ér ma a(z) Orcasm (ORCASM)?
A(z) élő ORCASM ár a(z) USD esetében 0.00004662 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ORCASM ára a(z) USD esetében?
A(z) ORCASM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00004662. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Orcasm piaci plafonja?
A(z) ORCASM piaci plafonja $ 38.78K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ORCASM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ORCASM keringésben lévő tokenszáma 831.69M USD.
Mi volt a(z) ORCASM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ORCASM mindenkori legmagasabb ára 0.00140093 USD.
Mi volt a(z) ORCASM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ORCASM mindenkori legalacsonyabb ára 0.00004436 USD.
Mekkora a(z) ORCASM kereskedési volumene?
A(z) ORCASM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ORCASM ára emelkedni fog idén?
A(z) ORCASM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ORCASM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:13 (UTC+8)

Orcasm (ORCASM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

