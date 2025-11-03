Orcasm (ORCASM) árinformáció (USD)

Orcasm (ORCASM) valós idejű ár: $0.00004662. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORCASM legalacsonyabb ára $ 0.00004716, legmagasabb ára pedig $ 0.00004927 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORCASM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00140093, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004436 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORCASM változása a következő volt: -2.79% az elmúlt órában, -1.19% az elmúlt 24 órában, és -33.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Orcasm (ORCASM) piaci információk

A(z) Orcasm jelenlegi piaci plafonja $ 38.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORCASM keringésben lévő tokenszáma 831.69M, és a teljes tokenszám 831694710.0732028. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.78K.