Koru (KORU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.77% Árváltozás (1D) -6.78% Árváltozás (7D) -13.30% Árváltozás (7D) -13.30%

Koru (KORU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KORU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KORU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KORU változása a következő volt: -1.77% az elmúlt órában, -6.78% az elmúlt 24 órában, és -13.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Koru (KORU) piaci információk

Piaci érték $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Forgalomban lévő készlet 494.47M 494.47M 494.47M Teljes tokenszám 494,465,969.591776 494,465,969.591776 494,465,969.591776

A(z) Koru jelenlegi piaci plafonja $ 38.50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KORU keringésben lévő tokenszáma 494.47M, és a teljes tokenszám 494465969.591776. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.50K.