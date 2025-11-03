Eli5a (ELI5A) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02265348 $ 0.02265348 $ 0.02265348 24h alacsony $ 0.029434 $ 0.029434 $ 0.029434 24h magas 24h alacsony $ 0.02265348$ 0.02265348 $ 0.02265348 24h magas $ 0.029434$ 0.029434 $ 0.029434 Minden idők csúcspontja $ 0.03709928$ 0.03709928 $ 0.03709928 Legalacsonyabb ár $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Árváltozás (1H) -2.76% Árváltozás (1D) -21.32% Árváltozás (7D) -27.08% Árváltozás (7D) -27.08%

Eli5a (ELI5A) valós idejű ár: $0.02265223. Az elmúlt 24 órában, a(z)ELI5A legalacsonyabb ára $ 0.02265348, legmagasabb ára pedig $ 0.029434 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ELI5A valaha volt legmagasabb ára $ 0.03709928, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00431141 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ELI5A változása a következő volt: -2.76% az elmúlt órában, -21.32% az elmúlt 24 órában, és -27.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Eli5a (ELI5A) piaci információk

Piaci érték $ 451.91K$ 451.91K $ 451.91K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 476.20K$ 476.20K $ 476.20K Forgalomban lévő készlet 19.93M 19.93M 19.93M Teljes tokenszám 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A(z) Eli5a jelenlegi piaci plafonja $ 451.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ELI5A keringésben lévő tokenszáma 19.93M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 476.20K.