bitSmiley (SMILE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0017593 $ 0.0017593 $ 0.0017593 24h alacsony $ 0.00199952 $ 0.00199952 $ 0.00199952 24h magas 24h alacsony $ 0.0017593$ 0.0017593 $ 0.0017593 24h magas $ 0.00199952$ 0.00199952 $ 0.00199952 Minden idők csúcspontja $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Legalacsonyabb ár $ 0.00142827$ 0.00142827 $ 0.00142827 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +5.50% Árváltozás (7D) -20.93% Árváltozás (7D) -20.93%

bitSmiley (SMILE) valós idejű ár: $0.00191092. Az elmúlt 24 órában, a(z)SMILE legalacsonyabb ára $ 0.0017593, legmagasabb ára pedig $ 0.00199952 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SMILE valaha volt legmagasabb ára $ 0.472158, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00142827 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SMILE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +5.50% az elmúlt 24 órában, és -20.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

bitSmiley (SMILE) piaci információk

Piaci érték $ 46.91K$ 46.91K $ 46.91K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 402.77K$ 402.77K $ 402.77K Forgalomban lévő készlet 24.46M 24.46M 24.46M Teljes tokenszám 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

A(z) bitSmiley jelenlegi piaci plafonja $ 46.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SMILE keringésben lévő tokenszáma 24.46M, és a teljes tokenszám 210000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 402.77K.