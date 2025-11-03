TőzsdeDEX+
A(z) élő BETA ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BETA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BETA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BETA ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BETA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BETA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BETA

BETA árinformációk

Mi a(z) BETA

BETA hivatalos webhely

BETA tokenomikai adatai

BETA árelőrejelzés

BETA Ár (BETA)

Nem listázott

1 BETA-USD élő ár:

--
----
-1.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BETA (BETA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:47:28 (UTC+8)

BETA (BETA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.98%

-9.71%

-9.71%

BETA (BETA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BETA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BETA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BETA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.98% az elmúlt 24 órában, és -9.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BETA (BETA) piaci információk

$ 75.67K
$ 75.67K$ 75.67K

--
----

$ 75.67K
$ 75.67K$ 75.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) BETA jelenlegi piaci plafonja $ 75.67K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BETA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 75.67K.

BETA (BETA) árelőzmények USD

A(z) BETAUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BETA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BETA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BETA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.98%
30 nap$ 0-38.01%
60 nap$ 0-34.88%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BETA (BETA)

The $BETA token is a fundamental component of the FLOW ecosystem, designed to enhance user interaction, reward engagement, and provide additional value within the digital collectible space. Originating as a Flow Cadence token created on Toucans, it has evolved through a strategic relaunch on Flow EVM, expanding its capabilities and utility within the ecosystem. Current holders of the Flow Cadence $BETA.C can redeem their token for the new $BETA.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BETA (BETA) Erőforrás

Hivatalos webhely

BETA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BETA (BETA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BETA (BETA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BETA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BETA árelőrejelzését most!

BETA helyi valutákra

BETA (BETA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BETA (BETA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BETA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BETA (BETA)

Mennyit ér ma a(z) BETA (BETA)?
A(z) élő BETA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BETA ára a(z) USD esetében?
A(z) BETA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BETA piaci plafonja?
A(z) BETA piaci plafonja $ 75.67K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BETA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BETA keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BETA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BETA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BETA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BETA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BETA kereskedési volumene?
A(z) BETA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BETA ára emelkedni fog idén?
A(z) BETA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BETA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:47:28 (UTC+8)

BETA (BETA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

