A(z) élő OroBit ár ma 1.9951 USD. Kövesd nyomon a(z) XRB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XRB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XRB

XRB árinformációk

Mi a(z) XRB

XRB fehér könyv

XRB hivatalos webhely

XRB tokenomikai adatai

XRB árelőrejelzés

XRB előzmények

XRB Vásárlási útmutató

XRB-fiat valutaváltó

XRB spot

OroBit Logó

OroBit árfolyam(XRB)

1 XRB-USD élő ár:

$1.995
$1.995
-1.87%1D
USD
OroBit (XRB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:29 (UTC+8)

OroBit (XRB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.8602
$ 1.8602
24h alacsony
$ 2.0354
$ 2.0354
24h magas

$ 1.8602
$ 1.8602

$ 2.0354
$ 2.0354

--
--

--
--

+0.36%

-1.87%

+20.44%

+20.44%

OroBit (XRB) valós idejű ár: $ 1.9951. Az elmúlt 24 órában, a(z)XRB legalacsonyabb ára $ 1.8602, legmagasabb ára pedig $ 2.0354 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XRB valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XRB változása a következő volt: +0.36% az elmúlt órában, -1.87% az elmúlt 24 órában, és +20.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OroBit (XRB) piaci információk

--
--

$ 85.97K
$ 85.97K$ 85.97K

$ 997.55M
$ 997.55M$ 997.55M

--
--

500,000,000
500,000,000

ETH

A(z) OroBit jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 85.97K. A(z) XRB keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 500000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 997.55M.

OroBit (XRB) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a OroBit mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.038017-1.87%
30 nap$ +0.9147+84.66%
60 nap$ +1.2551+169.60%
90 nap$ +1.4951+299.02%
OroBit árváltozása ma

A mai napon a(z) XRB ára $ -0.038017 (-1.87%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

OroBit 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.9147 (+84.66%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

OroBit 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) XRB ára $ +1.2551 (+169.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

OroBit 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +1.4951 (+299.02%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) OroBit (XRB) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) OroBit árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) OroBit (XRB)

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál OroBit befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd XRB a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről OroBit a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a OroBit vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

OroBit árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OroBit (XRB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OroBit (XRB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OroBit rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OroBit árelőrejelzését most!

OroBit (XRB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OroBit (XRB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XRB token kapcsán!

Hogyan vásárolj OroBit (XRB)

A következőt szeretnél vásárolni: OroBit? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz OroBit eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

OroBit Forrás

A(z) OroBit alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos OroBit Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések OroBit

Mennyit ér ma a(z) OroBit (XRB)?
A(z) élő XRB ár a(z) USD esetében 1.9951 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XRB ára a(z) USD esetében?
A(z) XRB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.9951. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OroBit piaci plafonja?
A(z) XRB piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XRB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XRB keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) XRB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XRB mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) XRB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XRB mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) XRB kereskedési volumene?
A(z) XRB élő 24 órás kereskedési volumene $ 85.97K USD.
A(z) XRB ára emelkedni fog idén?
A(z) XRB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XRB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:29 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

XRB-USD kalkulátor

Összeg

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1.9951 USD

XRB kereskedés

XRB/USDT
$1.995
$1.995$1.995
-1.89%

