A(z) élő River ár ma 7.6049 USD. Kövesd nyomon a(z) RIVER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RIVER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RIVER

RIVER árinformációk

Mi a(z) RIVER

RIVER fehér könyv

RIVER hivatalos webhely

RIVER tokenomikai adatai

RIVER árelőrejelzés

RIVER előzmények

RIVER Vásárlási útmutató

RIVER-fiat valutaváltó

RIVER spot

RIVER USDT-M futuresügyletek

River Logó

River árfolyam(RIVER)

1 RIVER-USD élő ár:

$7.6049
$7.6049
+9.01%1D
USD
River (RIVER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:56 (UTC+8)

River (RIVER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 6.7623
$ 6.7623
24h alacsony
$ 8.4711
$ 8.4711
24h magas

$ 6.7623
$ 6.7623

$ 8.4711
$ 8.4711

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792

+0.01%

+9.01%

+6.89%

+6.89%

River (RIVER) valós idejű ár: $ 7.6049. Az elmúlt 24 órában, a(z)RIVER legalacsonyabb ára $ 6.7623, legmagasabb ára pedig $ 8.4711 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RIVER valaha volt legmagasabb ára $ 10.246419991222751, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.137662800262792 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RIVER változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +9.01% az elmúlt 24 órában, és +6.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

River (RIVER) piaci információk

No.261

$ 149.06M
$ 149.06M

$ 480.12K
$ 480.12K

$ 760.49M
$ 760.49M

19.60M
19.60M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

19.60%

ETH

A(z) River jelenlegi piaci plafonja $ 149.06M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 480.12K. A(z) RIVER keringésben lévő tokenszáma 19.60M, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 760.49M.

River (RIVER) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a River mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.628568+9.01%
30 nap$ +5.0204+194.25%
60 nap$ +7.1049+1,420.98%
90 nap$ +7.1049+1,420.98%
River árváltozása ma

A mai napon a(z) RIVER ára $ +0.628568 (+9.01%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

River 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +5.0204 (+194.25%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

River 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) RIVER ára $ +7.1049 (+1,420.98%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

River 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +7.1049 (+1,420.98%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) River (RIVER) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) River árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál River befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd RIVER a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről River a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a River vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

River árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) River (RIVER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) River (RIVER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) River rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) River árelőrejelzését most!

River (RIVER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) River (RIVER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RIVER token kapcsán!

Hogyan vásárolj River (RIVER)

A következőt szeretnél vásárolni: River? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz River eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

RIVER helyi valutákra

1 River(RIVER) - VND
200,122.9435
1 River(RIVER) - AUD
A$11.559448
1 River(RIVER) - GBP
5.779724
1 River(RIVER) - EUR
6.540214
1 River(RIVER) - USD
$7.6049
1 River(RIVER) - MYR
RM31.864531
1 River(RIVER) - TRY
319.862094
1 River(RIVER) - JPY
¥1,171.1546
1 River(RIVER) - ARS
ARS$11,021.553423
1 River(RIVER) - RUB
615.312459
1 River(RIVER) - INR
676.151659
1 River(RIVER) - IDR
Rp126,748.282634
1 River(RIVER) - PHP
447.624414
1 River(RIVER) - EGP
￡E.359.787819
1 River(RIVER) - BRL
R$40.838313
1 River(RIVER) - CAD
C$10.64686
1 River(RIVER) - BDT
926.733114
1 River(RIVER) - NGN
10,989.688892
1 River(RIVER) - COP
$29,476.288204
1 River(RIVER) - ZAR
R.131.868966
1 River(RIVER) - UAH
317.808771
1 River(RIVER) - TZS
T.Sh.18,639.457802
1 River(RIVER) - VES
Bs1,680.6829
1 River(RIVER) - CLP
$7,148.606
1 River(RIVER) - PKR
Rs2,145.190192
1 River(RIVER) - KZT
4,015.235102
1 River(RIVER) - THB
฿246.855054
1 River(RIVER) - TWD
NT$234.078822
1 River(RIVER) - AED
د.إ27.909983
1 River(RIVER) - CHF
Fr6.08392
1 River(RIVER) - HKD
HK$59.090073
1 River(RIVER) - AMD
֏2,902.562183
1 River(RIVER) - MAD
.د.م70.269276
1 River(RIVER) - MXN
$141.146944
1 River(RIVER) - SAR
ريال28.442326
1 River(RIVER) - ETB
Br1,168.492885
1 River(RIVER) - KES
KSh979.739267
1 River(RIVER) - JOD
د.أ5.3918741
1 River(RIVER) - PLN
28.062081
1 River(RIVER) - RON
лв33.537609
1 River(RIVER) - SEK
kr72.24655
1 River(RIVER) - BGN
лв12.852281
1 River(RIVER) - HUF
Ft2,559.657242
1 River(RIVER) - CZK
160.615488
1 River(RIVER) - KWD
د.ك2.3270994
1 River(RIVER) - ILS
24.715925
1 River(RIVER) - BOB
Bs52.397761
1 River(RIVER) - AZN
12.92833
1 River(RIVER) - TJS
SM69.812982
1 River(RIVER) - GEL
20.609279
1 River(RIVER) - AOA
Kz6,957.799059
1 River(RIVER) - BHD
.د.ب2.8518375
1 River(RIVER) - BMD
$7.6049
1 River(RIVER) - DKK
kr49.279752
1 River(RIVER) - HNL
L199.476527
1 River(RIVER) - MUR
347.848126
1 River(RIVER) - NAD
$131.488721
1 River(RIVER) - NOK
kr76.961588
1 River(RIVER) - NZD
$13.232526
1 River(RIVER) - PAB
B/.7.6049
1 River(RIVER) - PGK
K31.94058
1 River(RIVER) - QAR
ر.ق27.605787
1 River(RIVER) - RSD
дин.769.235635
1 River(RIVER) - UZS
soʻm91,625.280131
1 River(RIVER) - ALL
L634.933101
1 River(RIVER) - ANG
ƒ13.612771
1 River(RIVER) - AWG
ƒ13.612771
1 River(RIVER) - BBD
$15.2098
1 River(RIVER) - BAM
KM12.776232
1 River(RIVER) - BIF
Fr22,297.5668
1 River(RIVER) - BND
$9.810321
1 River(RIVER) - BSD
$7.6049
1 River(RIVER) - JMD
$1,217.164245
1 River(RIVER) - KHR
30,419.6
1 River(RIVER) - KMF
Fr3,239.6874
1 River(RIVER) - LAK
165,323.909737
1 River(RIVER) - LKR
රු2,308.695542
1 River(RIVER) - MDL
L128.979104
1 River(RIVER) - MGA
Ar34,102.65307
1 River(RIVER) - MOP
P60.687102
1 River(RIVER) - MVR
116.35497
1 River(RIVER) - MWK
MK13,157.23749
1 River(RIVER) - MZN
MT485.95311
1 River(RIVER) - NPR
रु1,075.637056
1 River(RIVER) - PYG
53,553.7058
1 River(RIVER) - RWF
Fr11,019.5001
1 River(RIVER) - SBD
$62.588327
1 River(RIVER) - SCR
109.814756
1 River(RIVER) - SRD
$292.78865
1 River(RIVER) - SVC
$66.314728
1 River(RIVER) - SZL
L131.412672
1 River(RIVER) - TMT
m26.61715
1 River(RIVER) - TND
د.ت22.358406
1 River(RIVER) - TTD
$51.333075
1 River(RIVER) - UGX
Sh26,404.2128
1 River(RIVER) - XAF
Fr4,327.1881
1 River(RIVER) - XCD
$20.53323
1 River(RIVER) - XOF
Fr4,327.1881
1 River(RIVER) - XPF
Fr783.3047
1 River(RIVER) - BWP
P101.829611
1 River(RIVER) - BZD
$15.2098
1 River(RIVER) - CVE
$724.518823
1 River(RIVER) - DJF
Fr1,346.0673
1 River(RIVER) - DOP
$487.245943
1 River(RIVER) - DZD
د.ج985.214795
1 River(RIVER) - FJD
$17.415221
1 River(RIVER) - GNF
Fr66,124.6055
1 River(RIVER) - GTQ
Q58.101436
1 River(RIVER) - GYD
$1,586.610287
1 River(RIVER) - ISK
kr950.6125

River Forrás

A(z) River alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos River Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések River

Mennyit ér ma a(z) River (RIVER)?
A(z) élő RIVER ár a(z) USD esetében 7.6049 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RIVER ára a(z) USD esetében?
A(z) RIVER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 7.6049. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) River piaci plafonja?
A(z) RIVER piaci plafonja $ 149.06M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RIVER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RIVER keringésben lévő tokenszáma 19.60M USD.
Mi volt a(z) RIVER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RIVER mindenkori legmagasabb ára 10.246419991222751 USD.
Mi volt a(z) RIVER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RIVER mindenkori legalacsonyabb ára 1.137662800262792 USD.
Mekkora a(z) RIVER kereskedési volumene?
A(z) RIVER élő 24 órás kereskedési volumene $ 480.12K USD.
A(z) RIVER ára emelkedni fog idén?
A(z) RIVER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RIVER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:56 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

RIVER-USD kalkulátor

Összeg

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.6049 USD

RIVER kereskedés

RIVER/USDT
$7.6049
$7.6049
+8.87%

$109,730.78

$3,856.88

$0.02543

$1.2019

$186.77

$109,730.78

$3,856.88

$186.77

$91.51

$2.4978

$0.00000

$0.00000

$0.0371

$0.05552

$0.09236

$0.000000001934

$0.0000499

$0.01565

$0.00006774

$0.000000000617

