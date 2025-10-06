TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő xMoney ár ma 0.0478 USD. Kövesd nyomon a(z) XMN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XMN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő xMoney ár ma 0.0478 USD. Kövesd nyomon a(z) XMN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XMN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XMN

XMN árinformációk

Mi a(z) XMN

XMN fehér könyv

XMN hivatalos webhely

XMN tokenomikai adatai

XMN árelőrejelzés

XMN előzmények

XMN Vásárlási útmutató

XMN-fiat valutaváltó

XMN spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

xMoney Logó

xMoney árfolyam(XMN)

1 XMN-USD élő ár:

$0.0478
$0.0478$0.0478
+1.37%1D
USD
xMoney (XMN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:03:09 (UTC+8)

xMoney (XMN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04516
$ 0.04516$ 0.04516
24h alacsony
$ 0.05251
$ 0.05251$ 0.05251
24h magas

$ 0.04516
$ 0.04516$ 0.04516

$ 0.05251
$ 0.05251$ 0.05251

$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498$ 0.11390037525327498

$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446

+0.75%

+1.37%

+5.72%

+5.72%

xMoney (XMN) valós idejű ár: $ 0.0478. Az elmúlt 24 órában, a(z)XMN legalacsonyabb ára $ 0.04516, legmagasabb ára pedig $ 0.05251 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XMN valaha volt legmagasabb ára $ 0.11390037525327498, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.019550382433716446 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XMN változása a következő volt: +0.75% az elmúlt órában, +1.37% az elmúlt 24 órában, és +5.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

xMoney (XMN) piaci információk

No.3725

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 342.67K
$ 342.67K$ 342.67K

$ 478.00M
$ 478.00M$ 478.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

A(z) xMoney jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 342.67K. A(z) XMN keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 478.00M.

xMoney (XMN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a xMoney mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000646+1.37%
30 nap$ +0.0428+856.00%
60 nap$ +0.0428+856.00%
90 nap$ +0.0428+856.00%
xMoney árváltozása ma

A mai napon a(z) XMN ára $ +0.000646 (+1.37%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

xMoney 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0428 (+856.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

xMoney 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) XMN ára $ +0.0428 (+856.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

xMoney 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0428 (+856.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) xMoney (XMN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) xMoney árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál xMoney befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd XMN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről xMoney a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a xMoney vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

xMoney árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) xMoney (XMN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) xMoney (XMN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) xMoney rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) xMoney árelőrejelzését most!

xMoney (XMN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) xMoney (XMN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XMN token kapcsán!

Hogyan vásárolj xMoney (XMN)

A következőt szeretnél vásárolni: xMoney? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz xMoney eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

XMN helyi valutákra

1 xMoney(XMN) - VND
1,257.857
1 xMoney(XMN) - AUD
A$0.072656
1 xMoney(XMN) - GBP
0.036328
1 xMoney(XMN) - EUR
0.041108
1 xMoney(XMN) - USD
$0.0478
1 xMoney(XMN) - MYR
RM0.200282
1 xMoney(XMN) - TRY
2.010468
1 xMoney(XMN) - JPY
¥7.3612
1 xMoney(XMN) - ARS
ARS$69.174726
1 xMoney(XMN) - RUB
3.8479
1 xMoney(XMN) - INR
4.243684
1 xMoney(XMN) - IDR
Rp796.666348
1 xMoney(XMN) - PHP
2.811118
1 xMoney(XMN) - EGP
￡E.2.25616
1 xMoney(XMN) - BRL
R$0.257642
1 xMoney(XMN) - CAD
C$0.06692
1 xMoney(XMN) - BDT
5.861236
1 xMoney(XMN) - NGN
69.476344
1 xMoney(XMN) - COP
$185.270888
1 xMoney(XMN) - ZAR
R.0.826462
1 xMoney(XMN) - UAH
2.00999
1 xMoney(XMN) - TZS
T.Sh.118.024414
1 xMoney(XMN) - VES
Bs10.5638
1 xMoney(XMN) - CLP
$45.0754
1 xMoney(XMN) - PKR
Rs13.583326
1 xMoney(XMN) - KZT
25.398052
1 xMoney(XMN) - THB
฿1.54872
1 xMoney(XMN) - TWD
NT$1.473196
1 xMoney(XMN) - AED
د.إ0.175426
1 xMoney(XMN) - CHF
Fr0.03824
1 xMoney(XMN) - HKD
HK$0.371406
1 xMoney(XMN) - AMD
֏18.341816
1 xMoney(XMN) - MAD
.د.م0.444062
1 xMoney(XMN) - MXN
$0.886212
1 xMoney(XMN) - SAR
ريال0.17925
1 xMoney(XMN) - ETB
Br7.388924
1 xMoney(XMN) - KES
KSh6.172892
1 xMoney(XMN) - JOD
د.أ0.0338902
1 xMoney(XMN) - PLN
0.175904
1 xMoney(XMN) - RON
лв0.21032
1 xMoney(XMN) - SEK
kr0.452666
1 xMoney(XMN) - BGN
лв0.080782
1 xMoney(XMN) - HUF
Ft16.05602
1 xMoney(XMN) - CZK
1.007624
1 xMoney(XMN) - KWD
د.ك0.0146746
1 xMoney(XMN) - ILS
0.15535
1 xMoney(XMN) - BOB
Bs0.331254
1 xMoney(XMN) - AZN
0.08126
1 xMoney(XMN) - TJS
SM0.441672
1 xMoney(XMN) - GEL
0.129538
1 xMoney(XMN) - AOA
Kz43.573046
1 xMoney(XMN) - BHD
.د.ب0.0179728
1 xMoney(XMN) - BMD
$0.0478
1 xMoney(XMN) - DKK
kr0.309266
1 xMoney(XMN) - HNL
L1.261442
1 xMoney(XMN) - MUR
2.195932
1 xMoney(XMN) - NAD
$0.83172
1 xMoney(XMN) - NOK
kr0.482302
1 xMoney(XMN) - NZD
$0.083172
1 xMoney(XMN) - PAB
B/.0.0478
1 xMoney(XMN) - PGK
K0.202194
1 xMoney(XMN) - QAR
ر.ق0.17447
1 xMoney(XMN) - RSD
дин.4.854568
1 xMoney(XMN) - UZS
soʻm575.903482
1 xMoney(XMN) - ALL
L4.015678
1 xMoney(XMN) - ANG
ƒ0.085562
1 xMoney(XMN) - AWG
ƒ0.085562
1 xMoney(XMN) - BBD
$0.0956
1 xMoney(XMN) - BAM
KM0.080782
1 xMoney(XMN) - BIF
Fr140.5798
1 xMoney(XMN) - BND
$0.06214
1 xMoney(XMN) - BSD
$0.0478
1 xMoney(XMN) - JMD
$7.69819
1 xMoney(XMN) - KHR
191.967668
1 xMoney(XMN) - KMF
Fr20.3628
1 xMoney(XMN) - LAK
1,039.130414
1 xMoney(XMN) - LKR
රු14.604334
1 xMoney(XMN) - MDL
L0.80782
1 xMoney(XMN) - MGA
Ar215.3151
1 xMoney(XMN) - MOP
P0.383834
1 xMoney(XMN) - MVR
0.73134
1 xMoney(XMN) - MWK
MK83.130414
1 xMoney(XMN) - MZN
MT3.05442
1 xMoney(XMN) - NPR
रु6.802896
1 xMoney(XMN) - PYG
338.9976
1 xMoney(XMN) - RWF
Fr69.6446
1 xMoney(XMN) - SBD
$0.393394
1 xMoney(XMN) - SCR
0.70983
1 xMoney(XMN) - SRD
$1.8403
1 xMoney(XMN) - SVC
$0.419684
1 xMoney(XMN) - SZL
L0.831242
1 xMoney(XMN) - TMT
m0.1673
1 xMoney(XMN) - TND
د.ت0.140532
1 xMoney(XMN) - TTD
$0.324562
1 xMoney(XMN) - UGX
Sh167.1088
1 xMoney(XMN) - XAF
Fr27.1504
1 xMoney(XMN) - XCD
$0.12906
1 xMoney(XMN) - XOF
Fr27.1504
1 xMoney(XMN) - XPF
Fr4.9234
1 xMoney(XMN) - BWP
P0.643866
1 xMoney(XMN) - BZD
$0.096078
1 xMoney(XMN) - CVE
$4.57207
1 xMoney(XMN) - DJF
Fr8.5084
1 xMoney(XMN) - DOP
$3.081666
1 xMoney(XMN) - DZD
د.ج6.212566
1 xMoney(XMN) - FJD
$0.108506
1 xMoney(XMN) - GNF
Fr415.621
1 xMoney(XMN) - GTQ
Q0.367582
1 xMoney(XMN) - GYD
$10.03561
1 xMoney(XMN) - ISK
kr5.975

xMoney Forrás

A(z) xMoney alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos xMoney Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések xMoney

Mennyit ér ma a(z) xMoney (XMN)?
A(z) élő XMN ár a(z) USD esetében 0.0478 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XMN ára a(z) USD esetében?
A(z) XMN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0478. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) xMoney piaci plafonja?
A(z) XMN piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XMN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XMN keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) XMN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XMN mindenkori legmagasabb ára 0.11390037525327498 USD.
Mi volt a(z) XMN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XMN mindenkori legalacsonyabb ára 0.019550382433716446 USD.
Mekkora a(z) XMN kereskedési volumene?
A(z) XMN élő 24 órás kereskedési volumene $ 342.67K USD.
A(z) XMN ára emelkedni fog idén?
A(z) XMN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XMN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:03:09 (UTC+8)

xMoney (XMN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

XMN-USD kalkulátor

Összeg

XMN
XMN
USD
USD

1 XMN = 0.0478 USD

XMN kereskedés

XMN/USDT
$0.0478
$0.0478$0.0478
+1.37%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,501.89
$107,501.89$107,501.89

-2.36%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.98
$3,715.98$3,715.98

-3.56%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.30
$176.30$176.30

-4.07%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0674
$1.0674$1.0674

-15.41%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.98
$3,715.98$3,715.98

-3.56%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,501.89
$107,501.89$107,501.89

-2.36%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.30
$176.30$176.30

-4.07%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4147
$2.4147$2.4147

-3.40%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.72
$84.72$84.72

-4.37%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMind Protocol Logó

PlayMind Protocol

PMIND

$0.10000
$0.10000$0.10000

+900.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0272
$0.0272$0.0272

-90.58%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05438
$0.05438$0.05438

-1.52%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000605
$0.0000605$0.0000605

+140.07%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001158
$0.000000001158$0.000000001158

+166.20%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000636
$0.000000000636$0.000000000636

+63.49%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006096
$0.00006096$0.00006096

+66.51%

0G Logó

0G

0G

$1.465
$1.465$1.465

+51.65%