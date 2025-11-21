xMoney (XMN) tokenomikai adatai
xMoney (XMN) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) xMoney (XMN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
xMoney (XMN) tokennel kapcsolatos információk
xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.
xMoney (XMN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) xMoney (XMN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó XMN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező XMN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) XMN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XMN token élő árfolyamát!
A(z) XMN vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) xMoney (XMN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XMN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
xMoney (XMN) árelőzményei
A felhasználók a(z) XMN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
XMN árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XMN kapcsán? XMN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
