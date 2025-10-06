TőzsdeDEX+
A(z) élő Velora ár ma 0.009431 USD. Kövesd nyomon a(z) VLR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VLR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VLR

VLR árinformációk

Mi a(z) VLR

VLR fehér könyv

VLR hivatalos webhely

VLR tokenomikai adatai

VLR árelőrejelzés

VLR előzmények

VLR Vásárlási útmutató

VLR-fiat valutaváltó

VLR spot

VLR USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Velora Logó

Velora árfolyam(VLR)

1 VLR-USD élő ár:

$0.009431
$0.009431$0.009431
-0.24%1D
USD
Velora (VLR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:12 (UTC+8)

Velora (VLR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.009377
$ 0.009377$ 0.009377
24h alacsony
$ 0.009581
$ 0.009581$ 0.009581
24h magas

$ 0.009377
$ 0.009377$ 0.009377

$ 0.009581
$ 0.009581$ 0.009581

$ 0.06763306123106956
$ 0.06763306123106956$ 0.06763306123106956

$ 0.009305667894702614
$ 0.009305667894702614$ 0.009305667894702614

-0.07%

-0.24%

-8.72%

-8.72%

Velora (VLR) valós idejű ár: $ 0.009431. Az elmúlt 24 órában, a(z)VLR legalacsonyabb ára $ 0.009377, legmagasabb ára pedig $ 0.009581 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VLR valaha volt legmagasabb ára $ 0.06763306123106956, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.009305667894702614 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VLR változása a következő volt: -0.07% az elmúlt órában, -0.24% az elmúlt 24 órában, és -8.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Velora (VLR) piaci információk

No.3862

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.27K
$ 58.27K$ 58.27K

$ 18.86M
$ 18.86M$ 18.86M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

ETH

A(z) Velora jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.27K. A(z) VLR keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 2000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.86M.

Velora (VLR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Velora mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00002269-0.24%
30 nap$ -0.004749-33.50%
60 nap$ -0.000569-5.69%
90 nap$ -0.000569-5.69%
Velora árváltozása ma

A mai napon a(z) VLR ára $ -0.00002269 (-0.24%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Velora 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.004749 (-33.50%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Velora 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) VLR ára $ -0.000569 (-5.69%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Velora 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.000569 (-5.69%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Velora (VLR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Velora árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Velora (VLR)

Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.

Velora elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Velora befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd VLR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Velora a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Velora vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Velora árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Velora (VLR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Velora (VLR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Velora rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Velora árelőrejelzését most!

Velora (VLR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Velora (VLR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VLR token kapcsán!

Hogyan vásárolj Velora (VLR)

A következőt szeretnél vásárolni: Velora? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Velora eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

VLR helyi valutákra

1 Velora(VLR) - VND
248.176765
1 Velora(VLR) - AUD
A$0.01433512
1 Velora(VLR) - GBP
0.00716756
1 Velora(VLR) - EUR
0.00811066
1 Velora(VLR) - USD
$0.009431
1 Velora(VLR) - MYR
RM0.03951589
1 Velora(VLR) - TRY
0.39666786
1 Velora(VLR) - JPY
¥1.452374
1 Velora(VLR) - ARS
ARS$13.64826027
1 Velora(VLR) - RUB
0.76277928
1 Velora(VLR) - INR
0.83851021
1 Velora(VLR) - IDR
Rp157.18327046
1 Velora(VLR) - PHP
0.55416556
1 Velora(VLR) - EGP
￡E.0.44599199
1 Velora(VLR) - BRL
R$0.05064447
1 Velora(VLR) - CAD
C$0.0132034
1 Velora(VLR) - BDT
1.14926166
1 Velora(VLR) - NGN
13.62854948
1 Velora(VLR) - COP
$36.55417876
1 Velora(VLR) - ZAR
R.0.16343923
1 Velora(VLR) - UAH
0.39412149
1 Velora(VLR) - TZS
T.Sh.23.11519238
1 Velora(VLR) - VES
Bs2.084251
1 Velora(VLR) - CLP
$8.86514
1 Velora(VLR) - PKR
Rs2.66029648
1 Velora(VLR) - KZT
4.97937938
1 Velora(VLR) - THB
฿0.30575302
1 Velora(VLR) - TWD
NT$0.29038049
1 Velora(VLR) - AED
د.إ0.03461177
1 Velora(VLR) - CHF
Fr0.0075448
1 Velora(VLR) - HKD
HK$0.07327887
1 Velora(VLR) - AMD
֏3.59952977
1 Velora(VLR) - MAD
.د.م0.08714244
1 Velora(VLR) - MXN
$0.17503936
1 Velora(VLR) - SAR
ريال0.03527194
1 Velora(VLR) - ETB
Br1.44907315
1 Velora(VLR) - KES
KSh1.21499573
1 Velora(VLR) - JOD
د.أ0.006686579
1 Velora(VLR) - PLN
0.03480039
1 Velora(VLR) - RON
лв0.04159071
1 Velora(VLR) - SEK
kr0.0895945
1 Velora(VLR) - BGN
лв0.01593839
1 Velora(VLR) - HUF
Ft3.17221116
1 Velora(VLR) - CZK
0.19908841
1 Velora(VLR) - KWD
د.ك0.002885886
1 Velora(VLR) - ILS
0.03065075
1 Velora(VLR) - BOB
Bs0.06497959
1 Velora(VLR) - AZN
0.0160327
1 Velora(VLR) - TJS
SM0.08657658
1 Velora(VLR) - GEL
0.02555801
1 Velora(VLR) - AOA
Kz8.62851621
1 Velora(VLR) - BHD
.د.ب0.003536625
1 Velora(VLR) - BMD
$0.009431
1 Velora(VLR) - DKK
kr0.06101857
1 Velora(VLR) - HNL
L0.24737513
1 Velora(VLR) - MUR
0.43137394
1 Velora(VLR) - NAD
$0.16306199
1 Velora(VLR) - NOK
kr0.09544172
1 Velora(VLR) - NZD
$0.01640994
1 Velora(VLR) - PAB
B/.0.009431
1 Velora(VLR) - PGK
K0.0396102
1 Velora(VLR) - QAR
ر.ق0.03423453
1 Velora(VLR) - RSD
дин.0.95394565
1 Velora(VLR) - UZS
soʻm113.62647989
1 Velora(VLR) - ALL
L0.78739419
1 Velora(VLR) - ANG
ƒ0.01688149
1 Velora(VLR) - AWG
ƒ0.01688149
1 Velora(VLR) - BBD
$0.018862
1 Velora(VLR) - BAM
KM0.01584408
1 Velora(VLR) - BIF
Fr27.651692
1 Velora(VLR) - BND
$0.01216599
1 Velora(VLR) - BSD
$0.009431
1 Velora(VLR) - JMD
$1.50943155
1 Velora(VLR) - KHR
37.724
1 Velora(VLR) - KMF
Fr4.017606
1 Velora(VLR) - LAK
205.02173503
1 Velora(VLR) - LKR
රු2.86306298
1 Velora(VLR) - MDL
L0.15994976
1 Velora(VLR) - MGA
Ar42.2914333
1 Velora(VLR) - MOP
P0.07525938
1 Velora(VLR) - MVR
0.1442943
1 Velora(VLR) - MWK
MK16.3165731
1 Velora(VLR) - MZN
MT0.6026409
1 Velora(VLR) - NPR
रु1.33392064
1 Velora(VLR) - PYG
66.413102
1 Velora(VLR) - RWF
Fr13.665519
1 Velora(VLR) - SBD
$0.07761713
1 Velora(VLR) - SCR
0.13618364
1 Velora(VLR) - SRD
$0.3630935
1 Velora(VLR) - SVC
$0.08223832
1 Velora(VLR) - SZL
L0.16296768
1 Velora(VLR) - TMT
m0.0330085
1 Velora(VLR) - TND
د.ت0.02772714
1 Velora(VLR) - TTD
$0.06365925
1 Velora(VLR) - UGX
Sh32.744432
1 Velora(VLR) - XAF
Fr5.366239
1 Velora(VLR) - XCD
$0.0254637
1 Velora(VLR) - XOF
Fr5.366239
1 Velora(VLR) - XPF
Fr0.971393
1 Velora(VLR) - BWP
P0.12628109
1 Velora(VLR) - BZD
$0.018862
1 Velora(VLR) - CVE
$0.89849137
1 Velora(VLR) - DJF
Fr1.669287
1 Velora(VLR) - DOP
$0.60424417
1 Velora(VLR) - DZD
د.ج1.22178605
1 Velora(VLR) - FJD
$0.02159699
1 Velora(VLR) - GNF
Fr82.002545
1 Velora(VLR) - GTQ
Q0.07205284
1 Velora(VLR) - GYD
$1.96758953
1 Velora(VLR) - ISK
kr1.178875

Velora Forrás

A(z) Velora alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Velora Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Velora

Mennyit ér ma a(z) Velora (VLR)?
A(z) élő VLR ár a(z) USD esetében 0.009431 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VLR ára a(z) USD esetében?
A(z) VLR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.009431. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Velora piaci plafonja?
A(z) VLR piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VLR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VLR keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) VLR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VLR mindenkori legmagasabb ára 0.06763306123106956 USD.
Mi volt a(z) VLR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VLR mindenkori legalacsonyabb ára 0.009305667894702614 USD.
Mekkora a(z) VLR kereskedési volumene?
A(z) VLR élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.27K USD.
A(z) VLR ára emelkedni fog idén?
A(z) VLR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VLR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:12 (UTC+8)

Velora (VLR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

