DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 0.009434$ 0.009441$ 0.009408$ 0.009424611.74K
2025-11-02$ 0.009515$ 0.009581$ 0.009377$ 0.0094346.15M
2025-11-01$ 0.009468$ 0.009526$ 0.009387$ 0.0095155.81M
2025-10-31$ 0.009395$ 0.009613$ 0.00934$ 0.0094685.98M
2025-10-30$ 0.009875$ 0.010067$ 0.009318$ 0.0093956.25M
2025-10-29$ 0.00996$ 0.010101$ 0.00987$ 0.0098755.73M
2025-10-28$ 0.010274$ 0.010575$ 0.00992$ 0.009965.69M
2025-10-27$ 0.010271$ 0.010654$ 0.010211$ 0.0102745.72M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Előzmény Velora adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat Velora használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

Velora élő ár

$ 0.009424

A(z) Velora kriptovalutával jelenleg 0.009424 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további VLR adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) Velora élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) Velora lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:28:04 (UTC+8)

MEXC Velora források

Tudnivalók a(z) Velora (VLR) árelőzményeiről

Velora Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) Velora ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy Velora a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) Velora áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

Velora Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A Velora előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az Velora előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az Velora előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az Velora ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes Velora előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a Velora befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) Velora ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A Velora kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a Velora kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) Velora előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

Népszerű kriptovaluták árelőzményei

Jogi nyilatkozat

Ez a tartalom csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek, sem a MEXC által a tartalomban hivatkozott értékpapír, pénzügyi termék vagy eszköz vásárlására, eladására vagy birtoklására vonatkozó ajánlásnak. nem minősül befektetési tanácsnak, pénzügyi tanácsnak, kereskedési tanácsnak vagy bármilyen más tanácsnak. A bemutatott adatok tükrözhetik a MEXC-tőzsdén, valamint más kriptovaluta tőzsdéken és piaci adatplatformokon kereskedett eszköz árakat. A MEXC díjat számíthat fel a kriptovaluta tranzakciók feldolgozásáért, melyek nem feltétlenül tükröződnek a megjelenített átváltási árakban. A MEXC nem vállal felelősséget a tartalom hibáiért vagy késedelmeiért, illetve a tartalomra alapozva megtett intézkedésekért.

