Mi a(z) StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD (USDR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) StablR USD (USDR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDR token kapcsán!

StablR USD Forrás

A(z) StablR USD alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Mi a(z) StablR USD piaci plafonja? A(z) USDR piaci plafonja $ 8.88M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) USDR keringésben lévő tokenszáma? A(z) USDR keringésben lévő tokenszáma 9.00M USD . Mi volt a(z) USDR mindenkori legmagasabb ára? A(z) USDR mindenkori legmagasabb ára 1.02146361646693 USD . Mi volt a(z) USDR mindenkori legmagasabb ár? A(z) USDR mindenkori legalacsonyabb ára 0.980782166260219 USD .

