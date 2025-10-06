TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő StablR USD ár ma 0.986 USD. Kövesd nyomon a(z) USDR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő StablR USD ár ma 0.986 USD. Kövesd nyomon a(z) USDR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: USDR

USDR árinformációk

Mi a(z) USDR

USDR fehér könyv

USDR hivatalos webhely

USDR tokenomikai adatai

USDR árelőrejelzés

USDR előzmények

USDR Vásárlási útmutató

USDR-fiat valutaváltó

USDR spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

StablR USD Logó

StablR USD árfolyam(USDR)

1 USDR-USD élő ár:

$0.986
$0.986$0.986
+4.22%1D
USD
StablR USD (USDR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:22 (UTC+8)

StablR USD (USDR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.856
$ 0.856$ 0.856
24h alacsony
$ 1.032
$ 1.032$ 1.032
24h magas

$ 0.856
$ 0.856$ 0.856

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

+4.22%

-1.21%

-1.21%

StablR USD (USDR) valós idejű ár: $ 0.986. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDR legalacsonyabb ára $ 0.856, legmagasabb ára pedig $ 1.032 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDR valaha volt legmagasabb ára $ 1.02146361646693, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.980782166260219 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDR változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +4.22% az elmúlt 24 órában, és -1.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

StablR USD (USDR) piaci információk

No.1192

$ 8.88M
$ 8.88M$ 8.88M

$ 5.12K
$ 5.12K$ 5.12K

$ 8.88M
$ 8.88M$ 8.88M

9.00M
9.00M 9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68

ETH

A(z) StablR USD jelenlegi piaci plafonja $ 8.88M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 5.12K. A(z) USDR keringésben lévő tokenszáma 9.00M, és a teljes tokenszám 9004451.68. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.88M.

StablR USD (USDR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a StablR USD mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.03992+4.22%
30 nap$ -0.015-1.50%
60 nap$ -0.008-0.81%
90 nap$ -0.012-1.21%
StablR USD árváltozása ma

A mai napon a(z) USDR ára $ +0.03992 (+4.22%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

StablR USD 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.015 (-1.50%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

StablR USD 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) USDR ára $ -0.008 (-0.81%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

StablR USD 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.012 (-1.21%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) StablR USD (USDR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) StablR USD árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál StablR USD befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd USDR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről StablR USD a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a StablR USD vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

StablR USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) StablR USD (USDR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) StablR USD (USDR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) StablR USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) StablR USD árelőrejelzését most!

StablR USD (USDR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) StablR USD (USDR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDR token kapcsán!

Hogyan vásárolj StablR USD (USDR)

A következőt szeretnél vásárolni: StablR USD? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz StablR USD eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

USDR helyi valutákra

1 StablR USD(USDR) - VND
25,946.59
1 StablR USD(USDR) - AUD
A$1.49872
1 StablR USD(USDR) - GBP
0.74936
1 StablR USD(USDR) - EUR
0.84796
1 StablR USD(USDR) - USD
$0.986
1 StablR USD(USDR) - MYR
RM4.13134
1 StablR USD(USDR) - TRY
41.47116
1 StablR USD(USDR) - JPY
¥151.844
1 StablR USD(USDR) - ARS
ARS$1,426.90962
1 StablR USD(USDR) - RUB
79.74768
1 StablR USD(USDR) - INR
87.66526
1 StablR USD(USDR) - IDR
Rp16,433.32676
1 StablR USD(USDR) - PHP
57.93736
1 StablR USD(USDR) - EGP
￡E.46.62794
1 StablR USD(USDR) - BRL
R$5.29482
1 StablR USD(USDR) - CAD
C$1.3804
1 StablR USD(USDR) - BDT
120.15396
1 StablR USD(USDR) - NGN
1,424.84888
1 StablR USD(USDR) - COP
$3,821.69656
1 StablR USD(USDR) - ZAR
R.17.08738
1 StablR USD(USDR) - UAH
41.20494
1 StablR USD(USDR) - TZS
T.Sh.2,416.66628
1 StablR USD(USDR) - VES
Bs217.906
1 StablR USD(USDR) - CLP
$926.84
1 StablR USD(USDR) - PKR
Rs278.13088
1 StablR USD(USDR) - KZT
520.58828
1 StablR USD(USDR) - THB
฿31.96612
1 StablR USD(USDR) - TWD
NT$30.35894
1 StablR USD(USDR) - AED
د.إ3.61862
1 StablR USD(USDR) - CHF
Fr0.7888
1 StablR USD(USDR) - HKD
HK$7.66122
1 StablR USD(USDR) - AMD
֏376.32662
1 StablR USD(USDR) - MAD
.د.م9.11064
1 StablR USD(USDR) - MXN
$18.30016
1 StablR USD(USDR) - SAR
ريال3.68764
1 StablR USD(USDR) - ETB
Br151.4989
1 StablR USD(USDR) - KES
KSh127.02638
1 StablR USD(USDR) - JOD
د.أ0.699074
1 StablR USD(USDR) - PLN
3.63834
1 StablR USD(USDR) - RON
лв4.34826
1 StablR USD(USDR) - SEK
kr9.367
1 StablR USD(USDR) - BGN
лв1.66634
1 StablR USD(USDR) - HUF
Ft331.65096
1 StablR USD(USDR) - CZK
20.81446
1 StablR USD(USDR) - KWD
د.ك0.301716
1 StablR USD(USDR) - ILS
3.2045
1 StablR USD(USDR) - BOB
Bs6.79354
1 StablR USD(USDR) - AZN
1.6762
1 StablR USD(USDR) - TJS
SM9.05148
1 StablR USD(USDR) - GEL
2.67206
1 StablR USD(USDR) - AOA
Kz902.10126
1 StablR USD(USDR) - BHD
.د.ب0.36975
1 StablR USD(USDR) - BMD
$0.986
1 StablR USD(USDR) - DKK
kr6.37942
1 StablR USD(USDR) - HNL
L25.86278
1 StablR USD(USDR) - MUR
45.09964
1 StablR USD(USDR) - NAD
$17.04794
1 StablR USD(USDR) - NOK
kr9.97832
1 StablR USD(USDR) - NZD
$1.71564
1 StablR USD(USDR) - PAB
B/.0.986
1 StablR USD(USDR) - PGK
K4.1412
1 StablR USD(USDR) - QAR
ر.ق3.57918
1 StablR USD(USDR) - RSD
дин.99.7339
1 StablR USD(USDR) - UZS
soʻm11,879.51534
1 StablR USD(USDR) - ALL
L82.32114
1 StablR USD(USDR) - ANG
ƒ1.76494
1 StablR USD(USDR) - AWG
ƒ1.76494
1 StablR USD(USDR) - BBD
$1.972
1 StablR USD(USDR) - BAM
KM1.65648
1 StablR USD(USDR) - BIF
Fr2,890.952
1 StablR USD(USDR) - BND
$1.27194
1 StablR USD(USDR) - BSD
$0.986
1 StablR USD(USDR) - JMD
$157.8093
1 StablR USD(USDR) - KHR
3,944
1 StablR USD(USDR) - KMF
Fr420.036
1 StablR USD(USDR) - LAK
21,434.78218
1 StablR USD(USDR) - LKR
රු299.32988
1 StablR USD(USDR) - MDL
L16.72256
1 StablR USD(USDR) - MGA
Ar4,421.5198
1 StablR USD(USDR) - MOP
P7.86828
1 StablR USD(USDR) - MVR
15.0858
1 StablR USD(USDR) - MWK
MK1,705.8786
1 StablR USD(USDR) - MZN
MT63.0054
1 StablR USD(USDR) - NPR
रु139.45984
1 StablR USD(USDR) - PYG
6,943.412
1 StablR USD(USDR) - RWF
Fr1,428.714
1 StablR USD(USDR) - SBD
$8.11478
1 StablR USD(USDR) - SCR
14.23784
1 StablR USD(USDR) - SRD
$37.961
1 StablR USD(USDR) - SVC
$8.59792
1 StablR USD(USDR) - SZL
L17.03808
1 StablR USD(USDR) - TMT
m3.451
1 StablR USD(USDR) - TND
د.ت2.89884
1 StablR USD(USDR) - TTD
$6.6555
1 StablR USD(USDR) - UGX
Sh3,423.392
1 StablR USD(USDR) - XAF
Fr561.034
1 StablR USD(USDR) - XCD
$2.6622
1 StablR USD(USDR) - XOF
Fr561.034
1 StablR USD(USDR) - XPF
Fr101.558
1 StablR USD(USDR) - BWP
P13.20254
1 StablR USD(USDR) - BZD
$1.972
1 StablR USD(USDR) - CVE
$93.93622
1 StablR USD(USDR) - DJF
Fr174.522
1 StablR USD(USDR) - DOP
$63.17302
1 StablR USD(USDR) - DZD
د.ج127.7363
1 StablR USD(USDR) - FJD
$2.25794
1 StablR USD(USDR) - GNF
Fr8,573.27
1 StablR USD(USDR) - GTQ
Q7.53304
1 StablR USD(USDR) - GYD
$205.70918
1 StablR USD(USDR) - ISK
kr123.25

StablR USD Forrás

A(z) StablR USD alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos StablR USD Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések StablR USD

Mennyit ér ma a(z) StablR USD (USDR)?
A(z) élő USDR ár a(z) USD esetében 0.986 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USDR ára a(z) USD esetében?
A(z) USDR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.986. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) StablR USD piaci plafonja?
A(z) USDR piaci plafonja $ 8.88M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USDR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USDR keringésben lévő tokenszáma 9.00M USD.
Mi volt a(z) USDR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USDR mindenkori legmagasabb ára 1.02146361646693 USD.
Mi volt a(z) USDR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USDR mindenkori legalacsonyabb ára 0.980782166260219 USD.
Mekkora a(z) USDR kereskedési volumene?
A(z) USDR élő 24 órás kereskedési volumene $ 5.12K USD.
A(z) USDR ára emelkedni fog idén?
A(z) USDR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USDR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:22 (UTC+8)

StablR USD (USDR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

USDR-USD kalkulátor

Összeg

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 0.986 USD

USDR kereskedés

USDR/USDC
$0.9976
$0.9976$0.9976
+1.70%
USDR/USDT
$0.986
$0.986$0.986
+0.61%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,734.57
$109,734.57$109,734.57

-0.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.82
$3,851.82$3,851.82

-0.03%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02540
$0.02540$0.02540

-3.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1996
$1.1996$1.1996

-4.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.81
$186.81$186.81

+1.64%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,734.57
$109,734.57$109,734.57

-0.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.82
$3,851.82$3,851.82

-0.03%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.81
$186.81$186.81

+1.64%

DASH Logó

DASH

DASH

$91.08
$91.08$91.08

+2.79%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4963
$2.4963$2.4963

-0.14%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0323
$0.0323$0.0323

-35.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05626
$0.05626$0.05626

+181.30%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09291
$0.09291$0.09291

+12.46%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002199
$0.000000002199$0.000000002199

+405.51%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02400
$0.02400$0.02400

+200.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007180
$0.00007180$0.00007180

+96.12%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000621
$0.000000000621$0.000000000621

+59.64%