A(z) élő OpenVPP ár ma 0.02072 USD. Kövesd nyomon a(z) OVPP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OVPP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OVPP

OVPP árinformációk

Mi a(z) OVPP

OVPP hivatalos webhely

OVPP tokenomikai adatai

OVPP árelőrejelzés

OVPP előzmények

OVPP Vásárlási útmutató

OVPP-fiat valutaváltó

OVPP spot

OpenVPP Logó

OpenVPP árfolyam(OVPP)

1 OVPP-USD élő ár:

$0.02072
$0.02072$0.02072
-4.73%1D
USD
OpenVPP (OVPP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:55 (UTC+8)

OpenVPP (OVPP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02008
$ 0.02008$ 0.02008
24h alacsony
$ 0.02528
$ 0.02528$ 0.02528
24h magas

$ 0.02008
$ 0.02008$ 0.02008

$ 0.02528
$ 0.02528$ 0.02528

$ 0.28680257838566486
$ 0.28680257838566486$ 0.28680257838566486

$ 0.000026830293467548
$ 0.000026830293467548$ 0.000026830293467548

-0.96%

-4.73%

-26.19%

-26.19%

OpenVPP (OVPP) valós idejű ár: $ 0.02072. Az elmúlt 24 órában, a(z)OVPP legalacsonyabb ára $ 0.02008, legmagasabb ára pedig $ 0.02528 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OVPP valaha volt legmagasabb ára $ 0.28680257838566486, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000026830293467548 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OVPP változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -4.73% az elmúlt 24 órában, és -26.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OpenVPP (OVPP) piaci információk

No.863

$ 16.58M
$ 16.58M$ 16.58M

$ 594.30K
$ 594.30K$ 594.30K

$ 20.72M
$ 20.72M$ 20.72M

800.00M
800.00M 800.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

80.00%

ETH

A(z) OpenVPP jelenlegi piaci plafonja $ 16.58M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 594.30K. A(z) OVPP keringésben lévő tokenszáma 800.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.72M.

OpenVPP (OVPP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a OpenVPP mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0010287-4.73%
30 nap$ -0.06117-74.70%
60 nap$ -0.04305-67.51%
90 nap$ -0.00928-30.94%
OpenVPP árváltozása ma

A mai napon a(z) OVPP ára $ -0.0010287 (-4.73%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

OpenVPP 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.06117 (-74.70%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

OpenVPP 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) OVPP ára $ -0.04305 (-67.51%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

OpenVPP 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00928 (-30.94%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) OpenVPP (OVPP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) OpenVPP árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál OpenVPP befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd OVPP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről OpenVPP a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a OpenVPP vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

OpenVPP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OpenVPP (OVPP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OpenVPP (OVPP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OpenVPP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OpenVPP árelőrejelzését most!

OpenVPP (OVPP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OpenVPP (OVPP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OVPP token kapcsán!

Hogyan vásárolj OpenVPP (OVPP)

A következőt szeretnél vásárolni: OpenVPP? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz OpenVPP eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

OVPP helyi valutákra

1 OpenVPP(OVPP) - VND
545.2468
1 OpenVPP(OVPP) - AUD
A$0.0314944
1 OpenVPP(OVPP) - GBP
0.0157472
1 OpenVPP(OVPP) - EUR
0.0178192
1 OpenVPP(OVPP) - USD
$0.02072
1 OpenVPP(OVPP) - MYR
RM0.0868168
1 OpenVPP(OVPP) - TRY
0.8714832
1 OpenVPP(OVPP) - JPY
¥3.19088
1 OpenVPP(OVPP) - ARS
ARS$30.0288744
1 OpenVPP(OVPP) - RUB
1.6764552
1 OpenVPP(OVPP) - INR
1.8422152
1 OpenVPP(OVPP) - IDR
Rp345.3331952
1 OpenVPP(OVPP) - PHP
1.2195792
1 OpenVPP(OVPP) - EGP
￡E.0.9802632
1 OpenVPP(OVPP) - BRL
R$0.1112664
1 OpenVPP(OVPP) - CAD
C$0.029008
1 OpenVPP(OVPP) - BDT
2.5249392
1 OpenVPP(OVPP) - NGN
29.9420576
1 OpenVPP(OVPP) - COP
$80.3098912
1 OpenVPP(OVPP) - ZAR
R.0.3592848
1 OpenVPP(OVPP) - UAH
0.8658888
1 OpenVPP(OVPP) - TZS
T.Sh.50.7843056
1 OpenVPP(OVPP) - VES
Bs4.57912
1 OpenVPP(OVPP) - CLP
$19.4768
1 OpenVPP(OVPP) - PKR
Rs5.8446976
1 OpenVPP(OVPP) - KZT
10.9397456
1 OpenVPP(OVPP) - THB
฿0.6725712
1 OpenVPP(OVPP) - TWD
NT$0.6377616
1 OpenVPP(OVPP) - AED
د.إ0.0760424
1 OpenVPP(OVPP) - CHF
Fr0.016576
1 OpenVPP(OVPP) - HKD
HK$0.1609944
1 OpenVPP(OVPP) - AMD
֏7.9082024
1 OpenVPP(OVPP) - MAD
.د.م0.1914528
1 OpenVPP(OVPP) - MXN
$0.3845632
1 OpenVPP(OVPP) - SAR
ريال0.0774928
1 OpenVPP(OVPP) - ETB
Br3.183628
1 OpenVPP(OVPP) - KES
KSh2.6693576
1 OpenVPP(OVPP) - JOD
د.أ0.01469048
1 OpenVPP(OVPP) - PLN
0.0764568
1 OpenVPP(OVPP) - RON
лв0.0913752
1 OpenVPP(OVPP) - SEK
kr0.19684
1 OpenVPP(OVPP) - BGN
лв0.0350168
1 OpenVPP(OVPP) - HUF
Ft6.9739376
1 OpenVPP(OVPP) - CZK
0.4376064
1 OpenVPP(OVPP) - KWD
د.ك0.00634032
1 OpenVPP(OVPP) - ILS
0.06734
1 OpenVPP(OVPP) - BOB
Bs0.1427608
1 OpenVPP(OVPP) - AZN
0.035224
1 OpenVPP(OVPP) - TJS
SM0.1902096
1 OpenVPP(OVPP) - GEL
0.0561512
1 OpenVPP(OVPP) - AOA
Kz18.9569352
1 OpenVPP(OVPP) - BHD
.د.ب0.00777
1 OpenVPP(OVPP) - BMD
$0.02072
1 OpenVPP(OVPP) - DKK
kr0.1342656
1 OpenVPP(OVPP) - HNL
L0.5434856
1 OpenVPP(OVPP) - MUR
0.9477328
1 OpenVPP(OVPP) - NAD
$0.3582488
1 OpenVPP(OVPP) - NOK
kr0.2096864
1 OpenVPP(OVPP) - NZD
$0.0360528
1 OpenVPP(OVPP) - PAB
B/.0.02072
1 OpenVPP(OVPP) - PGK
K0.087024
1 OpenVPP(OVPP) - QAR
ر.ق0.0752136
1 OpenVPP(OVPP) - RSD
дин.2.095828
1 OpenVPP(OVPP) - UZS
soʻm249.6384968
1 OpenVPP(OVPP) - ALL
L1.7299128
1 OpenVPP(OVPP) - ANG
ƒ0.0370888
1 OpenVPP(OVPP) - AWG
ƒ0.0370888
1 OpenVPP(OVPP) - BBD
$0.04144
1 OpenVPP(OVPP) - BAM
KM0.0348096
1 OpenVPP(OVPP) - BIF
Fr60.75104
1 OpenVPP(OVPP) - BND
$0.0267288
1 OpenVPP(OVPP) - BSD
$0.02072
1 OpenVPP(OVPP) - JMD
$3.316236
1 OpenVPP(OVPP) - KHR
82.88
1 OpenVPP(OVPP) - KMF
Fr8.82672
1 OpenVPP(OVPP) - LAK
450.4347736
1 OpenVPP(OVPP) - LKR
රු6.2901776
1 OpenVPP(OVPP) - MDL
L0.3514112
1 OpenVPP(OVPP) - MGA
Ar92.914696
1 OpenVPP(OVPP) - MOP
P0.1653456
1 OpenVPP(OVPP) - MVR
0.317016
1 OpenVPP(OVPP) - MWK
MK35.847672
1 OpenVPP(OVPP) - MZN
MT1.324008
1 OpenVPP(OVPP) - NPR
रु2.9306368
1 OpenVPP(OVPP) - PYG
145.91024
1 OpenVPP(OVPP) - RWF
Fr30.02328
1 OpenVPP(OVPP) - SBD
$0.1705256
1 OpenVPP(OVPP) - SCR
0.2991968
1 OpenVPP(OVPP) - SRD
$0.79772
1 OpenVPP(OVPP) - SVC
$0.1806784
1 OpenVPP(OVPP) - SZL
L0.3580416
1 OpenVPP(OVPP) - TMT
m0.07252
1 OpenVPP(OVPP) - TND
د.ت0.0609168
1 OpenVPP(OVPP) - TTD
$0.13986
1 OpenVPP(OVPP) - UGX
Sh71.93984
1 OpenVPP(OVPP) - XAF
Fr11.78968
1 OpenVPP(OVPP) - XCD
$0.055944
1 OpenVPP(OVPP) - XOF
Fr11.78968
1 OpenVPP(OVPP) - XPF
Fr2.13416
1 OpenVPP(OVPP) - BWP
P0.2774408
1 OpenVPP(OVPP) - BZD
$0.04144
1 OpenVPP(OVPP) - CVE
$1.9739944
1 OpenVPP(OVPP) - DJF
Fr3.66744
1 OpenVPP(OVPP) - DOP
$1.3275304
1 OpenVPP(OVPP) - DZD
د.ج2.684276
1 OpenVPP(OVPP) - FJD
$0.0474488
1 OpenVPP(OVPP) - GNF
Fr180.1604
1 OpenVPP(OVPP) - GTQ
Q0.1583008
1 OpenVPP(OVPP) - GYD
$4.3228136
1 OpenVPP(OVPP) - ISK
kr2.59

OpenVPP Forrás

A(z) OpenVPP alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos OpenVPP Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések OpenVPP

Mennyit ér ma a(z) OpenVPP (OVPP)?
A(z) élő OVPP ár a(z) USD esetében 0.02072 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OVPP ára a(z) USD esetében?
A(z) OVPP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02072. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OpenVPP piaci plafonja?
A(z) OVPP piaci plafonja $ 16.58M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OVPP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OVPP keringésben lévő tokenszáma 800.00M USD.
Mi volt a(z) OVPP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OVPP mindenkori legmagasabb ára 0.28680257838566486 USD.
Mi volt a(z) OVPP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OVPP mindenkori legalacsonyabb ára 0.000026830293467548 USD.
Mekkora a(z) OVPP kereskedési volumene?
A(z) OVPP élő 24 órás kereskedési volumene $ 594.30K USD.
A(z) OVPP ára emelkedni fog idén?
A(z) OVPP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OVPP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:55 (UTC+8)

OpenVPP (OVPP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
OVPP-USD kalkulátor

Összeg

OVPP
OVPP
USD
USD

1 OVPP = 0.02072 USD

OVPP kereskedés

OVPP/USDT
$0.02072
$0.02072$0.02072
-4.10%

