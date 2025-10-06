Mi a(z) OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale. OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál OpenVPP befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd OVPP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről OpenVPP a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a OpenVPP vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

OpenVPP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OpenVPP (OVPP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OpenVPP (OVPP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OpenVPP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OpenVPP árelőrejelzését most!

OpenVPP (OVPP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OpenVPP (OVPP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OVPP token kapcsán!

Hogyan vásárolj OpenVPP (OVPP)

A következőt szeretnél vásárolni: OpenVPP? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz OpenVPP eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

OVPP helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

OpenVPP Forrás

A(z) OpenVPP alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések OpenVPP Mennyit ér ma a(z) OpenVPP (OVPP)? A(z) élő OVPP ár a(z) USD esetében 0.02072 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) OVPP ára a(z) USD esetében? $ 0.02072 . Keresd fel a A(z) OVPP jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) OpenVPP piaci plafonja? A(z) OVPP piaci plafonja $ 16.58M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) OVPP keringésben lévő tokenszáma? A(z) OVPP keringésben lévő tokenszáma 800.00M USD . Mi volt a(z) OVPP mindenkori legmagasabb ára? A(z) OVPP mindenkori legmagasabb ára 0.28680257838566486 USD . Mi volt a(z) OVPP mindenkori legmagasabb ár? A(z) OVPP mindenkori legalacsonyabb ára 0.000026830293467548 USD . Mekkora a(z) OVPP kereskedési volumene? A(z) OVPP élő 24 órás kereskedési volumene $ 594.30K USD . A(z) OVPP ára emelkedni fog idén? A(z) OVPP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OVPP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

OpenVPP (OVPP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik