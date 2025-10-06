Mi a(z) Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base. Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Sapien befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd SAPIEN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Sapien a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Sapien vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Sapien árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sapien (SAPIEN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sapien (SAPIEN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sapien rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sapien árelőrejelzését most!

Sapien (SAPIEN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sapien (SAPIEN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SAPIEN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Sapien (SAPIEN)

A következőt szeretnél vásárolni: Sapien? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Sapien eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SAPIEN helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

Sapien Forrás

A(z) Sapien alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Sapien Mennyit ér ma a(z) Sapien (SAPIEN)? A(z) élő SAPIEN ár a(z) USD esetében 0.15793 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) SAPIEN ára a(z) USD esetében? $ 0.15793 . Keresd fel a A(z) SAPIEN jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Sapien piaci plafonja? A(z) SAPIEN piaci plafonja $ 39.48M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) SAPIEN keringésben lévő tokenszáma? A(z) SAPIEN keringésben lévő tokenszáma 250.00M USD . Mi volt a(z) SAPIEN mindenkori legmagasabb ára? A(z) SAPIEN mindenkori legmagasabb ára 0.3647593155259055 USD . Mi volt a(z) SAPIEN mindenkori legmagasabb ár? A(z) SAPIEN mindenkori legalacsonyabb ára 0.051122873927006145 USD . Mekkora a(z) SAPIEN kereskedési volumene? A(z) SAPIEN élő 24 órás kereskedési volumene $ 127.03K USD . A(z) SAPIEN ára emelkedni fog idén? A(z) SAPIEN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SAPIEN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Sapien (SAPIEN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik