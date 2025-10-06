TőzsdeDEX+
A(z) élő Sapien ár ma 0.15793 USD. Kövesd nyomon a(z) SAPIEN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SAPIEN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SAPIEN

SAPIEN árinformációk

Mi a(z) SAPIEN

SAPIEN fehér könyv

SAPIEN hivatalos webhely

SAPIEN tokenomikai adatai

SAPIEN árelőrejelzés

SAPIEN előzmények

SAPIEN Vásárlási útmutató

SAPIEN-fiat valutaváltó

SAPIEN spot

SAPIEN USDT-M futuresügyletek

Sapien Logó

Sapien árfolyam(SAPIEN)

1 SAPIEN-USD élő ár:

$0.15793
$0.15793$0.15793
+1.68%1D
USD
Sapien (SAPIEN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:21:53 (UTC+8)

Sapien (SAPIEN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.15323
$ 0.15323$ 0.15323
24h alacsony
$ 0.1752
$ 0.1752$ 0.1752
24h magas

$ 0.15323
$ 0.15323$ 0.15323

$ 0.1752
$ 0.1752$ 0.1752

$ 0.3647593155259055
$ 0.3647593155259055$ 0.3647593155259055

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145

-1.14%

+1.68%

+17.35%

+17.35%

Sapien (SAPIEN) valós idejű ár: $ 0.15793. Az elmúlt 24 órában, a(z)SAPIEN legalacsonyabb ára $ 0.15323, legmagasabb ára pedig $ 0.1752 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SAPIEN valaha volt legmagasabb ára $ 0.3647593155259055, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.051122873927006145 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SAPIEN változása a következő volt: -1.14% az elmúlt órában, +1.68% az elmúlt 24 órában, és +17.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sapien (SAPIEN) piaci információk

No.563

$ 39.48M
$ 39.48M$ 39.48M

$ 127.03K
$ 127.03K$ 127.03K

$ 157.93M
$ 157.93M$ 157.93M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BASE

A(z) Sapien jelenlegi piaci plafonja $ 39.48M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 127.03K. A(z) SAPIEN keringésben lévő tokenszáma 250.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 157.93M.

Sapien (SAPIEN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Sapien mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0026094+1.68%
30 nap$ -0.02037-11.43%
60 nap$ +0.00853+5.70%
90 nap$ +0.11393+258.93%
Sapien árváltozása ma

A mai napon a(z) SAPIEN ára $ +0.0026094 (+1.68%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Sapien 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02037 (-11.43%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Sapien 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SAPIEN ára $ +0.00853 (+5.70%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Sapien 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.11393 (+258.93%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Sapien (SAPIEN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Sapien árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Sapien befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SAPIEN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Sapien a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Sapien vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Sapien árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sapien (SAPIEN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sapien (SAPIEN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sapien rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sapien árelőrejelzését most!

Sapien (SAPIEN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sapien (SAPIEN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SAPIEN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Sapien (SAPIEN)

A következőt szeretnél vásárolni: Sapien? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Sapien eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SAPIEN helyi valutákra

1 Sapien(SAPIEN) - VND
4,155.92795
1 Sapien(SAPIEN) - AUD
A$0.2400536
1 Sapien(SAPIEN) - GBP
0.1200268
1 Sapien(SAPIEN) - EUR
0.1358198
1 Sapien(SAPIEN) - USD
$0.15793
1 Sapien(SAPIEN) - MYR
RM0.6617267
1 Sapien(SAPIEN) - TRY
6.6425358
1 Sapien(SAPIEN) - JPY
¥24.32122
1 Sapien(SAPIEN) - ARS
ARS$228.8832111
1 Sapien(SAPIEN) - RUB
12.7781163
1 Sapien(SAPIEN) - INR
14.0415563
1 Sapien(SAPIEN) - IDR
Rp2,632.1656138
1 Sapien(SAPIEN) - PHP
9.2957598
1 Sapien(SAPIEN) - EGP
￡E.7.4716683
1 Sapien(SAPIEN) - BRL
R$0.8480841
1 Sapien(SAPIEN) - CAD
C$0.221102
1 Sapien(SAPIEN) - BDT
19.2453498
1 Sapien(SAPIEN) - NGN
228.2214844
1 Sapien(SAPIEN) - COP
$612.1303628
1 Sapien(SAPIEN) - ZAR
R.2.7385062
1 Sapien(SAPIEN) - UAH
6.5998947
1 Sapien(SAPIEN) - TZS
T.Sh.387.0832714
1 Sapien(SAPIEN) - VES
Bs34.90253
1 Sapien(SAPIEN) - CLP
$148.4542
1 Sapien(SAPIEN) - PKR
Rs44.5488944
1 Sapien(SAPIEN) - KZT
83.3838814
1 Sapien(SAPIEN) - THB
฿5.1264078
1 Sapien(SAPIEN) - TWD
NT$4.8610854
1 Sapien(SAPIEN) - AED
د.إ0.5796031
1 Sapien(SAPIEN) - CHF
Fr0.126344
1 Sapien(SAPIEN) - HKD
HK$1.2271161
1 Sapien(SAPIEN) - AMD
֏60.2771431
1 Sapien(SAPIEN) - MAD
.د.م1.4592732
1 Sapien(SAPIEN) - MXN
$2.9311808
1 Sapien(SAPIEN) - SAR
ريال0.5906582
1 Sapien(SAPIEN) - ETB
Br24.2659445
1 Sapien(SAPIEN) - KES
KSh20.3461219
1 Sapien(SAPIEN) - JOD
د.أ0.11197237
1 Sapien(SAPIEN) - PLN
0.5827617
1 Sapien(SAPIEN) - RON
лв0.6964713
1 Sapien(SAPIEN) - SEK
kr1.500335
1 Sapien(SAPIEN) - BGN
лв0.2669017
1 Sapien(SAPIEN) - HUF
Ft53.1560794
1 Sapien(SAPIEN) - CZK
3.3354816
1 Sapien(SAPIEN) - KWD
د.ك0.04832658
1 Sapien(SAPIEN) - ILS
0.5132725
1 Sapien(SAPIEN) - BOB
Bs1.0881377
1 Sapien(SAPIEN) - AZN
0.268481
1 Sapien(SAPIEN) - TJS
SM1.4497974
1 Sapien(SAPIEN) - GEL
0.4279903
1 Sapien(SAPIEN) - AOA
Kz144.4917363
1 Sapien(SAPIEN) - BHD
.د.ب0.05922375
1 Sapien(SAPIEN) - BMD
$0.15793
1 Sapien(SAPIEN) - DKK
kr1.0233864
1 Sapien(SAPIEN) - HNL
L4.1425039
1 Sapien(SAPIEN) - MUR
7.2237182
1 Sapien(SAPIEN) - NAD
$2.7306097
1 Sapien(SAPIEN) - NOK
kr1.5982516
1 Sapien(SAPIEN) - NZD
$0.2747982
1 Sapien(SAPIEN) - PAB
B/.0.15793
1 Sapien(SAPIEN) - PGK
K0.663306
1 Sapien(SAPIEN) - QAR
ر.ق0.5732859
1 Sapien(SAPIEN) - RSD
дин.15.9746195
1 Sapien(SAPIEN) - UZS
soʻm1,902.7706467
1 Sapien(SAPIEN) - ALL
L13.1855757
1 Sapien(SAPIEN) - ANG
ƒ0.2826947
1 Sapien(SAPIEN) - AWG
ƒ0.2826947
1 Sapien(SAPIEN) - BBD
$0.31586
1 Sapien(SAPIEN) - BAM
KM0.2653224
1 Sapien(SAPIEN) - BIF
Fr463.05076
1 Sapien(SAPIEN) - BND
$0.2037297
1 Sapien(SAPIEN) - BSD
$0.15793
1 Sapien(SAPIEN) - JMD
$25.2766965
1 Sapien(SAPIEN) - KHR
631.72
1 Sapien(SAPIEN) - KMF
Fr67.27818
1 Sapien(SAPIEN) - LAK
3,433.2608009
1 Sapien(SAPIEN) - LKR
රු47.9443894
1 Sapien(SAPIEN) - MDL
L2.6784928
1 Sapien(SAPIEN) - MGA
Ar708.205499
1 Sapien(SAPIEN) - MOP
P1.2602814
1 Sapien(SAPIEN) - MVR
2.416329
1 Sapien(SAPIEN) - MWK
MK273.234693
1 Sapien(SAPIEN) - MZN
MT10.091727
1 Sapien(SAPIEN) - NPR
रु22.3376192
1 Sapien(SAPIEN) - PYG
1,112.14306
1 Sapien(SAPIEN) - RWF
Fr228.84057
1 Sapien(SAPIEN) - SBD
$1.2997639
1 Sapien(SAPIEN) - SCR
2.2805092
1 Sapien(SAPIEN) - SRD
$6.080305
1 Sapien(SAPIEN) - SVC
$1.3771496
1 Sapien(SAPIEN) - SZL
L2.7290304
1 Sapien(SAPIEN) - TMT
m0.552755
1 Sapien(SAPIEN) - TND
د.ت0.4643142
1 Sapien(SAPIEN) - TTD
$1.0660275
1 Sapien(SAPIEN) - UGX
Sh548.33296
1 Sapien(SAPIEN) - XAF
Fr89.86217
1 Sapien(SAPIEN) - XCD
$0.426411
1 Sapien(SAPIEN) - XOF
Fr89.86217
1 Sapien(SAPIEN) - XPF
Fr16.26679
1 Sapien(SAPIEN) - BWP
P2.1146827
1 Sapien(SAPIEN) - BZD
$0.31586
1 Sapien(SAPIEN) - CVE
$15.0459911
1 Sapien(SAPIEN) - DJF
Fr27.95361
1 Sapien(SAPIEN) - DOP
$10.1185751
1 Sapien(SAPIEN) - DZD
د.ج20.4598315
1 Sapien(SAPIEN) - FJD
$0.3616597
1 Sapien(SAPIEN) - GNF
Fr1,373.20135
1 Sapien(SAPIEN) - GTQ
Q1.2065852
1 Sapien(SAPIEN) - GYD
$32.9489359
1 Sapien(SAPIEN) - ISK
kr19.74125

A(z) Sapien alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Sapien Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Sapien

Mennyit ér ma a(z) Sapien (SAPIEN)?
A(z) élő SAPIEN ár a(z) USD esetében 0.15793 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SAPIEN ára a(z) USD esetében?
A(z) SAPIEN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.15793. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sapien piaci plafonja?
A(z) SAPIEN piaci plafonja $ 39.48M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SAPIEN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SAPIEN keringésben lévő tokenszáma 250.00M USD.
Mi volt a(z) SAPIEN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SAPIEN mindenkori legmagasabb ára 0.3647593155259055 USD.
Mi volt a(z) SAPIEN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SAPIEN mindenkori legalacsonyabb ára 0.051122873927006145 USD.
Mekkora a(z) SAPIEN kereskedési volumene?
A(z) SAPIEN élő 24 órás kereskedési volumene $ 127.03K USD.
A(z) SAPIEN ára emelkedni fog idén?
A(z) SAPIEN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SAPIEN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:21:53 (UTC+8)

Sapien (SAPIEN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

SAPIEN-USD kalkulátor

Összeg

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0.15792 USD

SAPIEN kereskedés

SAPIEN/USDT
$0.15793
$0.15793$0.15793
+1.72%

