A(z) élő Sunrise Layer ár ma 0.008573 USD. Kövesd nyomon a(z) RISE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RISE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RISE

RISE árinformációk

Mi a(z) RISE

RISE fehér könyv

RISE hivatalos webhely

RISE tokenomikai adatai

RISE árelőrejelzés

RISE előzmények

RISE Vásárlási útmutató

RISE-fiat valutaváltó

RISE spot

RISE USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Sunrise Layer Logó

Sunrise Layer árfolyam(RISE)

1 RISE-USD élő ár:

$0.008573
$0.008573
-0.84%1D
USD
Sunrise Layer (RISE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:49 (UTC+8)

Sunrise Layer (RISE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00854
$ 0.00854
24h alacsony
$ 0.008947
$ 0.008947
24h magas

$ 0.00854
$ 0.00854

$ 0.008947
$ 0.008947

--
--

--
--

-1.37%

-0.84%

-7.89%

-7.89%

Sunrise Layer (RISE) valós idejű ár: $ 0.008573. Az elmúlt 24 órában, a(z)RISE legalacsonyabb ára $ 0.00854, legmagasabb ára pedig $ 0.008947 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RISE valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RISE változása a következő volt: -1.37% az elmúlt órában, -0.84% az elmúlt 24 órában, és -7.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sunrise Layer (RISE) piaci információk

--
--

$ 136.60K
$ 136.60K

$ 4.29M
$ 4.29M

--
--

500,000,000
500,000,000

SUNRISE

A(z) Sunrise Layer jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 136.60K. A(z) RISE keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 500000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.29M.

Sunrise Layer (RISE) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Sunrise Layer mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00007262-0.84%
30 nap$ -0.001173-12.04%
60 nap$ -0.003739-30.37%
90 nap$ -0.031427-78.57%
Sunrise Layer árváltozása ma

A mai napon a(z) RISE ára $ -0.00007262 (-0.84%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Sunrise Layer 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.001173 (-12.04%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Sunrise Layer 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) RISE ára $ -0.003739 (-30.37%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Sunrise Layer 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.031427 (-78.57%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Sunrise Layer (RISE) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Sunrise Layer árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Sunrise Layer (RISE)

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Sunrise Layer befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd RISE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Sunrise Layer a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Sunrise Layer vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Sunrise Layer árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sunrise Layer (RISE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sunrise Layer (RISE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sunrise Layer rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sunrise Layer árelőrejelzését most!

Sunrise Layer (RISE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sunrise Layer (RISE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RISE token kapcsán!

Hogyan vásárolj Sunrise Layer (RISE)

A következőt szeretnél vásárolni: Sunrise Layer? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Sunrise Layer eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

RISE helyi valutákra

1 Sunrise Layer(RISE) - VND
225.598495
1 Sunrise Layer(RISE) - AUD
A$0.01303096
1 Sunrise Layer(RISE) - GBP
0.00651548
1 Sunrise Layer(RISE) - EUR
0.00737278
1 Sunrise Layer(RISE) - USD
$0.008573
1 Sunrise Layer(RISE) - MYR
RM0.03592087
1 Sunrise Layer(RISE) - TRY
0.36058038
1 Sunrise Layer(RISE) - JPY
¥1.320242
1 Sunrise Layer(RISE) - ARS
ARS$12.42459171
1 Sunrise Layer(RISE) - RUB
0.69364143
1 Sunrise Layer(RISE) - INR
0.76222543
1 Sunrise Layer(RISE) - IDR
Rp142.88327618
1 Sunrise Layer(RISE) - PHP
0.50460678
1 Sunrise Layer(RISE) - EGP
￡E.0.40558863
1 Sunrise Layer(RISE) - BRL
R$0.04603701
1 Sunrise Layer(RISE) - CAD
C$0.0120022
1 Sunrise Layer(RISE) - BDT
1.04470578
1 Sunrise Layer(RISE) - NGN
12.38867084
1 Sunrise Layer(RISE) - COP
$33.22860508
1 Sunrise Layer(RISE) - ZAR
R.0.14865582
1 Sunrise Layer(RISE) - UAH
0.35826567
1 Sunrise Layer(RISE) - TZS
T.Sh.21.01225154
1 Sunrise Layer(RISE) - VES
Bs1.894633
1 Sunrise Layer(RISE) - CLP
$8.05862
1 Sunrise Layer(RISE) - PKR
Rs2.41827184
1 Sunrise Layer(RISE) - KZT
4.52637254
1 Sunrise Layer(RISE) - THB
฿0.27827958
1 Sunrise Layer(RISE) - TWD
NT$0.26387694
1 Sunrise Layer(RISE) - AED
د.إ0.03146291
1 Sunrise Layer(RISE) - CHF
Fr0.0068584
1 Sunrise Layer(RISE) - HKD
HK$0.06661221
1 Sunrise Layer(RISE) - AMD
֏3.27205691
1 Sunrise Layer(RISE) - MAD
.د.م0.07921452
1 Sunrise Layer(RISE) - MXN
$0.15911488
1 Sunrise Layer(RISE) - SAR
ريال0.03206302
1 Sunrise Layer(RISE) - ETB
Br1.31724145
1 Sunrise Layer(RISE) - KES
KSh1.10445959
1 Sunrise Layer(RISE) - JOD
د.أ0.006078257
1 Sunrise Layer(RISE) - PLN
0.03163437
1 Sunrise Layer(RISE) - RON
лв0.03780693
1 Sunrise Layer(RISE) - SEK
kr0.0814435
1 Sunrise Layer(RISE) - BGN
лв0.01448837
1 Sunrise Layer(RISE) - HUF
Ft2.88550034
1 Sunrise Layer(RISE) - CZK
0.18106176
1 Sunrise Layer(RISE) - KWD
د.ك0.002623338
1 Sunrise Layer(RISE) - ILS
0.02786225
1 Sunrise Layer(RISE) - BOB
Bs0.05906797
1 Sunrise Layer(RISE) - AZN
0.0145741
1 Sunrise Layer(RISE) - TJS
SM0.07870014
1 Sunrise Layer(RISE) - GEL
0.02323283
1 Sunrise Layer(RISE) - AOA
Kz7.84352343
1 Sunrise Layer(RISE) - BHD
.د.ب0.003214875
1 Sunrise Layer(RISE) - BMD
$0.008573
1 Sunrise Layer(RISE) - DKK
kr0.05555304
1 Sunrise Layer(RISE) - HNL
L0.22486979
1 Sunrise Layer(RISE) - MUR
0.39212902
1 Sunrise Layer(RISE) - NAD
$0.14822717
1 Sunrise Layer(RISE) - NOK
kr0.08675876
1 Sunrise Layer(RISE) - NZD
$0.01491702
1 Sunrise Layer(RISE) - PAB
B/.0.008573
1 Sunrise Layer(RISE) - PGK
K0.0360066
1 Sunrise Layer(RISE) - QAR
ر.ق0.03111999
1 Sunrise Layer(RISE) - RSD
дин.0.86715895
1 Sunrise Layer(RISE) - UZS
soʻm103.28913287
1 Sunrise Layer(RISE) - ALL
L0.71575977
1 Sunrise Layer(RISE) - ANG
ƒ0.01534567
1 Sunrise Layer(RISE) - AWG
ƒ0.01534567
1 Sunrise Layer(RISE) - BBD
$0.017146
1 Sunrise Layer(RISE) - BAM
KM0.01440264
1 Sunrise Layer(RISE) - BIF
Fr25.136036
1 Sunrise Layer(RISE) - BND
$0.01105917
1 Sunrise Layer(RISE) - BSD
$0.008573
1 Sunrise Layer(RISE) - JMD
$1.37210865
1 Sunrise Layer(RISE) - KHR
34.292
1 Sunrise Layer(RISE) - KMF
Fr3.652098
1 Sunrise Layer(RISE) - LAK
186.36956149
1 Sunrise Layer(RISE) - LKR
රු2.60259134
1 Sunrise Layer(RISE) - MDL
L0.14539808
1 Sunrise Layer(RISE) - MGA
Ar38.4439039
1 Sunrise Layer(RISE) - MOP
P0.06841254
1 Sunrise Layer(RISE) - MVR
0.1311669
1 Sunrise Layer(RISE) - MWK
MK14.8321473
1 Sunrise Layer(RISE) - MZN
MT0.5478147
1 Sunrise Layer(RISE) - NPR
रु1.21256512
1 Sunrise Layer(RISE) - PYG
60.371066
1 Sunrise Layer(RISE) - RWF
Fr12.422277
1 Sunrise Layer(RISE) - SBD
$0.07055579
1 Sunrise Layer(RISE) - SCR
0.12379412
1 Sunrise Layer(RISE) - SRD
$0.3300605
1 Sunrise Layer(RISE) - SVC
$0.07475656
1 Sunrise Layer(RISE) - SZL
L0.14814144
1 Sunrise Layer(RISE) - TMT
m0.0300055
1 Sunrise Layer(RISE) - TND
د.ت0.02520462
1 Sunrise Layer(RISE) - TTD
$0.05786775
1 Sunrise Layer(RISE) - UGX
Sh29.765456
1 Sunrise Layer(RISE) - XAF
Fr4.878037
1 Sunrise Layer(RISE) - XCD
$0.0231471
1 Sunrise Layer(RISE) - XOF
Fr4.878037
1 Sunrise Layer(RISE) - XPF
Fr0.883019
1 Sunrise Layer(RISE) - BWP
P0.11479247
1 Sunrise Layer(RISE) - BZD
$0.017146
1 Sunrise Layer(RISE) - CVE
$0.81674971
1 Sunrise Layer(RISE) - DJF
Fr1.517421
1 Sunrise Layer(RISE) - DOP
$0.54927211
1 Sunrise Layer(RISE) - DZD
د.ج1.11063215
1 Sunrise Layer(RISE) - FJD
$0.01963217
1 Sunrise Layer(RISE) - GNF
Fr74.542235
1 Sunrise Layer(RISE) - GTQ
Q0.06549772
1 Sunrise Layer(RISE) - GYD
$1.78858499
1 Sunrise Layer(RISE) - ISK
kr1.071625

Sunrise Layer Forrás

A(z) Sunrise Layer alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Sunrise Layer Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Sunrise Layer

Mennyit ér ma a(z) Sunrise Layer (RISE)?
A(z) élő RISE ár a(z) USD esetében 0.008573 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RISE ára a(z) USD esetében?
A(z) RISE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.008573. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sunrise Layer piaci plafonja?
A(z) RISE piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RISE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RISE keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) RISE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RISE mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) RISE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RISE mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) RISE kereskedési volumene?
A(z) RISE élő 24 órás kereskedési volumene $ 136.60K USD.
A(z) RISE ára emelkedni fog idén?
A(z) RISE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RISE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:49 (UTC+8)

Sunrise Layer (RISE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

RISE-USD kalkulátor

Összeg

RISE
RISE
USD
USD

1 RISE = 0.008573 USD

RISE kereskedés

RISE/USDT
$0.008573
$0.008573
-0.84%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

