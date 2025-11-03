Sunrise Layer Ár előzmények

Sunrise Layer (RISE) árelőzményei

Időszak: 2025-07-31 ~ 2025-10-31

  • Napi
  • Heti
  • Havi
DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 0.0087$ 0.008749$ 0.008566$ 0.0086221.28M
2025-11-02$ 0.008821$ 0.008947$ 0.00854$ 0.008715.14M
2025-11-01$ 0.00908$ 0.00923$ 0.00833$ 0.00882110.14M
2025-10-31$ 0.008938$ 0.009176$ 0.008938$ 0.0090813.00M
2025-10-30$ 0.008734$ 0.008978$ 0.008587$ 0.00893811.50M
2025-10-29$ 0.008974$ 0.009024$ 0.008685$ 0.00873411.71M
2025-10-28$ 0.00926$ 0.009277$ 0.00891$ 0.00897411.53M
2025-10-27$ 0.009256$ 0.0094$ 0.009159$ 0.0092611.89M
Előzmény Sunrise Layer adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat Sunrise Layer használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

Sunrise Layer élő ár

$ 0.008636

A(z) Sunrise Layer kriptovalutával jelenleg 0.008636 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD.

A(z) Sunrise Layer élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) Sunrise Layer lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:16:54 (UTC+8)

Sunrise Layer források

Tudnivalók a(z) Sunrise Layer (RISE) árelőzményeiről

Sunrise Layer Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) Sunrise Layer ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy Sunrise Layer a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) Sunrise Layer áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

Sunrise Layer Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A Sunrise Layer előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az Sunrise Layer előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az Sunrise Layer előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az Sunrise Layer ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes Sunrise Layer előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a Sunrise Layer befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) Sunrise Layer ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A Sunrise Layer kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a Sunrise Layer kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) Sunrise Layer előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

