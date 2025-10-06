TőzsdeDEX+
A(z) élő Quack AI ár ma 0.019557 USD. Kövesd nyomon a(z) Q USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) Q ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: Q

Q árinformációk

Mi a(z) Q

Q fehér könyv

Q hivatalos webhely

Q tokenomikai adatai

Q árelőrejelzés

Q előzmények

Q Vásárlási útmutató

Q-fiat valutaváltó

Q spot

Q USDT-M futuresügyletek

Quack AI Logó

Quack AI árfolyam(Q)

1 Q-USD élő ár:

$0.019639
+0.08%1D
USD
Quack AI (Q) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:18:51 (UTC+8)

Quack AI (Q) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.018269
24h alacsony
$ 0.022836
24h magas

$ 0.018269
$ 0.022836
--
--
+2.33%

+0.08%

-31.67%

-31.67%

Quack AI (Q) valós idejű ár: $ 0.019557. Az elmúlt 24 órában, a(z)Q legalacsonyabb ára $ 0.018269, legmagasabb ára pedig $ 0.022836 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) Q valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) Q változása a következő volt: +2.33% az elmúlt órában, +0.08% az elmúlt 24 órában, és -31.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Quack AI (Q) piaci információk

--
$ 155.07K
$ 155.07K$ 155.07K

$ 195.57M
$ 195.57M$ 195.57M

--
10,000,000,000
BSC

A(z) Quack AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 155.07K. A(z) Q keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 195.57M.

Quack AI (Q) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Quack AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000157+0.08%
30 nap$ -0.012259-38.54%
60 nap$ +0.009891+102.32%
90 nap$ +0.017557+877.85%
Quack AI árváltozása ma

A mai napon a(z) Q ára $ +0.0000157 (+0.08%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Quack AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.012259 (-38.54%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Quack AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) Q ára $ +0.009891 (+102.32%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Quack AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.017557 (+877.85%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Quack AI (Q) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Quack AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Quack AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd Q a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Quack AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Quack AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Quack AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Quack AI (Q) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Quack AI (Q) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Quack AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Quack AI árelőrejelzését most!

Quack AI (Q) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Quack AI (Q) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) Q token kapcsán!

Hogyan vásárolj Quack AI (Q)

A következőt szeretnél vásárolni: Quack AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Quack AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Q helyi valutákra

1 Quack AI(Q) - VND
1 Quack AI(Q) - AUD
1 Quack AI(Q) - GBP
1 Quack AI(Q) - EUR
1 Quack AI(Q) - USD
1 Quack AI(Q) - MYR
1 Quack AI(Q) - TRY
1 Quack AI(Q) - JPY
1 Quack AI(Q) - ARS
1 Quack AI(Q) - RUB
1 Quack AI(Q) - INR
1 Quack AI(Q) - IDR
1 Quack AI(Q) - PHP
1 Quack AI(Q) - EGP
1 Quack AI(Q) - BRL
1 Quack AI(Q) - CAD
1 Quack AI(Q) - BDT
1 Quack AI(Q) - NGN
1 Quack AI(Q) - COP
1 Quack AI(Q) - ZAR
1 Quack AI(Q) - UAH
1 Quack AI(Q) - TZS
1 Quack AI(Q) - VES
1 Quack AI(Q) - CLP
1 Quack AI(Q) - PKR
1 Quack AI(Q) - KZT
1 Quack AI(Q) - THB
1 Quack AI(Q) - TWD
1 Quack AI(Q) - AED
1 Quack AI(Q) - CHF
1 Quack AI(Q) - HKD
1 Quack AI(Q) - AMD
1 Quack AI(Q) - MAD
1 Quack AI(Q) - MXN
1 Quack AI(Q) - SAR
1 Quack AI(Q) - ETB
1 Quack AI(Q) - KES
1 Quack AI(Q) - JOD
1 Quack AI(Q) - PLN
1 Quack AI(Q) - RON
1 Quack AI(Q) - SEK
1 Quack AI(Q) - BGN
1 Quack AI(Q) - HUF
1 Quack AI(Q) - CZK
1 Quack AI(Q) - KWD
1 Quack AI(Q) - ILS
1 Quack AI(Q) - BOB
1 Quack AI(Q) - AZN
1 Quack AI(Q) - TJS
1 Quack AI(Q) - GEL
1 Quack AI(Q) - AOA
1 Quack AI(Q) - BHD
1 Quack AI(Q) - BMD
1 Quack AI(Q) - DKK
1 Quack AI(Q) - HNL
1 Quack AI(Q) - MUR
1 Quack AI(Q) - NAD
1 Quack AI(Q) - NOK
1 Quack AI(Q) - NZD
1 Quack AI(Q) - PAB
1 Quack AI(Q) - PGK
1 Quack AI(Q) - QAR
1 Quack AI(Q) - RSD
1 Quack AI(Q) - UZS
1 Quack AI(Q) - ALL
1 Quack AI(Q) - ANG
1 Quack AI(Q) - AWG
1 Quack AI(Q) - BBD
1 Quack AI(Q) - BAM
1 Quack AI(Q) - BIF
1 Quack AI(Q) - BND
1 Quack AI(Q) - BSD
1 Quack AI(Q) - JMD
1 Quack AI(Q) - KHR
1 Quack AI(Q) - KMF
1 Quack AI(Q) - LAK
1 Quack AI(Q) - LKR
1 Quack AI(Q) - MDL
1 Quack AI(Q) - MGA
1 Quack AI(Q) - MOP
1 Quack AI(Q) - MVR
1 Quack AI(Q) - MWK
1 Quack AI(Q) - MZN
1 Quack AI(Q) - NPR
1 Quack AI(Q) - PYG
1 Quack AI(Q) - RWF
1 Quack AI(Q) - SBD
1 Quack AI(Q) - SCR
1 Quack AI(Q) - SRD
1 Quack AI(Q) - SVC
1 Quack AI(Q) - SZL
1 Quack AI(Q) - TMT
1 Quack AI(Q) - TND
1 Quack AI(Q) - TTD
1 Quack AI(Q) - UGX
1 Quack AI(Q) - XAF
1 Quack AI(Q) - XCD
1 Quack AI(Q) - XOF
1 Quack AI(Q) - XPF
1 Quack AI(Q) - BWP
1 Quack AI(Q) - BZD
1 Quack AI(Q) - CVE
1 Quack AI(Q) - DJF
1 Quack AI(Q) - DOP
1 Quack AI(Q) - DZD
1 Quack AI(Q) - FJD
1 Quack AI(Q) - GNF
1 Quack AI(Q) - GTQ
1 Quack AI(Q) - GYD
1 Quack AI(Q) - ISK
Quack AI Forrás

A(z) Quack AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Quack AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Quack AI

Mennyit ér ma a(z) Quack AI (Q)?
A(z) élő Q ár a(z) USD esetében 0.019557 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) Q ára a(z) USD esetében?
A(z) Q jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.019557. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Quack AI piaci plafonja?
A(z) Q piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) Q keringésben lévő tokenszáma?
A(z) Q keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) Q mindenkori legmagasabb ára?
A(z) Q mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) Q mindenkori legmagasabb ár?
A(z) Q mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) Q kereskedési volumene?
A(z) Q élő 24 órás kereskedési volumene $ 155.07K USD.
A(z) Q ára emelkedni fog idén?
A(z) Q a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) Q árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:18:51 (UTC+8)

Quack AI (Q) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

