A(z) élő Graphite ár ma 0.353 USD. Kövesd nyomon a(z) GP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GP

GP árinformációk

Mi a(z) GP

GP fehér könyv

GP hivatalos webhely

GP tokenomikai adatai

GP árelőrejelzés

GP előzmények

GP Vásárlási útmutató

GP-fiat valutaváltó

GP spot

GP USDT-M futuresügyletek

Graphite Logó

Graphite árfolyam(GP)

1 GP-USD élő ár:

$0.353
$0.353$0.353
+0.39%1D
USD
Graphite (GP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:35 (UTC+8)

Graphite (GP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.3427
$ 0.3427$ 0.3427
24h alacsony
$ 0.399
$ 0.399$ 0.399
24h magas

$ 0.3427
$ 0.3427$ 0.3427

$ 0.399
$ 0.399$ 0.399

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645$ 0.027421874976476645

-3.19%

+0.39%

-33.54%

-33.54%

Graphite (GP) valós idejű ár: $ 0.353. Az elmúlt 24 órában, a(z)GP legalacsonyabb ára $ 0.3427, legmagasabb ára pedig $ 0.399 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GP valaha volt legmagasabb ára $ 6.974056528051682, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.027421874976476645 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GP változása a következő volt: -3.19% az elmúlt órában, +0.39% az elmúlt 24 órában, és -33.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Graphite (GP) piaci információk

No.1050

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

$ 49.65K
$ 49.65K$ 49.65K

$ 20.95M
$ 20.95M$ 20.95M

33.59M
33.59M 33.59M

59,335,024.93216326
59,335,024.93216326 59,335,024.93216326

SOL

A(z) Graphite jelenlegi piaci plafonja $ 11.86M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 49.65K. A(z) GP keringésben lévő tokenszáma 33.59M, és a teljes tokenszám 59335024.93216326. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.95M.

Graphite (GP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Graphite mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.001371+0.39%
30 nap$ -0.4967-58.46%
60 nap$ -0.8406-70.43%
90 nap$ -2.609-88.09%
Graphite árváltozása ma

A mai napon a(z) GP ára $ +0.001371 (+0.39%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Graphite 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.4967 (-58.46%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Graphite 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GP ára $ -0.8406 (-70.43%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Graphite 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -2.609 (-88.09%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Graphite (GP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Graphite árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Graphite befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Graphite a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Graphite vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Graphite árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Graphite (GP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Graphite (GP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Graphite rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Graphite árelőrejelzését most!

Graphite (GP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Graphite (GP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GP token kapcsán!

Hogyan vásárolj Graphite (GP)

A következőt szeretnél vásárolni: Graphite? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Graphite eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GP helyi valutákra

1 Graphite(GP) - VND
9,289.195
1 Graphite(GP) - AUD
A$0.53656
1 Graphite(GP) - GBP
0.26828
1 Graphite(GP) - EUR
0.30358
1 Graphite(GP) - USD
$0.353
1 Graphite(GP) - MYR
RM1.47907
1 Graphite(GP) - TRY
14.84718
1 Graphite(GP) - JPY
¥54.362
1 Graphite(GP) - ARS
ARS$510.85101
1 Graphite(GP) - RUB
28.55064
1 Graphite(GP) - INR
31.38523
1 Graphite(GP) - IDR
Rp5,883.33098
1 Graphite(GP) - PHP
20.77758
1 Graphite(GP) - EGP
￡E.16.68984
1 Graphite(GP) - BRL
R$1.89561
1 Graphite(GP) - CAD
C$0.4942
1 Graphite(GP) - BDT
43.01658
1 Graphite(GP) - NGN
510.11324
1 Graphite(GP) - COP
$1,368.21388
1 Graphite(GP) - ZAR
R.6.11396
1 Graphite(GP) - UAH
14.75187
1 Graphite(GP) - TZS
T.Sh.865.19594
1 Graphite(GP) - VES
Bs78.013
1 Graphite(GP) - CLP
$331.82
1 Graphite(GP) - PKR
Rs99.57424
1 Graphite(GP) - KZT
186.37694
1 Graphite(GP) - THB
฿11.45132
1 Graphite(GP) - TWD
NT$10.86887
1 Graphite(GP) - AED
د.إ1.29551
1 Graphite(GP) - CHF
Fr0.2824
1 Graphite(GP) - HKD
HK$2.74281
1 Graphite(GP) - AMD
֏134.72951
1 Graphite(GP) - MAD
.د.م3.26172
1 Graphite(GP) - MXN
$6.55168
1 Graphite(GP) - SAR
ريال1.32022
1 Graphite(GP) - ETB
Br54.23845
1 Graphite(GP) - KES
KSh45.47699
1 Graphite(GP) - JOD
د.أ0.250277
1 Graphite(GP) - PLN
1.30257
1 Graphite(GP) - RON
лв1.55673
1 Graphite(GP) - SEK
kr3.34997
1 Graphite(GP) - BGN
лв0.59657
1 Graphite(GP) - HUF
Ft118.81274
1 Graphite(GP) - CZK
7.45183
1 Graphite(GP) - KWD
د.ك0.108018
1 Graphite(GP) - ILS
1.14725
1 Graphite(GP) - BOB
Bs2.43217
1 Graphite(GP) - AZN
0.6001
1 Graphite(GP) - TJS
SM3.24054
1 Graphite(GP) - GEL
0.95663
1 Graphite(GP) - AOA
Kz322.96323
1 Graphite(GP) - BHD
.د.ب0.132375
1 Graphite(GP) - BMD
$0.353
1 Graphite(GP) - DKK
kr2.28391
1 Graphite(GP) - HNL
L9.25919
1 Graphite(GP) - MUR
16.14622
1 Graphite(GP) - NAD
$6.10337
1 Graphite(GP) - NOK
kr3.57236
1 Graphite(GP) - NZD
$0.61422
1 Graphite(GP) - PAB
B/.0.353
1 Graphite(GP) - PGK
K1.4826
1 Graphite(GP) - QAR
ر.ق1.28139
1 Graphite(GP) - RSD
дин.35.70595
1 Graphite(GP) - UZS
soʻm4,253.01107
1 Graphite(GP) - ALL
L29.47197
1 Graphite(GP) - ANG
ƒ0.63187
1 Graphite(GP) - AWG
ƒ0.63187
1 Graphite(GP) - BBD
$0.706
1 Graphite(GP) - BAM
KM0.59304
1 Graphite(GP) - BIF
Fr1,034.996
1 Graphite(GP) - BND
$0.45537
1 Graphite(GP) - BSD
$0.353
1 Graphite(GP) - JMD
$56.49765
1 Graphite(GP) - KHR
1,412
1 Graphite(GP) - KMF
Fr150.378
1 Graphite(GP) - LAK
7,673.91289
1 Graphite(GP) - LKR
රු107.16374
1 Graphite(GP) - MDL
L5.98688
1 Graphite(GP) - MGA
Ar1,582.9579
1 Graphite(GP) - MOP
P2.81694
1 Graphite(GP) - MVR
5.4009
1 Graphite(GP) - MWK
MK610.7253
1 Graphite(GP) - MZN
MT22.5567
1 Graphite(GP) - NPR
रु49.92832
1 Graphite(GP) - PYG
2,485.826
1 Graphite(GP) - RWF
Fr511.497
1 Graphite(GP) - SBD
$2.90519
1 Graphite(GP) - SCR
5.09732
1 Graphite(GP) - SRD
$13.5905
1 Graphite(GP) - SVC
$3.07816
1 Graphite(GP) - SZL
L6.09984
1 Graphite(GP) - TMT
m1.2355
1 Graphite(GP) - TND
د.ت1.03782
1 Graphite(GP) - TTD
$2.38275
1 Graphite(GP) - UGX
Sh1,225.616
1 Graphite(GP) - XAF
Fr200.857
1 Graphite(GP) - XCD
$0.9531
1 Graphite(GP) - XOF
Fr200.857
1 Graphite(GP) - XPF
Fr36.359
1 Graphite(GP) - BWP
P4.72667
1 Graphite(GP) - BZD
$0.706
1 Graphite(GP) - CVE
$33.63031
1 Graphite(GP) - DJF
Fr62.481
1 Graphite(GP) - DOP
$22.61671
1 Graphite(GP) - DZD
د.ج45.73115
1 Graphite(GP) - FJD
$0.80837
1 Graphite(GP) - GNF
Fr3,069.335
1 Graphite(GP) - GTQ
Q2.69692
1 Graphite(GP) - GYD
$73.64639
1 Graphite(GP) - ISK
kr44.125

A(z) Graphite alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Graphite Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Graphite

Mennyit ér ma a(z) Graphite (GP)?
A(z) élő GP ár a(z) USD esetében 0.353 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GP ára a(z) USD esetében?
A(z) GP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.353. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Graphite piaci plafonja?
A(z) GP piaci plafonja $ 11.86M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GP keringésben lévő tokenszáma 33.59M USD.
Mi volt a(z) GP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GP mindenkori legmagasabb ára 6.974056528051682 USD.
Mi volt a(z) GP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GP mindenkori legalacsonyabb ára 0.027421874976476645 USD.
Mekkora a(z) GP kereskedési volumene?
A(z) GP élő 24 órás kereskedési volumene $ 49.65K USD.
A(z) GP ára emelkedni fog idén?
A(z) GP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:35 (UTC+8)

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

GP
GP
USD
USD

1 GP = 0.353 USD

GP/USDT
$0.353
$0.353$0.353
-0.73%

