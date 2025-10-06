TőzsdeDEX+
A(z) élő Succinct ár ma 0.6526 USD. Kövesd nyomon a(z) PROVE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PROVE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PROVE

PROVE árinformációk

Mi a(z) PROVE

PROVE fehér könyv

PROVE hivatalos webhely

PROVE tokenomikai adatai

PROVE árelőrejelzés

PROVE előzmények

PROVE Vásárlási útmutató

PROVE-fiat valutaváltó

PROVE spot

PROVE USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Succinct Logó

Succinct árfolyam(PROVE)

1 PROVE-USD élő ár:

$0.6528
$0.6528
-1.79%1D
USD
Succinct (PROVE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:18:06 (UTC+8)

Succinct (PROVE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.6413
$ 0.6413
24h alacsony
$ 0.6871
$ 0.6871
24h magas

$ 0.6413
$ 0.6413

$ 0.6871
$ 0.6871

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206

-3.01%

-1.79%

-25.93%

-25.93%

Succinct (PROVE) valós idejű ár: $ 0.6526. Az elmúlt 24 órában, a(z)PROVE legalacsonyabb ára $ 0.6413, legmagasabb ára pedig $ 0.6871 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PROVE valaha volt legmagasabb ára $ 1.7260015460023572, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.4184223922367206 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PROVE változása a következő volt: -3.01% az elmúlt órában, -1.79% az elmúlt 24 órában, és -25.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Succinct (PROVE) piaci információk

No.270

$ 127.26M
$ 127.26M

$ 300.05K
$ 300.05K

$ 652.60M
$ 652.60M

195.00M
195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

19.50%

ETH

A(z) Succinct jelenlegi piaci plafonja $ 127.26M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 300.05K. A(z) PROVE keringésben lévő tokenszáma 195.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 652.60M.

Succinct (PROVE) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Succinct mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.011898-1.79%
30 nap$ -0.1115-14.60%
60 nap$ -0.2523-27.89%
90 nap$ +0.1526+30.52%
Succinct árváltozása ma

A mai napon a(z) PROVE ára $ -0.011898 (-1.79%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Succinct 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.1115 (-14.60%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Succinct 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PROVE ára $ -0.2523 (-27.89%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Succinct 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.1526 (+30.52%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Succinct (PROVE) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Succinct árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Succinct befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PROVE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Succinct a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Succinct vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Succinct árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Succinct (PROVE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Succinct (PROVE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Succinct rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Succinct árelőrejelzését most!

Succinct (PROVE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Succinct (PROVE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PROVE token kapcsán!

Hogyan vásárolj Succinct (PROVE)

A következőt szeretnél vásárolni: Succinct? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Succinct eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PROVE helyi valutákra

Succinct Forrás

A(z) Succinct alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Succinct Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Succinct

Mennyit ér ma a(z) Succinct (PROVE)?
A(z) élő PROVE ár a(z) USD esetében 0.6526 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PROVE ára a(z) USD esetében?
A(z) PROVE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.6526. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Succinct piaci plafonja?
A(z) PROVE piaci plafonja $ 127.26M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PROVE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PROVE keringésben lévő tokenszáma 195.00M USD.
Mi volt a(z) PROVE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PROVE mindenkori legmagasabb ára 1.7260015460023572 USD.
Mi volt a(z) PROVE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PROVE mindenkori legalacsonyabb ára 0.4184223922367206 USD.
Mekkora a(z) PROVE kereskedési volumene?
A(z) PROVE élő 24 órás kereskedési volumene $ 300.05K USD.
A(z) PROVE ára emelkedni fog idén?
A(z) PROVE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PROVE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:18:06 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

PROVE-USD kalkulátor

Összeg

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0.6526 USD

PROVE kereskedés

PROVE/USDC
$0.653
$0.653
-1.85%
PROVE/USDT
$0.6528
$0.6528
-1.81%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

