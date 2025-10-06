TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Zypher Network ár ma 0.004817 USD. Kövesd nyomon a(z) POP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Zypher Network Logó

Zypher Network árfolyam(POP)

1 POP-USD élő ár:

$0.004817
$0.004817
-0.10%1D
USD
Zypher Network (POP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:17:52 (UTC+8)

Zypher Network (POP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.004589
$ 0.004589
24h alacsony
$ 0.006031
$ 0.006031
24h magas

$ 0.004589
$ 0.004589

$ 0.006031
$ 0.006031

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876

$ 0.002791791080263578
$ 0.002791791080263578

+0.47%

-0.10%

-27.84%

-27.84%

Zypher Network (POP) valós idejű ár: $ 0.004817. Az elmúlt 24 órában, a(z)POP legalacsonyabb ára $ 0.004589, legmagasabb ára pedig $ 0.006031 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POP valaha volt legmagasabb ára $ 0.0122852444917876, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.002791791080263578 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POP változása a következő volt: +0.47% az elmúlt órában, -0.10% az elmúlt 24 órában, és -27.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Zypher Network (POP) piaci információk

No.1184

$ 7.25M
$ 7.25M

$ 58.88K
$ 58.88K

$ 48.17M
$ 48.17M

1.50B
1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

15.04%

BSC

A(z) Zypher Network jelenlegi piaci plafonja $ 7.25M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.88K. A(z) POP keringésben lévő tokenszáma 1.50B, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 48.17M.

Zypher Network (POP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Zypher Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00000482-0.10%
30 nap$ -0.006355-56.89%
60 nap$ +0.003817+381.70%
90 nap$ +0.003817+381.70%
Zypher Network árváltozása ma

A mai napon a(z) POP ára $ -0.00000482 (-0.10%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Zypher Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.006355 (-56.89%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Zypher Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) POP ára $ +0.003817 (+381.70%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Zypher Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.003817 (+381.70%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Zypher Network (POP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Zypher Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Zypher Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd POP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Zypher Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Zypher Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Zypher Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Zypher Network (POP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Zypher Network (POP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Zypher Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Zypher Network árelőrejelzését most!

Zypher Network (POP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Zypher Network (POP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) POP token kapcsán!

Hogyan vásárolj Zypher Network (POP)

A következőt szeretnél vásárolni: Zypher Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Zypher Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

POP helyi valutákra

1 Zypher Network(POP) - VND
126.759355
1 Zypher Network(POP) - AUD
A$0.00732184
1 Zypher Network(POP) - GBP
0.00366092
1 Zypher Network(POP) - EUR
0.00414262
1 Zypher Network(POP) - USD
$0.004817
1 Zypher Network(POP) - MYR
RM0.02018323
1 Zypher Network(POP) - TRY
0.20260302
1 Zypher Network(POP) - JPY
¥0.741818
1 Zypher Network(POP) - ARS
ARS$6.98113359
1 Zypher Network(POP) - RUB
0.38974347
1 Zypher Network(POP) - INR
0.42827947
1 Zypher Network(POP) - IDR
Rp80.28330122
1 Zypher Network(POP) - PHP
0.28352862
1 Zypher Network(POP) - EGP
￡E.0.22789227
1 Zypher Network(POP) - BRL
R$0.02586729
1 Zypher Network(POP) - CAD
C$0.0067438
1 Zypher Network(POP) - BDT
0.58699962
1 Zypher Network(POP) - NGN
6.96095036
1 Zypher Network(POP) - COP
$18.67049932
1 Zypher Network(POP) - ZAR
R.0.08352678
1 Zypher Network(POP) - UAH
0.20130243
1 Zypher Network(POP) - TZS
T.Sh.11.80637066
1 Zypher Network(POP) - VES
Bs1.064557
1 Zypher Network(POP) - CLP
$4.52798
1 Zypher Network(POP) - PKR
Rs1.35877936
1 Zypher Network(POP) - KZT
2.54327966
1 Zypher Network(POP) - THB
฿0.15635982
1 Zypher Network(POP) - TWD
NT$0.14826726
1 Zypher Network(POP) - AED
د.إ0.01767839
1 Zypher Network(POP) - CHF
Fr0.0038536
1 Zypher Network(POP) - HKD
HK$0.03742809
1 Zypher Network(POP) - AMD
֏1.83850439
1 Zypher Network(POP) - MAD
.د.م0.04450908
1 Zypher Network(POP) - MXN
$0.08940352
1 Zypher Network(POP) - SAR
ريال0.01801558
1 Zypher Network(POP) - ETB
Br0.74013205
1 Zypher Network(POP) - KES
KSh0.62057411
1 Zypher Network(POP) - JOD
د.أ0.003415253
1 Zypher Network(POP) - PLN
0.01777473
1 Zypher Network(POP) - RON
лв0.02124297
1 Zypher Network(POP) - SEK
kr0.0457615
1 Zypher Network(POP) - BGN
лв0.00814073
1 Zypher Network(POP) - HUF
Ft1.62130586
1 Zypher Network(POP) - CZK
0.10173504
1 Zypher Network(POP) - KWD
د.ك0.001474002
1 Zypher Network(POP) - ILS
0.01565525
1 Zypher Network(POP) - BOB
Bs0.03318913
1 Zypher Network(POP) - AZN
0.0081889
1 Zypher Network(POP) - TJS
SM0.04422006
1 Zypher Network(POP) - GEL
0.01305407
1 Zypher Network(POP) - AOA
Kz4.40712147
1 Zypher Network(POP) - BHD
.د.ب0.001806375
1 Zypher Network(POP) - BMD
$0.004817
1 Zypher Network(POP) - DKK
kr0.03121416
1 Zypher Network(POP) - HNL
L0.12634991
1 Zypher Network(POP) - MUR
0.22032958
1 Zypher Network(POP) - NAD
$0.08328593
1 Zypher Network(POP) - NOK
kr0.04874804
1 Zypher Network(POP) - NZD
$0.00838158
1 Zypher Network(POP) - PAB
B/.0.004817
1 Zypher Network(POP) - PGK
K0.0202314
1 Zypher Network(POP) - QAR
ر.ق0.01748571
1 Zypher Network(POP) - RSD
дин.0.48723955
1 Zypher Network(POP) - UZS
soʻm58.03613123
1 Zypher Network(POP) - ALL
L0.40217133
1 Zypher Network(POP) - ANG
ƒ0.00862243
1 Zypher Network(POP) - AWG
ƒ0.00862243
1 Zypher Network(POP) - BBD
$0.009634
1 Zypher Network(POP) - BAM
KM0.00809256
1 Zypher Network(POP) - BIF
Fr14.123444
1 Zypher Network(POP) - BND
$0.00621393
1 Zypher Network(POP) - BSD
$0.004817
1 Zypher Network(POP) - JMD
$0.77096085
1 Zypher Network(POP) - KHR
19.268
1 Zypher Network(POP) - KMF
Fr2.052042
1 Zypher Network(POP) - LAK
104.71738921
1 Zypher Network(POP) - LKR
රු1.46234486
1 Zypher Network(POP) - MDL
L0.08169632
1 Zypher Network(POP) - MGA
Ar21.6008731
1 Zypher Network(POP) - MOP
P0.03843966
1 Zypher Network(POP) - MVR
0.0737001
1 Zypher Network(POP) - MWK
MK8.3338917
1 Zypher Network(POP) - MZN
MT0.3078063
1 Zypher Network(POP) - NPR
रु0.68131648
1 Zypher Network(POP) - PYG
33.921314
1 Zypher Network(POP) - RWF
Fr6.979833
1 Zypher Network(POP) - SBD
$0.03964391
1 Zypher Network(POP) - SCR
0.06955748
1 Zypher Network(POP) - SRD
$0.1854545
1 Zypher Network(POP) - SVC
$0.04200424
1 Zypher Network(POP) - SZL
L0.08323776
1 Zypher Network(POP) - TMT
m0.0168595
1 Zypher Network(POP) - TND
د.ت0.01416198
1 Zypher Network(POP) - TTD
$0.03251475
1 Zypher Network(POP) - UGX
Sh16.724624
1 Zypher Network(POP) - XAF
Fr2.740873
1 Zypher Network(POP) - XCD
$0.0130059
1 Zypher Network(POP) - XOF
Fr2.740873
1 Zypher Network(POP) - XPF
Fr0.496151
1 Zypher Network(POP) - BWP
P0.06449963
1 Zypher Network(POP) - BZD
$0.009634
1 Zypher Network(POP) - CVE
$0.45891559
1 Zypher Network(POP) - DJF
Fr0.852609
1 Zypher Network(POP) - DOP
$0.30862519
1 Zypher Network(POP) - DZD
د.ج0.62404235
1 Zypher Network(POP) - FJD
$0.01103093
1 Zypher Network(POP) - GNF
Fr41.883815
1 Zypher Network(POP) - GTQ
Q0.03680188
1 Zypher Network(POP) - GYD
$1.00497071
1 Zypher Network(POP) - ISK
kr0.602125

Zypher Network Forrás

A(z) Zypher Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Zypher Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Zypher Network

Mennyit ér ma a(z) Zypher Network (POP)?
A(z) élő POP ár a(z) USD esetében 0.004817 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) POP ára a(z) USD esetében?
A(z) POP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.004817. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Zypher Network piaci plafonja?
A(z) POP piaci plafonja $ 7.25M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) POP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) POP keringésben lévő tokenszáma 1.50B USD.
Mi volt a(z) POP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) POP mindenkori legmagasabb ára 0.0122852444917876 USD.
Mi volt a(z) POP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) POP mindenkori legalacsonyabb ára 0.002791791080263578 USD.
Mekkora a(z) POP kereskedési volumene?
A(z) POP élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.88K USD.
A(z) POP ára emelkedni fog idén?
A(z) POP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) POP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:17:52 (UTC+8)

Zypher Network (POP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

POP-USD kalkulátor

Összeg

POP
POP
USD
USD

1 POP = 0.004817 USD

POP kereskedés

POP/USDT
$0.004817
$0.004817
-0.04%

$109,795.58

$3,860.76

$0.02543

$1.1966

$187.08

$109,795.58

$3,860.76

$187.08

$90.90

$2.5015

$0.00000

$0.00000

$0.0382

$0.05757

$0.09320

$0.000000001900

$0.01694

$0.0000499

$0.00006728

$0.000000000617

