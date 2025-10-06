TőzsdeDEX+
A(z) élő Overlay Protocol ár ma 0.07892 USD. Kövesd nyomon a(z) OVL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OVL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OVL

OVL árinformációk

Mi a(z) OVL

OVL fehér könyv

OVL hivatalos webhely

OVL tokenomikai adatai

OVL árelőrejelzés

OVL előzmények

OVL Vásárlási útmutató

OVL-fiat valutaváltó

OVL spot

OVL USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Overlay Protocol Logó

Overlay Protocol árfolyam(OVL)

1 OVL-USD élő ár:

$0.07902
$0.07902$0.07902
+10.67%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:48 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.06799
$ 0.06799$ 0.06799
24h alacsony
$ 0.08763
$ 0.08763$ 0.08763
24h magas

$ 0.06799
$ 0.06799$ 0.06799

$ 0.08763
$ 0.08763$ 0.08763

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

-0.53%

+10.67%

-16.21%

-16.21%

Overlay Protocol (OVL) valós idejű ár: $ 0.07892. Az elmúlt 24 órában, a(z)OVL legalacsonyabb ára $ 0.06799, legmagasabb ára pedig $ 0.08763 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OVL valaha volt legmagasabb ára $ 0.7841389069548613, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.10678946055291266 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OVL változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, +10.67% az elmúlt 24 órában, és -16.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Overlay Protocol (OVL) piaci információk

No.2042

$ 861.28K
$ 861.28K$ 861.28K

$ 86.90K
$ 86.90K$ 86.90K

$ 7.89M
$ 7.89M$ 7.89M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

A(z) Overlay Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 861.28K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 86.90K. A(z) OVL keringésben lévő tokenszáma 10.91M, és a teljes tokenszám 88871915.39447941. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.89M.

Overlay Protocol (OVL) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Overlay Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0076185+10.67%
30 nap$ -0.10018-55.94%
60 nap$ -0.03848-32.78%
90 nap$ -0.09108-53.58%
Overlay Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) OVL ára $ +0.0076185 (+10.67%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Overlay Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.10018 (-55.94%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Overlay Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) OVL ára $ -0.03848 (-32.78%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Overlay Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.09108 (-53.58%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Overlay Protocol (OVL) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Overlay Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Overlay Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd OVL a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Overlay Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Overlay Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Overlay Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Overlay Protocol (OVL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Overlay Protocol (OVL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Overlay Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Overlay Protocol árelőrejelzését most!

Overlay Protocol (OVL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Overlay Protocol (OVL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OVL token kapcsán!

Hogyan vásárolj Overlay Protocol (OVL)

A következőt szeretnél vásárolni: Overlay Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Overlay Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

OVL helyi valutákra

1 Overlay Protocol(OVL) - VND
2,076.7798
1 Overlay Protocol(OVL) - AUD
A$0.1199584
1 Overlay Protocol(OVL) - GBP
0.0599792
1 Overlay Protocol(OVL) - EUR
0.0678712
1 Overlay Protocol(OVL) - USD
$0.07892
1 Overlay Protocol(OVL) - MYR
RM0.3306748
1 Overlay Protocol(OVL) - TRY
3.3193752
1 Overlay Protocol(OVL) - JPY
¥12.15368
1 Overlay Protocol(OVL) - ARS
ARS$114.3763884
1 Overlay Protocol(OVL) - RUB
6.3854172
1 Overlay Protocol(OVL) - INR
7.0167772
1 Overlay Protocol(OVL) - IDR
Rp1,315.3328072
1 Overlay Protocol(OVL) - PHP
4.6452312
1 Overlay Protocol(OVL) - EGP
￡E.3.7337052
1 Overlay Protocol(OVL) - BRL
R$0.4238004
1 Overlay Protocol(OVL) - CAD
C$0.110488
1 Overlay Protocol(OVL) - BDT
9.6171912
1 Overlay Protocol(OVL) - NGN
114.0457136
1 Overlay Protocol(OVL) - COP
$305.8907632
1 Overlay Protocol(OVL) - ZAR
R.1.3684728
1 Overlay Protocol(OVL) - UAH
3.2980668
1 Overlay Protocol(OVL) - TZS
T.Sh.193.4313416
1 Overlay Protocol(OVL) - VES
Bs17.44132
1 Overlay Protocol(OVL) - CLP
$74.1848
1 Overlay Protocol(OVL) - PKR
Rs22.2617536
1 Overlay Protocol(OVL) - KZT
41.6681816
1 Overlay Protocol(OVL) - THB
฿2.5617432
1 Overlay Protocol(OVL) - TWD
NT$2.4291576
1 Overlay Protocol(OVL) - AED
د.إ0.2896364
1 Overlay Protocol(OVL) - CHF
Fr0.063136
1 Overlay Protocol(OVL) - HKD
HK$0.6132084
1 Overlay Protocol(OVL) - AMD
֏30.1213964
1 Overlay Protocol(OVL) - MAD
.د.م0.7292208
1 Overlay Protocol(OVL) - MXN
$1.4647552
1 Overlay Protocol(OVL) - SAR
ريال0.2951608
1 Overlay Protocol(OVL) - ETB
Br12.126058
1 Overlay Protocol(OVL) - KES
KSh10.1672636
1 Overlay Protocol(OVL) - JOD
د.أ0.05595428
1 Overlay Protocol(OVL) - PLN
0.2912148
1 Overlay Protocol(OVL) - RON
лв0.3480372
1 Overlay Protocol(OVL) - SEK
kr0.74974
1 Overlay Protocol(OVL) - BGN
лв0.1333748
1 Overlay Protocol(OVL) - HUF
Ft26.5628936
1 Overlay Protocol(OVL) - CZK
1.6667904
1 Overlay Protocol(OVL) - KWD
د.ك0.02414952
1 Overlay Protocol(OVL) - ILS
0.25649
1 Overlay Protocol(OVL) - BOB
Bs0.5437588
1 Overlay Protocol(OVL) - AZN
0.134164
1 Overlay Protocol(OVL) - TJS
SM0.7244856
1 Overlay Protocol(OVL) - GEL
0.2138732
1 Overlay Protocol(OVL) - AOA
Kz72.2046972
1 Overlay Protocol(OVL) - BHD
.د.ب0.029595
1 Overlay Protocol(OVL) - BMD
$0.07892
1 Overlay Protocol(OVL) - DKK
kr0.5114016
1 Overlay Protocol(OVL) - HNL
L2.0700716
1 Overlay Protocol(OVL) - MUR
3.6098008
1 Overlay Protocol(OVL) - NAD
$1.3645268
1 Overlay Protocol(OVL) - NOK
kr0.7986704
1 Overlay Protocol(OVL) - NZD
$0.1373208
1 Overlay Protocol(OVL) - PAB
B/.0.07892
1 Overlay Protocol(OVL) - PGK
K0.331464
1 Overlay Protocol(OVL) - QAR
ر.ق0.2864796
1 Overlay Protocol(OVL) - RSD
дин.7.982758
1 Overlay Protocol(OVL) - UZS
soʻm950.8431548
1 Overlay Protocol(OVL) - ALL
L6.5890308
1 Overlay Protocol(OVL) - ANG
ƒ0.1412668
1 Overlay Protocol(OVL) - AWG
ƒ0.1412668
1 Overlay Protocol(OVL) - BBD
$0.15784
1 Overlay Protocol(OVL) - BAM
KM0.1325856
1 Overlay Protocol(OVL) - BIF
Fr231.39344
1 Overlay Protocol(OVL) - BND
$0.1018068
1 Overlay Protocol(OVL) - BSD
$0.07892
1 Overlay Protocol(OVL) - JMD
$12.631146
1 Overlay Protocol(OVL) - KHR
315.68
1 Overlay Protocol(OVL) - KMF
Fr33.61992
1 Overlay Protocol(OVL) - LAK
1,715.6521396
1 Overlay Protocol(OVL) - LKR
රු23.9585336
1 Overlay Protocol(OVL) - MDL
L1.3384832
1 Overlay Protocol(OVL) - MGA
Ar353.900956
1 Overlay Protocol(OVL) - MOP
P0.6297816
1 Overlay Protocol(OVL) - MVR
1.207476
1 Overlay Protocol(OVL) - MWK
MK136.539492
1 Overlay Protocol(OVL) - MZN
MT5.042988
1 Overlay Protocol(OVL) - NPR
रु11.1624448
1 Overlay Protocol(OVL) - PYG
555.75464
1 Overlay Protocol(OVL) - RWF
Fr114.35508
1 Overlay Protocol(OVL) - SBD
$0.6495116
1 Overlay Protocol(OVL) - SCR
1.1396048
1 Overlay Protocol(OVL) - SRD
$3.03842
1 Overlay Protocol(OVL) - SVC
$0.6881824
1 Overlay Protocol(OVL) - SZL
L1.3637376
1 Overlay Protocol(OVL) - TMT
m0.27622
1 Overlay Protocol(OVL) - TND
د.ت0.2320248
1 Overlay Protocol(OVL) - TTD
$0.53271
1 Overlay Protocol(OVL) - UGX
Sh274.01024
1 Overlay Protocol(OVL) - XAF
Fr44.90548
1 Overlay Protocol(OVL) - XCD
$0.213084
1 Overlay Protocol(OVL) - XOF
Fr44.90548
1 Overlay Protocol(OVL) - XPF
Fr8.12876
1 Overlay Protocol(OVL) - BWP
P1.0567388
1 Overlay Protocol(OVL) - BZD
$0.15784
1 Overlay Protocol(OVL) - CVE
$7.5187084
1 Overlay Protocol(OVL) - DJF
Fr13.96884
1 Overlay Protocol(OVL) - DOP
$5.0564044
1 Overlay Protocol(OVL) - DZD
د.ج10.224086
1 Overlay Protocol(OVL) - FJD
$0.1807268
1 Overlay Protocol(OVL) - GNF
Fr686.2094
1 Overlay Protocol(OVL) - GTQ
Q0.6029488
1 Overlay Protocol(OVL) - GYD
$16.4650796
1 Overlay Protocol(OVL) - ISK
kr9.865

Overlay Protocol Forrás

A(z) Overlay Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Overlay Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Overlay Protocol

Mennyit ér ma a(z) Overlay Protocol (OVL)?
A(z) élő OVL ár a(z) USD esetében 0.07892 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OVL ára a(z) USD esetében?
A(z) OVL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.07892. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Overlay Protocol piaci plafonja?
A(z) OVL piaci plafonja $ 861.28K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OVL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OVL keringésben lévő tokenszáma 10.91M USD.
Mi volt a(z) OVL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OVL mindenkori legmagasabb ára 0.7841389069548613 USD.
Mi volt a(z) OVL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OVL mindenkori legalacsonyabb ára 0.10678946055291266 USD.
Mekkora a(z) OVL kereskedési volumene?
A(z) OVL élő 24 órás kereskedési volumene $ 86.90K USD.
A(z) OVL ára emelkedni fog idén?
A(z) OVL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OVL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:15:48 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

OVL-USD kalkulátor

Összeg

OVL
OVL
USD
USD

1 OVL = 0.07892 USD

OVL kereskedés

OVL/USDT
$0.07902
$0.07902$0.07902
+10.95%

