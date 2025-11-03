Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Overlay Protocol árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $0.08067 $0.08067 $0.08067 +12.98% USD Tényleges Előrejelzés Overlay Protocol árelőrejelzése 2025-2050 USD Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Overlay Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.08067. Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Overlay Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.084703. Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OVL 2027-re jelzett ára $ 0.088938 10.25% növekedési aránnyal. Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OVL 2028-ra jelzett ára $ 0.093385 15.76% növekedési aránnyal. Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OVL 2029-es célára $ 0.098054 21.55% növekedési aránnyal. Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OVL 2030-as célára $ 0.102957 27.63% növekedési aránnyal. Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Overlay Protocol ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.167707. Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Overlay Protocol ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.273177. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.08067 0.00%

2026 $ 0.084703 5.00%

2027 $ 0.088938 10.25%

2028 $ 0.093385 15.76%

2029 $ 0.098054 21.55%

2030 $ 0.102957 27.63%

2031 $ 0.108105 34.01%

2032 $ 0.113510 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.119186 47.75%

2034 $ 0.125145 55.13%

2035 $ 0.131402 62.89%

2036 $ 0.137973 71.03%

2037 $ 0.144871 79.59%

2038 $ 0.152115 88.56%

2039 $ 0.159721 97.99%

2040 $ 0.167707 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Overlay Protocol rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.08067 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.080681 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.080747 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.081001 0.41% Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzése ma A(z) OVL előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.08067 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) OVL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.080681 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) OVL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.080747 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Overlay Protocol (OVL) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) OVL előrejelzett ára $0.081001 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Overlay Protocol árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.08067$ 0.08067 $ 0.08067 Árváltozás (24 óra) +12.98% Piaci plafon $ 880.38K$ 880.38K $ 880.38K Forgalomban lévő készlet 10.91M 10.91M 10.91M Volumen (24H) $ 73.80K$ 73.80K $ 73.80K Volumen (24H) -- A legfrissebb OVL ár $ 0.08067. A(z) +12.98% 24 órás változása, $ 73.80K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) OVL 10.91M keringésben lévő tokenszámmal és $ 880.38K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő OVL ár megtekintése

Overlay Protocol Korábbi ár A(z) Overlay Protocol élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Overlay Protocol jelenlegi ára 0.08067USD. A(z) Overlay Protocol (OVL) forgalomban lévő kínálata 0.00 OVL , így piaci kapitalizációja $880.38K . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.07% $ 0.005290 $ 0.08511 $ 0.06942

7 nap -0.13% $ -0.012899 $ 0.09617 $ 0.05667

30 nap -0.54% $ -0.09523 $ 0.1894 $ 0.05667 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Overlay Protocol árfolyama $0.005290 értékben változott, ami 0.07% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Overlay Protocol legmagasabb kereskedési értéke $0.09617 , míg a legalacsonyabb $0.05667 volt. Az árváltozás mértéke -0.13% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) OVL további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Overlay Protocol -0.54% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.09523 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) OVL esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Overlay Protocol teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) OVL teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzési modul? A(z) Overlay Protocol árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) OVL lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Overlay Protocol következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) OVL tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Overlay Protocol árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) OVL jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) OVL lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Overlay Protocol jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) OVL árelőrejelzés?

OVL Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: OVL? Az előrejelzéseid szerint a(z) OVL -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) OVL árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Overlay Protocol (OVL) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett OVL ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 OVL 2026-ban? 1 Overlay Protocol (OVL) ára ma $0.08067 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) OVL 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) OVL előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Overlay Protocol (OVL) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 OVL 2027-ig. Mi a(z) OVL becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Overlay Protocol (OVL) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) OVL becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Overlay Protocol (OVL) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 OVL 2030-ban? 1 Overlay Protocol (OVL) ára ma $0.08067 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) OVL 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) OVL árelőrejelzése 2040-re? A(z) Overlay Protocol (OVL) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 OVL 2040-ig.