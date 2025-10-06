TőzsdeDEX+
A(z) élő NTHChain ár ma 0.0548 USD. Kövesd nyomon a(z) NTH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NTH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NTH

NTH árinformációk

Mi a(z) NTH

NTH fehér könyv

NTH hivatalos webhely

NTH tokenomikai adatai

NTH árelőrejelzés

NTH előzmények

NTH Vásárlási útmutató

NTH-fiat valutaváltó

NTH spot

NTHChain Logó

NTHChain árfolyam(NTH)

1 NTH-USD élő ár:

$0.0548
-6.16%1D
USD
NTHChain (NTH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:13:42 (UTC+8)

NTHChain (NTH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0539
24h alacsony
$ 0.0611
24h magas

$ 0.0539
$ 0.0611
--
--
+0.36%

-6.16%

-31.93%

-31.93%

NTHChain (NTH) valós idejű ár: $ 0.0548. Az elmúlt 24 órában, a(z)NTH legalacsonyabb ára $ 0.0539, legmagasabb ára pedig $ 0.0611 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NTH valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NTH változása a következő volt: +0.36% az elmúlt órában, -6.16% az elmúlt 24 órában, és -31.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NTHChain (NTH) piaci információk

--
$ 66.01K
$ 54.80M
--
1,000,000,000
ETH

A(z) NTHChain jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 66.01K. A(z) NTH keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 54.80M.

NTHChain (NTH) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a NTHChain mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.003597-6.16%
30 nap$ +0.0207+60.70%
60 nap$ -0.0405-42.50%
90 nap$ -0.0052-8.67%
NTHChain árváltozása ma

A mai napon a(z) NTH ára $ -0.003597 (-6.16%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

NTHChain 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0207 (+60.70%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

NTHChain 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NTH ára $ -0.0405 (-42.50%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

NTHChain 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0052 (-8.67%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) NTHChain (NTH) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) NTHChain árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) NTHChain (NTH)

NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.

NTHChain elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál NTHChain befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NTH a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről NTHChain a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a NTHChain vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

NTHChain árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NTHChain (NTH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NTHChain (NTH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NTHChain rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NTHChain árelőrejelzését most!

NTHChain (NTH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NTHChain (NTH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NTH token kapcsán!

Hogyan vásárolj NTHChain (NTH)

A következőt szeretnél vásárolni: NTHChain? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz NTHChain eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NTH helyi valutákra

1 NTHChain(NTH) - VND
1,442.062
1 NTHChain(NTH) - AUD
A$0.083296
1 NTHChain(NTH) - GBP
0.041648
1 NTHChain(NTH) - EUR
0.047128
1 NTHChain(NTH) - USD
$0.0548
1 NTHChain(NTH) - MYR
RM0.229612
1 NTHChain(NTH) - TRY
2.304888
1 NTHChain(NTH) - JPY
¥8.4392
1 NTHChain(NTH) - ARS
ARS$79.419996
1 NTHChain(NTH) - RUB
4.433868
1 NTHChain(NTH) - INR
4.872268
1 NTHChain(NTH) - IDR
Rp913.332968
1 NTHChain(NTH) - PHP
3.225528
1 NTHChain(NTH) - EGP
￡E.2.592588
1 NTHChain(NTH) - BRL
R$0.294276
1 NTHChain(NTH) - CAD
C$0.07672
1 NTHChain(NTH) - BDT
6.677928
1 NTHChain(NTH) - NGN
79.190384
1 NTHChain(NTH) - COP
$212.402608
1 NTHChain(NTH) - ZAR
R.0.950232
1 NTHChain(NTH) - UAH
2.290092
1 NTHChain(NTH) - TZS
T.Sh.134.313704
1 NTHChain(NTH) - VES
Bs12.1108
1 NTHChain(NTH) - CLP
$51.512
1 NTHChain(NTH) - PKR
Rs15.457984
1 NTHChain(NTH) - KZT
28.933304
1 NTHChain(NTH) - THB
฿1.778808
1 NTHChain(NTH) - TWD
NT$1.686744
1 NTHChain(NTH) - AED
د.إ0.201116
1 NTHChain(NTH) - CHF
Fr0.04384
1 NTHChain(NTH) - HKD
HK$0.425796
1 NTHChain(NTH) - AMD
֏20.915516
1 NTHChain(NTH) - MAD
.د.م0.506352
1 NTHChain(NTH) - MXN
$1.017088
1 NTHChain(NTH) - SAR
ريال0.204952
1 NTHChain(NTH) - ETB
Br8.42002
1 NTHChain(NTH) - KES
KSh7.059884
1 NTHChain(NTH) - JOD
د.أ0.0388532
1 NTHChain(NTH) - PLN
0.202212
1 NTHChain(NTH) - RON
лв0.241668
1 NTHChain(NTH) - SEK
kr0.5206
1 NTHChain(NTH) - BGN
лв0.092612
1 NTHChain(NTH) - HUF
Ft18.444584
1 NTHChain(NTH) - CZK
1.157376
1 NTHChain(NTH) - KWD
د.ك0.0167688
1 NTHChain(NTH) - ILS
0.1781
1 NTHChain(NTH) - BOB
Bs0.377572
1 NTHChain(NTH) - AZN
0.09316
1 NTHChain(NTH) - TJS
SM0.503064
1 NTHChain(NTH) - GEL
0.148508
1 NTHChain(NTH) - AOA
Kz50.137068
1 NTHChain(NTH) - BHD
.د.ب0.02055
1 NTHChain(NTH) - BMD
$0.0548
1 NTHChain(NTH) - DKK
kr0.355104
1 NTHChain(NTH) - HNL
L1.437404
1 NTHChain(NTH) - MUR
2.506552
1 NTHChain(NTH) - NAD
$0.947492
1 NTHChain(NTH) - NOK
kr0.554576
1 NTHChain(NTH) - NZD
$0.095352
1 NTHChain(NTH) - PAB
B/.0.0548
1 NTHChain(NTH) - PGK
K0.23016
1 NTHChain(NTH) - QAR
ر.ق0.198924
1 NTHChain(NTH) - RSD
дин.5.54302
1 NTHChain(NTH) - UZS
soʻm660.240812
1 NTHChain(NTH) - ALL
L4.575252
1 NTHChain(NTH) - ANG
ƒ0.098092
1 NTHChain(NTH) - AWG
ƒ0.098092
1 NTHChain(NTH) - BBD
$0.1096
1 NTHChain(NTH) - BAM
KM0.092064
1 NTHChain(NTH) - BIF
Fr160.6736
1 NTHChain(NTH) - BND
$0.070692
1 NTHChain(NTH) - BSD
$0.0548
1 NTHChain(NTH) - JMD
$8.77074
1 NTHChain(NTH) - KHR
219.2
1 NTHChain(NTH) - KMF
Fr23.3448
1 NTHChain(NTH) - LAK
1,191.304324
1 NTHChain(NTH) - LKR
රු16.636184
1 NTHChain(NTH) - MDL
L0.929408
1 NTHChain(NTH) - MGA
Ar245.73964
1 NTHChain(NTH) - MOP
P0.437304
1 NTHChain(NTH) - MVR
0.83844
1 NTHChain(NTH) - MWK
MK94.80948
1 NTHChain(NTH) - MZN
MT3.50172
1 NTHChain(NTH) - NPR
रु7.750912
1 NTHChain(NTH) - PYG
385.9016
1 NTHChain(NTH) - RWF
Fr79.4052
1 NTHChain(NTH) - SBD
$0.451004
1 NTHChain(NTH) - SCR
0.791312
1 NTHChain(NTH) - SRD
$2.1098
1 NTHChain(NTH) - SVC
$0.477856
1 NTHChain(NTH) - SZL
L0.946944
1 NTHChain(NTH) - TMT
m0.1918
1 NTHChain(NTH) - TND
د.ت0.161112
1 NTHChain(NTH) - TTD
$0.3699
1 NTHChain(NTH) - UGX
Sh190.2656
1 NTHChain(NTH) - XAF
Fr31.1812
1 NTHChain(NTH) - XCD
$0.14796
1 NTHChain(NTH) - XOF
Fr31.1812
1 NTHChain(NTH) - XPF
Fr5.6444
1 NTHChain(NTH) - BWP
P0.733772
1 NTHChain(NTH) - BZD
$0.1096
1 NTHChain(NTH) - CVE
$5.220796
1 NTHChain(NTH) - DJF
Fr9.6996
1 NTHChain(NTH) - DOP
$3.511036
1 NTHChain(NTH) - DZD
د.ج7.09934
1 NTHChain(NTH) - FJD
$0.125492
1 NTHChain(NTH) - GNF
Fr476.486
1 NTHChain(NTH) - GTQ
Q0.418672
1 NTHChain(NTH) - GYD
$11.432924
1 NTHChain(NTH) - ISK
kr6.85

NTHChain Forrás

A(z) NTHChain alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos NTHChain Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések NTHChain

Mennyit ér ma a(z) NTHChain (NTH)?
A(z) élő NTH ár a(z) USD esetében 0.0548 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NTH ára a(z) USD esetében?
A(z) NTH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0548. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NTHChain piaci plafonja?
A(z) NTH piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NTH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NTH keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) NTH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NTH mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) NTH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NTH mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) NTH kereskedési volumene?
A(z) NTH élő 24 órás kereskedési volumene $ 66.01K USD.
A(z) NTH ára emelkedni fog idén?
A(z) NTH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NTH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
NTHChain (NTH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

NTH-USD kalkulátor

Összeg

NTH
NTH
USD
USD

1 NTH = 0.0548 USD

NTH kereskedés

NTH/USDT
$0.0548
$0.0548$0.0548
-5.84%

