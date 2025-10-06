TőzsdeDEX+
A(z) élő NetX ár ma 0.7758 USD. Kövesd nyomon a(z) NETX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NETX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

NetX Logó

NetX árfolyam(NETX)

1 NETX-USD élő ár:

$0.7764
-5.16%1D
USD
NetX (NETX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:39 (UTC+8)

NetX (NETX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.7206
24h alacsony
$ 0.836
24h magas

$ 0.7206
$ 0.836
$ 1.9687184275031666
$ 0.658241367627642
-3.09%

-5.16%

-5.44%

-5.44%

NetX (NETX) valós idejű ár: $ 0.7758. Az elmúlt 24 órában, a(z)NETX legalacsonyabb ára $ 0.7206, legmagasabb ára pedig $ 0.836 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NETX valaha volt legmagasabb ára $ 1.9687184275031666, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.658241367627642 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NETX változása a következő volt: -3.09% az elmúlt órában, -5.16% az elmúlt 24 órában, és -5.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NetX (NETX) piaci információk

No.1038

$ 12.65M
$ 288.56K
$ 15.52M
16.30M
20,000,000
20,000,000
81.50%

BSC

A(z) NetX jelenlegi piaci plafonja $ 12.65M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 288.56K. A(z) NETX keringésben lévő tokenszáma 16.30M, és a teljes tokenszám 20000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.52M.

NetX (NETX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a NetX mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.042242-5.16%
30 nap$ -0.5727-42.47%
60 nap$ +0.2758+55.16%
90 nap$ +0.2758+55.16%
NetX árváltozása ma

A mai napon a(z) NETX ára $ -0.042242 (-5.16%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

NetX 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.5727 (-42.47%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

NetX 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NETX ára $ +0.2758 (+55.16%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

NetX 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.2758 (+55.16%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) NetX (NETX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) NetX árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál NetX befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NETX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről NetX a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a NetX vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

NetX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NetX (NETX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NetX (NETX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NetX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NetX árelőrejelzését most!

NetX (NETX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NetX (NETX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NETX token kapcsán!

Hogyan vásárolj NetX (NETX)

A következőt szeretnél vásárolni: NetX? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz NetX eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NETX helyi valutákra

1 NetX(NETX) - VND
20,415.177
1 NetX(NETX) - AUD
A$1.179216
1 NetX(NETX) - GBP
0.589608
1 NetX(NETX) - EUR
0.667188
1 NetX(NETX) - USD
$0.7758
1 NetX(NETX) - MYR
RM3.250602
1 NetX(NETX) - TRY
32.630148
1 NetX(NETX) - JPY
¥119.4732
1 NetX(NETX) - ARS
ARS$1,124.343666
1 NetX(NETX) - RUB
62.769978
1 NetX(NETX) - INR
68.976378
1 NetX(NETX) - IDR
Rp12,929.994828
1 NetX(NETX) - PHP
45.663588
1 NetX(NETX) - EGP
￡E.36.703098
1 NetX(NETX) - BRL
R$4.166046
1 NetX(NETX) - CAD
C$1.08612
1 NetX(NETX) - BDT
94.538988
1 NetX(NETX) - NGN
1,121.093064
1 NetX(NETX) - COP
$3,006.969768
1 NetX(NETX) - ZAR
R.13.452372
1 NetX(NETX) - UAH
32.420682
1 NetX(NETX) - TZS
T.Sh.1,901.470284
1 NetX(NETX) - VES
Bs171.4518
1 NetX(NETX) - CLP
$729.252
1 NetX(NETX) - PKR
Rs218.837664
1 NetX(NETX) - KZT
409.606884
1 NetX(NETX) - THB
฿25.182468
1 NetX(NETX) - TWD
NT$23.879124
1 NetX(NETX) - AED
د.إ2.847186
1 NetX(NETX) - CHF
Fr0.62064
1 NetX(NETX) - HKD
HK$6.027966
1 NetX(NETX) - AMD
֏296.099586
1 NetX(NETX) - MAD
.د.م7.168392
1 NetX(NETX) - MXN
$14.398848
1 NetX(NETX) - SAR
ريال2.901492
1 NetX(NETX) - ETB
Br119.20167
1 NetX(NETX) - KES
KSh99.946314
1 NetX(NETX) - JOD
د.أ0.5500422
1 NetX(NETX) - PLN
2.862702
1 NetX(NETX) - RON
лв3.421278
1 NetX(NETX) - SEK
kr7.3701
1 NetX(NETX) - BGN
лв1.311102
1 NetX(NETX) - HUF
Ft261.118764
1 NetX(NETX) - CZK
16.384896
1 NetX(NETX) - KWD
د.ك0.2373948
1 NetX(NETX) - ILS
2.52135
1 NetX(NETX) - BOB
Bs5.345262
1 NetX(NETX) - AZN
1.31886
1 NetX(NETX) - TJS
SM7.121844
1 NetX(NETX) - GEL
2.102418
1 NetX(NETX) - AOA
Kz709.787178
1 NetX(NETX) - BHD
.د.ب0.290925
1 NetX(NETX) - BMD
$0.7758
1 NetX(NETX) - DKK
kr5.027184
1 NetX(NETX) - HNL
L20.349234
1 NetX(NETX) - MUR
35.485092
1 NetX(NETX) - NAD
$13.413582
1 NetX(NETX) - NOK
kr7.851096
1 NetX(NETX) - NZD
$1.349892
1 NetX(NETX) - PAB
B/.0.7758
1 NetX(NETX) - PGK
K3.25836
1 NetX(NETX) - QAR
ر.ق2.816154
1 NetX(NETX) - RSD
дин.78.47217
1 NetX(NETX) - UZS
soʻm9,346.985802
1 NetX(NETX) - ALL
L64.771542
1 NetX(NETX) - ANG
ƒ1.388682
1 NetX(NETX) - AWG
ƒ1.388682
1 NetX(NETX) - BBD
$1.5516
1 NetX(NETX) - BAM
KM1.303344
1 NetX(NETX) - BIF
Fr2,274.6456
1 NetX(NETX) - BND
$1.000782
1 NetX(NETX) - BSD
$0.7758
1 NetX(NETX) - JMD
$124.16679
1 NetX(NETX) - KHR
3,103.2
1 NetX(NETX) - KMF
Fr330.4908
1 NetX(NETX) - LAK
16,865.217054
1 NetX(NETX) - LKR
රු235.517364
1 NetX(NETX) - MDL
L13.157568
1 NetX(NETX) - MGA
Ar3,478.91994
1 NetX(NETX) - MOP
P6.190884
1 NetX(NETX) - MVR
11.86974
1 NetX(NETX) - MWK
MK1,342.21158
1 NetX(NETX) - MZN
MT49.57362
1 NetX(NETX) - NPR
रु109.729152
1 NetX(NETX) - PYG
5,463.1836
1 NetX(NETX) - RWF
Fr1,124.1342
1 NetX(NETX) - SBD
$6.384834
1 NetX(NETX) - SCR
11.202552
1 NetX(NETX) - SRD
$29.8683
1 NetX(NETX) - SVC
$6.764976
1 NetX(NETX) - SZL
L13.405824
1 NetX(NETX) - TMT
m2.7153
1 NetX(NETX) - TND
د.ت2.280852
1 NetX(NETX) - TTD
$5.23665
1 NetX(NETX) - UGX
Sh2,693.5776
1 NetX(NETX) - XAF
Fr441.4302
1 NetX(NETX) - XCD
$2.09466
1 NetX(NETX) - XOF
Fr441.4302
1 NetX(NETX) - XPF
Fr79.9074
1 NetX(NETX) - BWP
P10.387962
1 NetX(NETX) - BZD
$1.5516
1 NetX(NETX) - CVE
$73.910466
1 NetX(NETX) - DJF
Fr137.3166
1 NetX(NETX) - DOP
$49.705506
1 NetX(NETX) - DZD
د.ج100.50489
1 NetX(NETX) - FJD
$1.776582
1 NetX(NETX) - GNF
Fr6,745.581
1 NetX(NETX) - GTQ
Q5.927112
1 NetX(NETX) - GYD
$161.855154
1 NetX(NETX) - ISK
kr96.975

A(z) NetX alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos NetX Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések NetX

Mennyit ér ma a(z) NetX (NETX)?
A(z) élő NETX ár a(z) USD esetében 0.7758 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NETX ára a(z) USD esetében?
A(z) NETX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.7758. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NetX piaci plafonja?
A(z) NETX piaci plafonja $ 12.65M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NETX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NETX keringésben lévő tokenszáma 16.30M USD.
Mi volt a(z) NETX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NETX mindenkori legmagasabb ára 1.9687184275031666 USD.
Mi volt a(z) NETX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NETX mindenkori legalacsonyabb ára 0.658241367627642 USD.
Mekkora a(z) NETX kereskedési volumene?
A(z) NETX élő 24 órás kereskedési volumene $ 288.56K USD.
A(z) NETX ára emelkedni fog idén?
A(z) NETX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NETX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:39 (UTC+8)

NetX (NETX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

