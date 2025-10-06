A(z) élő BNKR ár ma 0.0003679 USD. Kövesd nyomon a(z) BNKR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNKR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BNKR ár ma 0.0003679 USD. Kövesd nyomon a(z) BNKR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNKR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

BNKR árfolyam(BNKR)

1 BNKR-USD élő ár:

$0.0003679
$0.0003679$0.0003679
+0.84%1D
USD
BNKR (BNKR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-19 05:25:49 (UTC+8)

BNKR (BNKR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537
24h alacsony
$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395
24h magas

$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537

$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395

--
----

--
----

-1.85%

+0.84%

-7.54%

-7.54%

BNKR (BNKR) valós idejű ár: $ 0.0003679. Az elmúlt 24 órában, a(z)BNKR legalacsonyabb ára $ 0.0003537, legmagasabb ára pedig $ 0.000395 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BNKR valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BNKR változása a következő volt: -1.85% az elmúlt órában, +0.84% az elmúlt 24 órában, és -7.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BNKR (BNKR) piaci információk

--
----

$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

A(z) BNKR jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 60.08K. A(z) BNKR keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

BNKR (BNKR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a BNKR mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000003065+0.84%
30 nap$ -0.0002521-40.67%
60 nap$ -0.0002691-42.25%
90 nap$ +0.0000679+22.63%
BNKR árváltozása ma

A mai napon a(z) BNKR ára $ +0.000003065 (+0.84%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

BNKR 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0002521 (-40.67%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

BNKR 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BNKR ára $ -0.0002691 (-42.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

BNKR 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0000679 (+22.63%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) BNKR (BNKR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) BNKR árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) BNKR (BNKR)

BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour

BNKR elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BNKR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről BNKR a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a BNKR vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

BNKR árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BNKR (BNKR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BNKR (BNKR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BNKR rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BNKR árelőrejelzését most!

BNKR (BNKR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BNKR (BNKR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BNKR token kapcsán!

Hogyan vásárolj BNKR (BNKR)

A következőt szeretnél vásárolni: BNKR? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz BNKR eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BNKR helyi valutákra

1 BNKR(BNKR) - VND
9.6812885
1 BNKR(BNKR) - AUD
A$0.000562887
1 BNKR(BNKR) - GBP
0.000272246
1 BNKR(BNKR) - EUR
0.000312715
1 BNKR(BNKR) - USD
$0.0003679
1 BNKR(BNKR) - MYR
RM0.001552538
1 BNKR(BNKR) - TRY
0.015403973
1 BNKR(BNKR) - JPY
¥0.055185
1 BNKR(BNKR) - ARS
ARS$0.53551524
1 BNKR(BNKR) - RUB
0.029821974
1 BNKR(BNKR) - INR
0.032382558
1 BNKR(BNKR) - IDR
Rp6.131664214
1 BNKR(BNKR) - PHP
0.021382348
1 BNKR(BNKR) - EGP
￡E.0.017504682
1 BNKR(BNKR) - BRL
R$0.00198666
1 BNKR(BNKR) - CAD
C$0.00051506
1 BNKR(BNKR) - BDT
0.044946343
1 BNKR(BNKR) - NGN
0.541026382
1 BNKR(BNKR) - COP
$1.4204619
1 BNKR(BNKR) - ZAR
R.0.006386744
1 BNKR(BNKR) - UAH
0.015400294
1 BNKR(BNKR) - TZS
T.Sh.0.906156095
1 BNKR(BNKR) - VES
Bs0.0739479
1 BNKR(BNKR) - CLP
$0.3517124
1 BNKR(BNKR) - PKR
Rs0.104454168
1 BNKR(BNKR) - KZT
0.198540914
1 BNKR(BNKR) - THB
฿0.012008256
1 BNKR(BNKR) - TWD
NT$0.011268777
1 BNKR(BNKR) - AED
د.إ0.001350193
1 BNKR(BNKR) - CHF
Fr0.000290641
1 BNKR(BNKR) - HKD
HK$0.002858583
1 BNKR(BNKR) - AMD
֏0.14171508
1 BNKR(BNKR) - MAD
.د.م0.003373643
1 BNKR(BNKR) - MXN
$0.006758323
1 BNKR(BNKR) - SAR
ريال0.001379625
1 BNKR(BNKR) - ETB
Br0.05455957
1 BNKR(BNKR) - KES
KSh0.047661445
1 BNKR(BNKR) - JOD
د.أ0.0002608411
1 BNKR(BNKR) - PLN
0.001339156
1 BNKR(BNKR) - RON
лв0.001604044
1 BNKR(BNKR) - SEK
kr0.003469297
1 BNKR(BNKR) - BGN
лв0.000614393
1 BNKR(BNKR) - HUF
Ft0.122919069
1 BNKR(BNKR) - CZK
0.007667036
1 BNKR(BNKR) - KWD
د.ك0.0001122095
1 BNKR(BNKR) - ILS
0.00121407
1 BNKR(BNKR) - BOB
Bs0.002549547
1 BNKR(BNKR) - AZN
0.00062543
1 BNKR(BNKR) - TJS
SM0.003403075
1 BNKR(BNKR) - GEL
0.00099333
1 BNKR(BNKR) - AOA
Kz0.337213461
1 BNKR(BNKR) - BHD
.د.ب0.0001383304
1 BNKR(BNKR) - BMD
$0.0003679
1 BNKR(BNKR) - DKK
kr0.00235456
1 BNKR(BNKR) - HNL
L0.009690486
1 BNKR(BNKR) - MUR
0.016566537
1 BNKR(BNKR) - NAD
$0.006434571
1 BNKR(BNKR) - NOK
kr0.003701074
1 BNKR(BNKR) - NZD
$0.000640146
1 BNKR(BNKR) - PAB
B/.0.0003679
1 BNKR(BNKR) - PGK
K0.001570933
1 BNKR(BNKR) - QAR
ر.ق0.001342835
1 BNKR(BNKR) - RSD
дин.0.036966592
1 BNKR(BNKR) - UZS
soʻm4.486584648
1 BNKR(BNKR) - ALL
L0.030502589
1 BNKR(BNKR) - ANG
ƒ0.000658541
1 BNKR(BNKR) - AWG
ƒ0.00066222
1 BNKR(BNKR) - BBD
$0.0007358
1 BNKR(BNKR) - BAM
KM0.000614393
1 BNKR(BNKR) - BIF
Fr1.0882482
1 BNKR(BNKR) - BND
$0.000474591
1 BNKR(BNKR) - BSD
$0.0003679
1 BNKR(BNKR) - JMD
$0.059309159
1 BNKR(BNKR) - KHR
1.483464775
1 BNKR(BNKR) - KMF
Fr0.1552538
1 BNKR(BNKR) - LAK
7.997825927
1 BNKR(BNKR) - LKR
රු0.111720193
1 BNKR(BNKR) - MDL
L0.006221189
1 BNKR(BNKR) - MGA
Ar1.642408612
1 BNKR(BNKR) - MOP
P0.002950558
1 BNKR(BNKR) - MVR
0.00562887
1 BNKR(BNKR) - MWK
MK0.639825927
1 BNKR(BNKR) - MZN
MT0.023512489
1 BNKR(BNKR) - NPR
रु0.051969554
1 BNKR(BNKR) - PYG
2.6275418
1 BNKR(BNKR) - RWF
Fr0.5352945
1 BNKR(BNKR) - SBD
$0.003027817
1 BNKR(BNKR) - SCR
0.005117489
1 BNKR(BNKR) - SRD
$0.014498939
1 BNKR(BNKR) - SVC
$0.003226483
1 BNKR(BNKR) - SZL
L0.006430892
1 BNKR(BNKR) - TMT
m0.00128765
1 BNKR(BNKR) - TND
د.ت0.0010772112
1 BNKR(BNKR) - TTD
$0.00250172
1 BNKR(BNKR) - UGX
Sh1.2861784
1 BNKR(BNKR) - XAF
Fr0.2067598
1 BNKR(BNKR) - XCD
$0.00099333
1 BNKR(BNKR) - XOF
Fr0.2067598
1 BNKR(BNKR) - XPF
Fr0.0375258
1 BNKR(BNKR) - BWP
P0.004944576
1 BNKR(BNKR) - BZD
$0.000739479
1 BNKR(BNKR) - CVE
$0.03480334
1 BNKR(BNKR) - DJF
Fr0.0654862
1 BNKR(BNKR) - DOP
$0.023295428
1 BNKR(BNKR) - DZD
د.ج0.047683519
1 BNKR(BNKR) - FJD
$0.000835133
1 BNKR(BNKR) - GNF
Fr3.1988905
1 BNKR(BNKR) - GTQ
Q0.002825472
1 BNKR(BNKR) - GYD
$0.077189099
1 BNKR(BNKR) - ISK
kr0.0445159

BNKR Forrás

A(z) BNKR alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések BNKR

Mennyit ér ma a(z) BNKR (BNKR)?
A(z) élő BNKR ár a(z) USD esetében 0.0003679 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BNKR ára a(z) USD esetében?
A(z) BNKR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0003679. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BNKR piaci plafonja?
A(z) BNKR piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BNKR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BNKR keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) BNKR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BNKR mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) BNKR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BNKR mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) BNKR kereskedési volumene?
A(z) BNKR élő 24 órás kereskedési volumene $ 60.08K USD.
A(z) BNKR ára emelkedni fog idén?
A(z) BNKR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BNKR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-19 05:25:49 (UTC+8)

BNKR (BNKR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-18 16:36:53Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Iparági frissítések
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Iparági frissítések
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Iparági frissítések
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Iparági frissítések
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Iparági frissítések
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BNKR-USD kalkulátor

Összeg

BNKR
BNKR
USD
USD

1 BNKR = 0.0003679 USD

BNKR kereskedés

BNKR/USDT
$0.0003679
$0.0003679$0.0003679
+0.90%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj